8 điều không ai nói cho bạn biết khi chia tay đàn ông

Nỗi đau sau mỗi cuộc chia ly là điều không thể tránh. Và chắc hẳn không phải ai cũng có thể cho bạn biết về 8 điều này để bạn tự xoa dịu tổn thương và phục hồi nhanh chóng.

Bạn không cần phải nghe ai khuyên nhủ cả Đây có vẻ là một lời khuyên tiêu cực nhưng thật sự thì bạn sẽ không cần một lời khuyên của ai khi kết thúc một cuộc tình hay thậm chí là một cuộc hôn nhân cả. Vì thật sự còn lại ở trong bạn lúc này là nỗi buồn, và những cảm xúc chỉ bạn hiểu. Những lời khuyên sẽ trở nên sáo rỗng khi không phải ai cũng hiểu hết cảm xúc của bạn. Dù rằng cũng có những lời khuyên có phần đúng với những gì bạn đang cảm thấy, nhưng thật sự sẽ không nhiều. Điều bạn nên làm chỉ là lắng nghe mình nhiều hơn là chỉ nghe theo lời khuyên của người khác.

Nhưng nếu bạn cần một lời khuyên, hãy cứ đi tìm và lắng nghe Nếu bạn cần một người lắng nghe hay cho bạn lời khuyên, đừng ngại đi tìm, nhất là những ai thân cận bên bạn. Hãy cứ nói về những cảm xúc bạn đang trải qua, những câu chuyện không đầu không cuối chất chứa trong lòng bạn. Dù họ không thể giải quyết hết những hỗn độn trong lòng bạn, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn thấy nhẹ lòng hơn khi được lắng nghe. Hay nếu bạn cần một sự trợ giúp nào đó, hãy đề nghị. Biết đâu, bạn sẽ tìm được điều mình cần trong những lời khuyên hay sự giúp đỡ đó. Nếu bạn cần một lời khuyên, hãy cứ đi tìm và lắng nghe - Ảnh minh họa: Internet Lúc này, mọi chuyện là do bạn Đây là lúc bạn cần làm dịu tổn thương của mình, đừng nghĩ đến chuyện phải làm hài lòng ai, hay phải tỏ ra rằng mình ổn nhất. Bạn cũng không cần phải thấy có lỗi vì những gì đã xảy ra. Chính bạn đã buồn phiền, chính bạn đang trong lúc mệt mỏi và khó khăn nhất. Hãy yêu bản thân mình hơn, cho nó có quyền quyết định. Ít ra, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Cứ đau lòng đi, chẳng sao cả Nỗi đau sau mỗi cuộc chia ly là điều không thể tránh. Bạn vừa phải tạm biệt một tình yêu đã chết của mình, đừng xem thường vết thương này. Và bạn có lẽ vẫn còn ngàn câu hỏi vì sao mọi chuyện lại thế này. Nhưng bạn ơi, đừng nghĩ nữa, những câu hỏi ấy chẳng cần phải trả lời nữa đâu. Vì kết thúc là kết thúc, bạn không cần phải biết gì khác nữa. Và nếu muốn khóc, muốn đau khổ, chẳng sao cả. Bạn có thể tức giận, đau lòng, thậm chí là quằn quại với trái tim tan vỡ, không sao cả. Cứ khóc đi, nếu bạn thấy thoải mái hơn. Cứ đau lòng đi, vì trái tim bạn không phải là sắt đá. Cứ khóc đi, nếu bạn thấy thoải mái hơn. Cứ đau lòng đi, vì trái tim bạn không phải là sắt đá - Ảnh minh họa: Internet Đừng nghĩ về những hồi ức cũ, khó mấy cũng phải làm Khi đã khóc đủ, đau lòng đủ, hãy bắt đầu xóa dần những hồi ức về người cũ. Những tin nhắn, đồ vật, tấm hình, hay những ký ức, nơi chốn từng gắn liền với cả hai… bạn phải bỏ hết. Hãy dọn sạch mọi thứ thuộc về quá khứ trong ngôi nhà, hay cả trong trí óc và trái tim bạn. Chỉ có như thế bạn mới dần quay lại cuộc sống bình yên của mình. Cắt đứt mọi liên lạc Hãy cắt đứt mọi liên lạc, từ điện thoại đến các phương tiện mạng xã hội của người cũ. Bạn không cần phải biết điều gì về người cũ, và cũng không được để mình tìm kiếm thông tin về người cũ. Mọi thứ thuộc về họ bây giờ không còn liên quan tới bạn, càng không tốt cho trái tim của bạn lúc này. Mọi thứ thuộc về họ bây giờ không còn liên quan tới bạn, càng không tốt cho trái tim của bạn lúc này - Ảnh minh họa: Internet Tin đi, bạn chắc chắn sẽ vượt qua được… Nỗi đau có thể là lớn nhất với bạn lúc này, nhưng sẽ không kéo dài vĩnh viễn. Sau mọi cơn đau chia ly, người ta đều sẽ trưởng thành và vững vàng hơn. Bởi vậy, hãy tin đi, chắc chắn bạn sẽ vượt qua mọi chuyện thôi. Chỉ là, từ tốn thôi, đừng vội, trái tim của bạn cần thời gian, hãy đợi nó phục hồi. …để đón chào một ngày mới! Sau tất cả, bạn chắc chắn sẽ lạc quan và tích cực hơn. Bạn như bước qua bóng tối để đón một ngày mới đẹp đẽ hơn. Và bạn thấy thật may, vì đã kết thúc, vì bản thân đã kiên cường vượt qua. Sau một cú ngã đau, mọi thứ như thú vị, vui vẻ và ý nghĩa hơn trong mắt bạn. Cái giá của những bền bỉ vượt qua bóng tối luôn là một ban mai đầy ánh sáng…

Chia tay rồi, xin người đừng thương hại Xin trả lại quá khứ một mảnh tình chất đầy bi thương, để nước mắt thôi mặn chát, để nỗi buồn thôi lan sâu. Chỉ một lần xoay lưng phản bội thì chẳng còn bất cứ cơ hội nào để hàn gắn những vết đau ghim sâu vào trái tim tội nghiệp. Chúng ta, từ thời khắc ấy đã trở thành người xa lạ mất rồi...

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