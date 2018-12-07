6 quy tắc vàng giúp vợ chồng luôn hạnh phúc, viên mãn

Với xã hội hiện đại như ngày nay, thế giới mạng ảo giúp con người dễ dàng kết nối với nhau, cũng chính vì thế, trái tim con người cũng dễ xao động vì quá nhiều cám dỗ xung quanh.

Bất luận là ngoại tình về thể xác hay chỉ trong tâm tưởng đều là chuyện khó có thể chấp nhận trong tình yêu, nhất là trong hôn nhân. Một khi có người nảy sinh mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, tình yêu và cuộc hôn nhân hiện tại chắc chắn gặp trở ngại lớn, thậm chí là đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Bên cạnh tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau thì quan hệ gối chăn vẫn đóng một vai trò quan trọng nhất định. Khi chuyện yêu không được hài hòa và thỏa mãn, tình cảm cũng dễ nảy sinh vấn đề và rạn nứt.

Vì vậy, bí quyết để cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc cần có sự vững lòng và chung thủy của cả hai phía. Mỗi người cần biết điều gì là ý nghĩa thật sự và đáng trân trọng, có như thế bạn mới “đề kháng” tốt trước những hấp dẫn khác.

Do đó, mỗi người cần nỗ lực dành thời gian và tâm huyết để luôn hâm nóng đời sống ái ân. Thỉnh thoảng dành cho nhau những niềm vui bất ngờ hoặc thay đổi địa điểm “yêu” sẽ khiến vợ chồng cảm thấy mới mẻ, kích thích và thăng hoa.

Quy tắc thứ 3: Không để bạo lực gia đình tồn tại

Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình phải có, nếu những trận cãi vã vừa đủ và đôi bên biết nhường nhịn, trân trọng nhau thì đó sẽ là gia vị khiến tình cảm vợ chồng thêm gắn bó, thấu hiểu. Tuy nhiên, nếu mâu thuẫn diễn ra quá nhiều, quá lâu và bộc phát thành bạo lực thì hạnh phúc gia đình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một trong những cách để cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc là mỗi người phải học cách kiểm soát bản thân, duy trì thói quen trò chuyện, chia sẻ và bao dung dành cho nhau. Chỉ có như vậy, dù xảy ra cãi vã thì bạn vẫn biết cách hòa giải nhanh chóng và không làm tổn thương đối phương.

Chiến tranh lạnh hay thói quen ly thân luôn khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Quy tắc thứ 4: Vợ chồng không nên động một tý thì ngủ riêng hay ly thân

Vợ chồng cãi nhau không đáng sợ bằng chiến tranh lạnh và sự chia xa dù là thời gian dài hay ngắn. Phụ nữ rất nhiều người mỗi lần mâu thuẫn với chồng hay gia đình chồng là “khăn gói” trở về nhà bố mẹ ruột.

Thực tế, nếu bầu không khí quá căng thẳng, bạn có thể nhẹ nhàng xin phép đi ra ngoài và đến một nơi yên tĩnh nào đó để cả hai bình tâm lại. Thế nhưng, vợ chồng tuyệt đối không nên vì tranh cãi mà chọn cách “cấm vận, không chung giường”, thậm chí là ly thân như một cách trả thù người kia.

Quy tắc thứ 5: Đừng bao giờ so sánh người bạn đời với người khác

Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất giữa vợ chồng. Kỳ thực, trong mắt người này thì người kia phải là tốt nhất, đẹp nhất thì bạn mới chọn gửi gắm cả cuộc đời. Nhưng trong đời sống hằng ngày, đôi khi mâu thuẫn, giận dỗi khiến bạn khó kìm chế cảm xúc mà có lời lẽ so sánh đối phương với người khác.

Hãy để đối phương luôn thấy mình được yêu thương và trân trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn luôn trăn trở câu hỏi “Làm thế nào để cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc?”, vậy thì hãy học cách “thưởng thức” người đầu ấp tay gối của mình, để người ấy luôn cảm thấy được yêu thương, được trân trọng như một người đặc biệt nhất của bạn.

Quy tắc thứ 6: Từ bỏ thói quen “nhai lại chuyện cũ”

Thói quen này dường như đa số phái nữ mắc phải nhiều hơn cánh đàn ông. Thiên về tình cảm và ưa suy nghĩ nhiều khiến chị em cứ giữ mãi chuyện đã qua, đôi khi không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng trong cơn nóng giận, có thể bạn sẽ mất kiểm soát mà dùng chuyện trước đây để giày vò đối phương.

Làm gì để cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc là một câu hỏi lớn mà đòi hỏi cả hai người phải luôn nỗ lực vì nhau. Dù xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì, bạn cũng nên giữ bình tĩnh, dùng thái độ thấu hiểu, bao dung để đặt mình vào vị trí của đối phương, đặc biệt là biết cách giải quyết vấn đề hiện tại chứ không phải đem chuyện quá khứ ra để so sánh hay đổ lỗi.