8 dấu hiệu phụ nữ chán chồng và có tình mới

Phụ nữ yêu 24/08/2019 05:07

Trong hôn nhân, không khác gì đàn ông, phụ nữ cũng có những thời điểm rất dễ ngoại tình. Nhưng không giống đàn ông dù ngoại tình vẫn muốn giữ gia đình, phụ nữ ngoại tình chỉ có tan cửa nát nhà. Đây là những dấu hiệu phụ nữ chán chồng và có tình mới.

Có những thời điểm phụ nữ chán chồng, dễ ngoại tình nhất

Khi vợ chồng xa nhau

Đàn ông không chịu được cô đơn khi xa vợ thì phụ nữ cũng có lúc ngoại tình khi xa chồng. Khoảng cách địa lý giữa hai vợ chồng ban đầu sẽ không phải là vấn đề lớn với nhiều phụ nữ. Nhưng dần dà, khi thiếu vắng sự quan tâm, thấu hiểu của chồng khi ở xa, phụ nữ sẽ dễ thấy cô đơn mà sinh ra chán chồng. Cảm giác nhớ thương dồn nét, thiếu vắng chồng bên cạnh càng lâu sẽ càng tích tụ thành ham muốn được quan tâm, thấu hiểu ở phụ nữ. Đến một lúc, nếu có người xuất hiện vào lúc này chia sẻ, hỏi han, phụ nữ rất dễ mềm lòng.

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Phụ nữ chán chồng khi vợ chồng ở xa nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi căng thẳng

Căng thẳng là trạng thái tâm lý tiêu cực ở phụ nữ, đồng thời cũng là lúc kích thích ham muốn ở họ. Chuyện ấy sẽ giúp tâm trạng của phụ nữ được giải tỏa, bớt căng thẳng hơn. Bởi thế, đàn ông đừng lơ là khi vợ đang trong tình trạng stress. Tốt nhất là nên giúp cô ấy giải tỏa, lấy lại cân bằng bằng cảm xúc thăng hoa trong chuyện yêu.

Khi cảm thấy chồng không còn yêu mình

Không người phụ nữ nào chịu được cảm giác chồng không còn yêu mình. Dù chỉ là suy nghĩ của riêng họ, chưa có bằng chứng cụ thể cũng có thể khiến phụ nữ thấy tuyệt vọng và dần xa cách với chồng. Sự lạnh nhạt trong hôn nhân sẽ dần là chất kích thích khiến phụ nữ muốn tìm kiếm một người chia sẻ với mình.

Đàn ông muốn giữ vợ thì phải cho cô ấy đủ cảm giác an toàn, như được yêu, được thấu hiểu và quan tâm.

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Không người phụ nữ nào chịu được cảm giác chồng không còn yêu mình - Ảnh minh họa: Internet

Không hòa hợp chuyện chăn gối với chồng

Không tìm được sự hòa hợp trong chuyện chăn gối cũng là nguyên nhân khiến phụ nữ chán chồng. Ngay cả khi tình cảm vợ chồng có tốt đẹp thì cũng không thể lâu dài. Tình dục là nhu cầu mà cả đàn ông và phụ nữ đều cần.

Dấu hiệu nhận biết đàn bà chán chồng, ngoại tình

Chăm chút bề ngoài hơn

Người phụ nữ đang có tình yêu mới sẽ để ý đến ngoại hình của mình hơn. Họ muốn bản thân trông đẹp hơn, quyến rũ hơn. Vì thế, họ sẽ dành nhiều thời gian để làm đẹp, mua sắm quần áo, mỹ phẩm. Hành động thay đổi mùi hương nước hoa cũng là dấu hiệu đàn bà ngoại tình rõ ràng nhất.

Thường có nhiều lý do để ra ngoài

Nếu phụ nữ ra ngoài thường xuyên hơn, không đi cùng chồng thì chính là dấu hiệu xấu. Điều này chứng tỏ rằng cô ấy không còn muốn ở nhà nhiều, quan tâm đến các mối quan hệ khác bên ngoài, hoặc thật sự đã có nhân tình. Đàn ông nên cẩn thận khi vợ có dấu hiệu này.

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Phụ nữ chán chồng dễ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hay phàn nàn về chồng

Một người phụ nữ có nhân tình sẽ thường khó tính với chồng hơn, hay than phiền về bạn đời hay cuộc hôn nhân của mình. Ngay cả những thói quen của chồng cũng có thể khiến cô ấy khó chịu. Đây đều là vì khi ngoại tình, phụ nữ luôn có sự ưu tiên dành cho nhân tình, từ đó mà cảm thấy không hài lòng về chồng.

Lơ là chuyện chăm lo cho gia đình

Một người vợ chung thủy sẽ luôn lo toan chu toàn mọi việc trong nhà. Từ nhà cửa ngăn nắp, đến từng bữa cơm cho chồng con đều rất chu đáo. Nhưng nếu có lúc họ lơ là chuyện chăm lo cho gia đình, thậm chí là bỏ bê chồng con thì rất có thể phụ nữ chán chồng và có nguy cơ ngoại tình cao.

5 thời điểm khiến phụ nữ dễ chán chồng và đi ngoại tình

5 thời điểm khiến phụ nữ dễ chán chồng và đi ngoại tình

Người phụ nữ thường là những người quan tâm, chia sẻ với chồng con gia đình. Thế nhưng, vẫn có những phút giây họ yếu lòng và xao nhãng chuyện gia đình. Dưới đây là những thời điểm khiến phụ nữ dễ sinh ngoại tình nhất.

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