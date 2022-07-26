6 điều phụ nữ dại thường khoe trên mạng xã hội, phụ nữ khôn thường dấu nhẹm cho gia đình

Phụ nữ yêu 26/07/2022 16:35

Mạng xã hội là nơi tràn đầy thị phi, vì thế muốn giữ bình yên cho mình thì hãy sống thật trước đã.

Khoe thân thể

Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ thích khoe khoang thân thể. Một là vì họ hiểu cách ăn mặc sẽ thể hiện phẩm giá của mình trong mắt người khác. Những bức ảnh quá lố lăng sẽ khiến người khác nghĩ họ không biết quý trọng bản thân. Phụ nữ khí chất thì phải biết ăn mặc kín đáo nhưng vẫn gợi cảm, quyến rũ.

Thứ hai, phụ nữ ăn mặc tử tế sẽ hạn chế những ánh nhìn từ những người có ý đồ xấu, tránh được những tai họa tiềm tàng.

Địa chỉ nhà ở, trường học của con cái

Phụ nữ thích khoe con trên mạng xã hội, thậm chí có người “nghiện” con tới mức thường xuyên đăng mọi thứ thuộc về con. Dù vậy, có những điều về con đàn bà khôn tuyệt đối không chia sẻ. Thứ nhất là lịch trình hằng ngày, địa chỉ nơi con học, đi chơi mỗi ngày. Đây là cách để bảo vệ con khỏi những người có ý đồ xấu, đảm bảo an toàn trong cuộc sống cho con.

Địa chỉ nhà ở cũng là thông tin nên giữ bí mật, không nên công khai cho nhiều người biết. 

6 điều phụ nữ dại thường khoe trên mạng xã hội, phụ nữ khôn thường dấu nhẹm cho gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ về số tiền đang có

Đây là điều đại kỵ đàn bà khôn ngoan không bao giờ công khai trên mạng xã hội. Bạn khoe mình có nhiều tiền thì chỉ thu hút thị phi, thậm chí là những tai họa. Bạn nói mình ít tiền thì lại có cái cớ để người khác chê cười, đánh giá thấp.

Tài chính nên là vấn đề bí mật, thậm chí có những khoản đàn bà khôn cũng không để chồng biết. Bạn có bao nhiêu tiền không quan trọng, điểm mấu chốt là cách bạn sống để người khác nể trọng, phong thái, mức sống của bạn cũng đã thể hiện bạn có tiền nhiều hay ít.

Khoe chồng quá nhiều

Khoe chồng chung thủy, yêu thương vợ là cách thể hiện niềm tự hào với nhiều người phụ nữ. Dù vậy, chỉ có đàn bà dại mới khoe chồng quá nhiều và thường xuyên trên mạng xã hội. Một là việc này sẽ gây khó chịu với nhiều người khác. Hai là khoe chồng quá tốt thì cũng dễ mất nếu có ai đang muốn xen vào hạnh phúc gia đình của bạn.

Người phụ nữ khôn ngoan vẫn khoe chồng để giữ kiêu hãnh, thể hiện niềm hạnh phúc của mình nhưng vừa đủ và không thái quá.

Khoe mình tài giỏi

Người tài giỏi thật sự thì không cần khoe người khác vẫn biết. Còn người thích khoe mình tài giỏi thì người khác chưa chắc nể trọng. Nếu bạn giỏi giang, hãy thể hiện bằng việc kiếm ra tiền, có thành tựu trong sự nghiệp. Khi đó chẳng cần bạn lên tiếng người khác cũng ngầm ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị với bạn. Còn nếu bạn khoe khoang về bản thân thì chỉ khiến người khác cho rằng bạn quá tự cao, không có tố chất của người tài thật sự.

Khoe những điều giả dối

Những điều giả dối trước sau cũng bị lật tẩy. Mạng xã hội là nơi tràn đầy thị phi, vì thế muốn giữ bình yên cho mình thì hãy sống thật trước đã. Vì những gì bạn cố công tạo ra để khoe khoang không bền lâu được. Bạn có vui vẻ vì điều đó cũng chỉ chốc lát nhưng nếu bị phát hiện bạn sẽ đánh mất lòng tin từ người khác.

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Cuộc đời phụ nữ yêu người giàu thì may mắn, lấy người nghèo cũng chưa chắc là xui xẻo. Quan trọng là lấy được người thật lòng yêu mình, không bao giờ để mình phải “động tay” vào những điều trên.

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