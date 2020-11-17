7 câu nói THẲNG nhưng THẬT giúp phụ nữ khôn hơn mỗi ngày

Phụ nữ yêu 17/11/2020 08:00

Muốn hạnh phúc hơn mỗi ngày, không bị ai bắt nạt nữa, phụ nữ khôn ngoan nên nhớ những câu này, khắc ghi, học thuộc lòng luôn càng tốt.

Dưới đây là những câu nói giúp phụ nữ khôn ngoan, không sợ bất cứ ai ức hiếp hoặc sống trong bất hạnh, không có khả năng tự bảo vệ bản thân.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

1. Cuộc sống này không vì bạn là phái yếu mà cưng chiều hay bao dung cho bạn. Nếu làm sai hãy tự mình giải quyết hoặc chấp nhận bản thân thất bại. Đừng đổ hết lỗi lầm cho ai khác hay oán than cuộc sống bất công với mình. Hãy mạnh mẽ đối diện với nhiều điều khó khăn ập đến với mình trong cuộc đời này.

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Phụ nữ đừng cố làm hài lòng bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

2. Nếu không thể nhìn thấu được lòng dạ của ai đó, hãy bỏ đi. Vì càng cố gắng khám phá, bạn sẽ càng chịu nhiều tổn thương. Càng muốn lấy lòng người khác, bạn sẽ gánh nhiều hậu quả ê chề, thậm chí còn đánh mất sự tôn nghiêm của mình.

3. Nếu không xinh đẹp, hãy tự làm cho bản thân tốt hơn mỗi ngày. Tạo hóa không ban cho bạn một vóc dáng, gương mặt sắc nước hương trời, hãy dần hoàn thiện bản thân bằng cách khác. Hãy ăn uống điều độ để giữ vóc dáng ổn định, đừng để tăng cân quá nhiều. Bên cạnh đó cũng nên kết hợp tập thể dục thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của mình.

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Muốn hạnh phúc, phụ nữ nên tự lập tài chính - Ảnh minh họa: Internet

4. Người đàn bà quyến rũ nhất là khi say mê theo đuổi ước mơ chứ không phải suốt ngày ngửa tay xin tiền của chồng. Người hấp dẫn nhất là người tự móc tiền túi chi trả cho bữa ăn của chính mình và những món quà cho cha mẹ, người thân thiết.

5. Thiếu đàn ông không chết được nhưng thiếu tiền chắc chắn sẽ rất khổ sở. Thế nên đừng vì một người mà đánh mất bản thân. Cũng đừng vì một người mà bỏ rơi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Thay vì mải mê theo đuổi một người, bạn hãy dành thời gian theo đuổi công việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình được tốt hơn.

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Đàn bà khôn đừng hy sinh vì bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

6. Đừng đặt ra cho bản thân bao nhiêu tuổi phải lấy chồng, bao nhiêu tuổi phải sinh con. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Hãy lấy chồng, sinh con khi bản thân bạn thật sự sẵn sàng chứ không phải vì sự mong mỏi của bất cứ ai.

7. Cuộc sống của mỗi người mỗi khác, đừng tự tạo áp lực cho mình. Đừng ghen tỵ với hạnh phúc của người khác mà khiến bản thân sống chậm, đánh mất giá trị của chính mình. Người đàn bà khôn ngoan cứ chăm chỉ sống tốt cuộc đời của mình rồi bạn sẽ có được những điều bản thân mong muốn.

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Hãy nghe chính những người đàn ông trong cuộc chia sẻ nhé.

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