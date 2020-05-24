6 kiểu ôm mỗi ngày thể hiện người đàn ông cực kỳ thương vợ

Ôm là hành động thể hiện được chồng thương vợ nhiều như thế nào. Nếu chồng bạn thường làm điều đó thì hãy vui vì bạn đã lấy được người đàn ông lý tưởng.
- Không phải tấm chồng, đây là hai thứ phụ nữ nhất định phải hơn nhau
- Những hành động đẳng cấp giúp phụ nữ nổi bần bật dù ở bất cứ nơi đâu
Dưới đây là những kiểu ôm mà chồng thương vợ thường làm, chị em nên để ý xem chồng có làm điều này cho mình hay không.
Ôm phía sau
Cái ôm này thể hiện sự yêu thương muốn che chở của người đàn ông thương vợ. Dù có khó khăn, phong ba bão táp gì anh ấy cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho bạn. Hành động này cho thấy chồng muốn trở thành anh hùng sẵn sàng ở bên cạnh che chắn cho vợ khỏi những giông bão của cuộc đời.
Ôm ngang hông
Kiểu ôm này thể hiện tình cảm cuồng nhiệt và tính chiếm hữu của người đàn ông dành cho vợ. Họ muốn khóa chặt người phụ nữ ở bên mình suốt đời. Đặc biệt không muốn người đàn ông nào khác cướp đi hoặc không để vợ rời đi một cách dễ dàng.
Vừa ôm vừa dỗ dành
Hành động này thể hiện sự ân cần, âu yếm của người đàn ông dành cho vợ. Cử chỉ vỗ về, vuốt ve mái tóc nhằm khẳng định tình cảm dịu dàng và chân thành nhất của anh ấy. Đồng thời cái ôm này còn gửi một thông điệp rằng “anh sẽ mãi bảo vệ và yêu thương em”.
Ôm lâu
Thời gian ôm cũng nói lên được mức độ tình cảm của cả hai dành cho nhau nhiều như thế nào. Nếu đối phương ôm bạn rất lâu, điều này thể hiện anh ấy không muốn rời xa bạn. Lúc nào anh ấy cũng muốn bạn ở bên cạnh để yêu thương, cưng chiều bạn suốt đời.
Ôm eo, mắt đối mắt
Trong mối quan hệ, ánh mắt thể hiện rất nhiều thứ. Khi nhìn bạn bè, bạn sẽ có ánh mắt khác. Còn khi bạn nhìn người mình yêu thương, ánh mắt của bạn sẽ trở nên ấm áp hơn. Việc cả hai luôn nhìn thẳng vào mắt nhau khi ôm thể hiện sự chân thành và muốn thấu hiểu hết những gì đối phương đang nghĩ.
Tay đặt trên vòng ba
Hành động ôm này được gọi là “cái ôm hư hỏng” vì tay đặt lên vị trí nhạy cảm của người phụ nữ. Nhưng điều này lại thể hiện được mức độ tình cảm của anh ấy dành cho bạn lớn như thế nào. Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm và luôn muốn thể hiện tình cảm mãnh liệt nhất dành cho bạn.
Người đàn ông thích ôm kiểu này thường rất cuồng nhiệt trong tình yêu. Họ có tính chiếm hữu cao nên sẽ không bao giờ để bạn rời xa họ một cách dễ dàng.