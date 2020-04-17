7 dấu hiệu chứng tỏ bạn không được yêu nhiều như bạn nghĩ

Phụ nữ yêu 17/04/2020 05:13

Nếu bạn không được đàn ông yêu nhiều, bạn sẽ vô thức cảm thấy không an toàn. Cảm giác không an toàn sẽ dẫn đến những dấu hiệu rõ ràng này.

Khi bạn được yêu thương nhiều, bạn sẽ thấy an toàn để tin tưởng, trao đi và không lo âu, nghi ngờ. Có thể bạn không để ý, nhưng đây là những dấu hiệu bạn không được đàn ông yêu nhiều như bạn nghĩ.

Bạn không có lòng tin vào anh ấy

Khi một người đàn ông không yêu bạn nhiều, anh ấy sẽ không có khả năng khiến bạn tin tưởng. Có lẽ là vì nhiều lần đánh mất lòng tin ở bạn, nhưng vẫn không thể thay đổi, nên ở bạn chỉ có nghi ngờ, bất an. Vì anh ấy đã không cố gắng nỗ lực vì tình cảm của cả hai, không thể cho bạn lòng tin chắc chắn.

Nếu ở bên một người mà bạn luôn thấy lo âu, hoài nghi, thì có nghĩa là bạn không được yêu thương nhiều.

Cứ gặp bạn là than mệt

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Đây là người đàn ông đã không còn yêu bạn nhiều. Anh ấy trở nên vô tâm, thậm chí là không để ý đến bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở bên ngoài, người đàn ông này luôn lịch thiệp, giàu năng lượng và nhiệt tình. Nhưng chỉ cần ở bên bạn, anh ấy liền trở nên lười biếng, việc gì cũng không muốn làm. Thậm chí, nói chuyện với bạn cũng chỉ than mệt mỏi. Bạn sẽ thấy anh ấy thường xem phim, chơi game thay vì dành thời gian cho gia đình.

Đây là người đàn ông cạn tình. Anh ấy trở nên vô tâm, thậm chí là không để ý đến bạn.

Anh ấy khiến bạn cảm thấy bản thân không đủ tốt

Khi bạn ở bên người đàn ông yêu chân thành, bạn sẽ thấy mình ngày một tốt hơn, vì bạn được yêu thương, tin tưởng và bảo vệ. Ngược lại, bạn dần thấy tự ti, thấy mình không đủ tốt, thì có nghĩa là người bên cạnh không đủ yêu thương dành cho bạn. Hoặc là bạn đã chọn sai người.

Anh ấy né tránh bạn bè, gia đình của bạn

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Nếu đàn ông luôn lãng tránh gia đình, bạn bè của bạn thì có nghĩa là anh ấy không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông yêu thương bạn sẽ muốn đến gần, đối đãi chân thành với bạn bè và gia đình của bạn. Vì anh ấy muốn là một phần trong thế giới của bạn. Vì thế, nếu đàn ông luôn lảng tránh gia đình, bạn bè của bạn thì có nghĩa là anh ấy không yêu bạn nhiều như bạn nghĩ, không muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ cùng bạn.

Lợi dụng tiền bạc, thể xác của bạn

Một người đàn ông luôn xài những đồ bạn mua, thậm chí muốn bạn chi trả cho anh ta. Không chỉ là vật chất mà còn có hành động lợi dụng thể xác của bạn, thì chứng tỏ đây không phải người đàn ông tử tế. Anh ta không yêu bạn nhiều, chỉ đang cần những thứ bạn có.

Không ủng hộ ước mơ của bạn

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Nếu đàn ông không ủng hộ những gì bạn thích, không cho bạn cơ hội theo đuổi ước mơ, thì anh ấy không yêu bạn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông không ủng hộ những gì bạn thích, không cho bạn cơ hội theo đuổi ước mơ, thì anh ấy không yêu bạn nhiều. Một người đàn ông yêu bạn sâu sắc sẽ không cản bước đi của bạn, tình nguyện là động lực để bạn sống theo ý thích riêng. Vì niềm vui của bạn cũng là điều khiến anh ấy thấy thoải mái.

Không nghe và tôn trọng những gì bạn nói

Một tình yêu đúng nghĩa phải có sự lắng nghe và thấu hiểu. Khi đàn ông thương yêu bạn chân thành, anh ấy sẽ muốn nghe và tôn trọng những gì bạn nói. Ngược lại, khi bạn không được yêu nhiều, bạn sẽ thấy những gì mình nói không hề có giá trị với đối phương.

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