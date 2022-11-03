6 dấu hiệu cho thấy bạn đã gặp được 'người định mệnh'

Phụ nữ yêu 03/11/2022 18:10

Dưới đây là những dấu hiệu đơn giản để biết bạn đã gặp được đúng người đàn ông trong mộng.

1. Bạn biết những phẩm chất mình muốn ở một người bạn đời, điều gì có thể và không thể chấp nhận

6 dấu hiệu cho thấy bạn đã gặp được 'người định mệnh' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hãy dành thời gian cần thiết để tìm hiểu đối tượng của bạn.

Hẹn hò là một quá trình tìm hiểu về nhau và xem cách đối tượng của bạn xử lý các tình huống.

Cách anh ấy tương tác và đối xử với nhân viên phục vụ trong nhà hàng, các thành viên trong gia đình, bạn bè của anh ấy và bản thân bạn đều là những dấu hiệu giúp bạn hiểu được con người thật của anh ấy.

Nếu anh ấy phán xét mọi người, thì cuối cùng anh ấy cũng sẽ phán xét bạn. Đừng bỏ qua hay tự biện minh giúp anh ấy khi anh ấy thể hiện những phẩm chất mà bạn không chấp nhận được.

Có quá nhiều phụ nữ nói rằng họ bắt đầu một mối quan hệ với suy nghĩ rằng những khuyết điểm ở chồng/bạn trai mà họ không thích sẽ cải thiện sau khi kết hôn.

Nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra và mối quan hệ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Hãy nhớ rằng: yếu tố dự đoán tốt nhất về hành vi trong tương lai là những hành vi trong quá khứ.

2. Bạn hiểu về giai đoạn mù quáng trong tình yêu

Trong giai đoạn mê đắm với tình yêu, chúng ta dễ dàng rơi vào "tình yêu mù quáng", không thể nhìn thấy những sai sót của đối phương.

Mỗi người đều có những ưu điểm khiến bạn yêu thích và những khuyết điểm làm bạn thất vọng.

Bạn cần có thời gian để bắt đầu nhận ra điều đó và trải nghiệm những lúc thất vọng, khó chịu ấy.

Hãy trung thực với bản thân và đánh giá xem liệu hai bạn có thể vượt qua những mâu thuẫn và thất vọng một cách tôn trọng nhau hay không.

3. Bạn đang ở trong một mối quan hệ vì những lý do chính đáng, không phải chỉ vì sợ cô đơn

Nếu bạn chỉ bước vào một mối quan hệ vì quá sợ cô đơn hoặc vì bạn lo lắng rằng mình sẽ không gặp được "Mr. Right", thì đây chắc chắn không phải là người bạn thực sự yêu.

Tạm bợ sẽ không mang lại kết quả lâu dài.

4. Hai bạn đối xử bình đẳng với nhau

6 dấu hiệu cho thấy bạn đã gặp được 'người định mệnh' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đối phương của bạn cho phép bạn là chính mình, ủng hộ sự nỗ lực của bạn, cố gắng xây dựng mối quan hệ và bạn cũng làm như vậy thì mối quan hệ của bạn đang rất tốt đẹp.

Tình yêu tức là biết vị tha và sẵn sàng gác lại việc riêng của mình để có thể lắng nghe và thấu hiểu đối phương. Yêu không phải trạng thái cảm xúc mà là hành động.

Cảm xúc sẽ phai dần đi, nhưng hành động và sự cam kết là thứ giữ cho một mối quan hệ bền chặt.

5. Bạn không có cảm giác phụ thuộc, kiểm soát hoặc ghen tị

Một mối quan hệ sẽ không hạnh phúc mãi mãi nếu một trong hai người có những đặc điểm hoặc hành vi này.

6. Hai bạn tôn trọng và đồng cảm với nhau

Hai bạn nên cam kết sẽ giao tiếp để giải quyết mâu thuẫn khi có phát sinh.

Không ai có thể sống một cuộc sống mà không có mâu thuẫn nào.

Điều quan trọng là người đàn ông của bạn có khả năng giao tiếp một cách yêu thương với sự quan tâm chân thành, mong muốn những gì tốt nhất cho bạn.

Nếu bạn cảm thấy bạn và người ấy làm được điều này, thì có thể bạn đã tìm được "hoàng tử" của đời mình.

(Theo Your Tango)

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