7 câu NỊNH của phụ nữ chỉ nói một lần nhưng khiến đàn ông điêu đứng một đời

Phụ nữ yêu 13/06/2020 06:15

Người đàn bà khôn ngoan không nịnh chồng quá nhiều, nhưng khi đã nịnh thì khiến đàn ông cả đời say mê, điêu đứng.

Dưới đây là những câu nịnh đàn bà khôn ngoan chỉ nói một lần nhưng giống như “bùa yêu” khiến đàn ông cả đời si mê.

“Anh là duy nhất không lẫn với bất cứ người đàn ông nào khác”

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Đàn bà khôn ngoan nên khen chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ thông minh hãy khẳng định chồng là người duy nhất trong tim mình. Đàn ông rất thích nghe những câu khen ngợi như thế này. Họ thích mình là độc nhất vô nhị, không lẫn với bất cứ ai trên thế giới này.

“Gia đình này do anh làm chủ, anh có quyền làm những việc mình thích”

Người vợ khôn ngoan khẳng định vai trò của chồng trong gia đình. Chồng có quyền làm điều mình thích chứ bạn không bắt ép anh ấy làm theo ý mình. Điều này sẽ khiến chồng vô cùng vui sướng vì được vợ tôn trọng.

“Chồng của em là đẹp trai nhất”

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Hãy dành cho chồng những lời khen có cánh để được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng ngại dành cho chồng những lời ngọt ngào. Hãy nghĩ xem, nếu được khen xinh đẹp, chắc chắn bạn sẽ vui không tả hết. Đàn ông cũng vậy, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi được vợ khen ngợi vẻ ngoài của mình.

“Anh là chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ con em”

Vai trò của đàn ông là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Nhưng trong hôn nhân, có những lúc họ sẽ quên đi vai trò của mình vì áp lực công việc, cơm áo gạo tiền. Lúc này, vợ nên tinh tế nhắc nhở chồng một cách khéo léo để anh ấy “bừng tỉnh” và luôn nhớ về nhiệm vụ của mình.

“Ngoài anh ra, em không tin tưởng ai”

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Đàn ông rất thích phụ nữ tin tưởng mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, vợ chồng tin tưởng nhau là yếu tố cực kỳ quan trọng. Không nhất thiết phải tin tưởng nhau tuyệt đối, nhưng đừng quá đa nghi. Vì càng hoài nghi càng khiến mối quan hệ không có điểm tựa và dần sụp đổ.

“Ông chồng tốt bụng của em có thể giúp em việc này được không?”

Đàn ông luôn thích được khen phong độ, tốt bụng. Vì vậy khi muốn chồng giúp đỡ việc gì, vợ hãy khen chồng câu này. Khi đó, đàn ông sẽ không từ chối mà lập tức đi làm ngay không một chút đắn đo.

“Anh là người tuyệt vời, mọi việc vào tay anh đều hoàn thành tốt”

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Phụ nữ khôn hãy khen chồng tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Cánh mày râu ai cũng muốn trở thành người tuyệt vời trong mắt mọi người. Họ luôn muốn được khen tài giỏi, xuất chúng. Do đó, vợ khôn ngoan phải biết khen chồng đúng lúc nhưng đừng quá tâng bốc khiến anh ấy mắc bệnh ảo tưởng.

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