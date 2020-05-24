6 kiểu ôm mỗi ngày thể hiện người đàn ông cực kỳ thương vợ

Phụ nữ yêu 24/05/2020 08:33

Ôm là hành động thể hiện được chồng thương vợ nhiều như thế nào. Nếu chồng bạn thường làm điều đó thì hãy vui vì bạn đã lấy được người đàn ông lý tưởng.

Dưới đây là những kiểu ôm mà chồng thương vợ thường làm, chị em nên để ý xem chồng có làm điều này cho mình hay không.

Ôm phía sau

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Chồng thương vợ thường ôm sau lưng ngụ ý muốn che chở cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cái ôm này thể hiện sự yêu thương muốn che chở của người đàn ông thương vợ. Dù có khó khăn, phong ba bão táp gì anh ấy cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho bạn. Hành động này cho thấy chồng muốn trở thành anh hùng sẵn sàng ở bên cạnh che chắn cho vợ khỏi những giông bão của cuộc đời.

Ôm ngang hông        

Kiểu ôm này thể hiện tình cảm cuồng nhiệt và tính chiếm hữu của người đàn ông dành cho vợ. Họ muốn khóa chặt người phụ nữ ở bên mình suốt đời. Đặc biệt không muốn người đàn ông nào khác cướp đi hoặc không để vợ rời đi một cách dễ dàng.

Vừa ôm vừa dỗ dành

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Kiểu ôm này thể hiện tình cảm nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hành động này thể hiện sự ân cần, âu yếm của người đàn ông dành cho vợ. Cử chỉ vỗ về, vuốt ve mái tóc nhằm khẳng định tình cảm dịu dàng và chân thành nhất của anh ấy. Đồng thời cái ôm này còn gửi một thông điệp rằng “anh sẽ mãi bảo vệ và yêu thương em”.

Ôm lâu

Thời gian ôm cũng nói lên được mức độ tình cảm của cả hai dành cho nhau nhiều như thế nào. Nếu đối phương ôm bạn rất lâu, điều này thể hiện anh ấy không muốn rời xa bạn. Lúc nào anh ấy cũng muốn bạn ở bên cạnh để yêu thương, cưng chiều bạn suốt đời.

Ôm eo, mắt đối mắt                

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Cả hai nhìn vào mắt nhau để thấu hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Trong mối quan hệ, ánh mắt thể hiện rất nhiều thứ. Khi nhìn bạn bè, bạn sẽ có ánh mắt khác. Còn khi bạn nhìn người mình yêu thương, ánh mắt của bạn sẽ trở nên ấm áp hơn. Việc cả hai luôn nhìn thẳng vào mắt nhau khi ôm thể hiện sự chân thành và muốn thấu hiểu hết những gì đối phương đang nghĩ.

Tay đặt trên vòng ba

Hành động ôm này được gọi là “cái ôm hư hỏng” vì tay đặt lên vị trí nhạy cảm của người phụ nữ. Nhưng điều này lại thể hiện được mức độ tình cảm của anh ấy dành cho bạn lớn như thế nào. Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm và luôn muốn thể hiện tình cảm mãnh liệt nhất dành cho bạn.

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Đàn ông đặt tay lên vòng ba của vợ khi ôm thể hiện tình cảm mãnh liệt - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thích ôm kiểu này thường rất cuồng nhiệt trong tình yêu. Họ có tính chiếm hữu cao nên sẽ không bao giờ để bạn rời xa họ một cách dễ dàng.

Lười làm những việc này, đàn bà khôn ngoan sẽ được chồng thương

Lười làm những việc này, đàn bà khôn ngoan sẽ được chồng thương

Người đàn bà dại luôn ôm đồm mọi việc, ai bảo gì làm nấy, còn đàn bà khôn ngoan sẽ biết lười đúng lúc để không tự chuốc khổ cho mình.

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