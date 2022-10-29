5 bí quyết giúp bạn nói chuyện như một quý cô thanh lịch

Phụ nữ yêu 29/10/2022 22:15

Không phải cách ăn mặc hay trang điểm, mà chính lời nói của một người phụ nữ là sự phản ánh lâu bền nhất cho phẩm chất của họ.

Một người phụ nữ biết cách nói chuyện thanh lịch nơi công cộng luôn tăng được giá trị và sự tôn trọng cho bản thân.

Dưới đây là những cách giúp bạn nói chuyện thanh lịch như một quý cô.

1. Giữ bình tĩnh

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Nếu muốn nói chuyện một cách thanh lịch, đầu tiên bạn cần biết giữ tự tin và điềm đạm trước đám đông.

Khi nói chuyện ở nơi công cộng, riêng tư hoặc nói chuyện với một nhóm người, bạn nên duy trì sự bình tĩnh bằng mọi giá.

Bạn không nên để lộ rằng bạn bị sợ đám đông ngay cả khi bạn có.

Hãy tập làm quen với việc nói trước đám đông và dùng cử chỉ tay để duy trì sự bình tĩnh thay vì run rẩy khi nói chuyện.

Một đặc điểm của một quý cô thanh lịch, ăn nói tốt là duy trì sự điềm tĩnh trước đám đông.

2. Hạn chế à, ừ

Khi nói chuyện, bạn nên hạn chế ngập ngừng và nói "à, ừ"... Điều này không chỉ giúp bạn thanh lịch hơn mà còn nói chuyện trước đám đông tốt hơn.

Thay vì ngập ngừng "rằng thì là mà"  không cần thiết, hãy nói chậm lại, tạm dừng và suy nghĩ.

Điều này cũng giúp bạn thể hiện rằng bạn có trách nhiệm với người nghe.

3. Kiểm soát tốc độ nói chuyện

5 bí quyết giúp bạn nói chuyện như một quý cô thanh lịch - Ảnh 2

Kiểm soát tốc độ khi nói giúp bạn giao tiếp một cách thanh lịch.

Khi bạn kiểm soát được tốc độ của mình, bạn sẽ không nói quá nhanh.

Trong hầu hết các trường hợp, nói quá nhanh khiến bạn quên mất một số điều bạn muốn nói hoặc thậm chí khiến người nghe không hiểu bạn đang nói gì.

4. Đọc sách nhiều hơn

Đọc nhiều hơn sẽ giúp bạn nói chuyện tốt hơn, vì bạn sẽ không bị thiếu vốn và biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để diễn đạt, hoặc có thêm kiến thức để biết cách trả lời chính xác khi nhận được những câu hỏi bất ngờ.

5. Tránh sử dụng ngôn từ thô tục nơi công cộng

5 bí quyết giúp bạn nói chuyện như một quý cô thanh lịch - Ảnh 3

Tránh sử dụng ngôn từ thô tục nơi công cộng, vì điều đó sẽ khiến bạn không thể trở thành một quý cô thanh lịch.

Đừng để người khác nghe thấy bạn dùng những ngôn ngữ thô tục. Hãy lựa chọn từ ngữ thanh lịch khi nói chuyện.

(Theo Newsblenda)

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