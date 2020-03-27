8 dấu hiệu của đàn ông ‘bẩn tính’, phụ nữ ở cạnh xui xẻo mòn kiếp

Phụ nữ yêu 27/03/2020 05:12

Nếu gặp phải những người đàn ông tính đàn bà này, phụ nữ chớ dại vướng vào. Bởi ở bên cạnh họ, bạn sẽ tự mang bất hạnh, xui xẻo cho bản thân.

Đây là 8 dấu hiệu của người đàn ông tính đàn bà, bẩn tính, phụ nữ nên cẩn thận.

Nói mãi một việc anh ta không vừa ý

Đặc tính của phụ nữ là nói nhiều. Đàn ông lại dứt khoát, không thích dông dài. Vì thế, đàn ông nói mãi một chuyện không hài lòng là dấu hiệu đàn ông có tính đàn bà. Vì họ chấp nhặt, hay để ý, đặc biệt là những chuyện liên quan đến bản thân. Họ thích nói hơn là làm, hay kể xấu người khác.

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Đàn ông nói mãi một chuyện không hài lòng là dấu hiệu đàn ông có tính đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Tính toán từng đồng từng cắc

Tài chính không phải là nhiệm vụ của riêng đàn ông. Phụ nữ là người giữ tiền, nên họ thường chi ly, cẩn thận. Đàn ông lại có tính phóng khoáng, nhưng cũng cần cẩn thận chi tiêu. Và đàn ông quá tính toán tiền bạc với người yêu, vợ của mình thì đây là dấu hiệu đàn ông keo kiệt. Chỉ cần động đến tiền bạc, anh ta sẽ hoàn toàn lộ bộ mặt tính từng đồng.

Tính thù dai

Phụ nữ thường nhớ dai những chuyện làm họ tổn thương, thiệt thòi. Đàn ông đích thực lại thường quên những chuyện đã qua.

Đàn ông có tính thù dai thì dù bị chê bai một câu vẫn ghi khắc trong lòng. Một đồng chi ra anh ta cũng nhớ. Anh ta không bao giờ chịu thiệt trước người khác.

Đàn ông hay soi mói

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Đây là người đàn ông thích săm soi khuyết điểm của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đây là người đàn ông thích săm soi khuyết điểm của người khác. Đừng nghĩ đây là người đàn ông quan tâm đến người khác. Kỳ thực, đây là kiểu đàn ông quá chấp nhặt, để ý nhược điểm của người khác. Trong tiền bạc, anh ta cũng keo kiệt, không bao giờ rộng rãi. Nếu ở bên người này, bạn sẽ thấy mệt mỏi vì bị sói mói, hay nghe anh ta bắt bẻ người khác.

Huênh hoang bản thân có trí tuệ hơn người

Một người đàn ông bản lĩnh không bao giờ tỏ ra bản thân hiểu biết, tài giỏi hơn người. Vì họ luôn có tinh thần học hỏi, luôn khiêm nhường để không ngừng hoàn thiện bản thân. Ngược lại, đàn ông kém cỏi lại hay huênh hoang bản thân tài trí hơn người. Như chiếc thùng rỗng kêu to, họ chỉ thích khoe khoang phô trương bản thân mà thôi. Nhưng họ càng nói sẽ càng lộ khuyết điểm.

Với người đàn ông này, họ luôn muốn được phụ nữ ngưỡng mộ, muốn chinh phục nhiều người khác. Liệu bạn có chấp nhận người đàn ông của mình như thế?

Thích kiểm soát

Đàn ông thích kiểm soát thường có tính gia trưởng, hay nghi ngờ, ghen tuông vô lý. Anh ta luôn muốn lấn át bạn, nắm mọi thứ trong tay, và yêu cầu mọi người phải theo ý anh ta. Anh ta không quan tâm bạn muốn gì, chỉ ích kỷ cho bản thân. Phụ nữ nếu chọn người đàn ông này luôn có cảm giác ngạt thở như bị giam cầm, không thể sống theo ý mình.

Không bao giờ nói xin lỗi

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Người không nói xin lỗi có nghĩa là anh ta chỉ yêu bản thân, ích kỷ và thiếu tinh tế trong tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông bản lĩnh luôn nói xin lỗi khi họ sai. Vì họ hiểu để giữ một mối quan hệ lâu dài luôn cần những lời xin lỗi. Người không nói xin lỗi có nghĩa là anh ta chỉ yêu bản thân, ích kỷ và thiếu tinh tế trong tình cảm. Nếu yêu người đàn ông này, phụ nữ sẽ chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi.

Tính gia trưởng

Sống cùng người đàn ông gia trưởng, bạn sẽ như bị giam cầm trong hôn nhân. Biểu hiện là anh ta luôn muốn nắm mọi thứ về bạn, áp đặt suy nghĩ lên bạn, không bao giờ cảm thông, lắng nghe. Tệ hơn, người đàn ông này còn có thể dùng la mắng, bạo lực để “đàn áp” bạn.

Nếu gặp phải những người đàn ông tính đàn bà này, phụ nữ chớ dại vướng vào. Bởi ở bên cạnh họ, bạn sẽ tự mang bất hạnh, xui xẻo cho bản thân. Phụ nữ là để yêu, để chiều chuộng và nâng niu. Vì thế, hãy chọn người đàn ông tử tế để gửi gắm cả đời.

Từng hành động nhỏ mỗi ngày của đàn ông chứng tỏ bạn quan trọng nhất với họ

Từng hành động nhỏ mỗi ngày của đàn ông chứng tỏ bạn quan trọng nhất với họ

Nói rằng bạn yêu ai đó là cách dễ dàng nhất để bày tỏ, nhưng không phải là cách duy nhất. Với đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ có cách thể hiện riêng không chỉ bằng lời nói.

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