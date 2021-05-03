5 điểm 'tố cáo' gã đàn ông tồi tệ, 'cả thèm chóng chán', giàu có đẹp trai đến mấy đàn bà cũng nên tránh xa

Phụ nữ yêu 03/05/2021 21:38

Trong lúc mặn nồng, chàng ta sẽ coi bạn như bà hoàng, khiến bạn ngất ngây trong men nồng. Nhưng khi chán chê rồi, bạn sẽ lập tức bị đá bay ra khỏi cuộc đời anh ta như chưa từng có chuyện gì.

Liên tục nhắc đến và đòi hỏi “chuyện ấy”

Nếu anh chàng của bạn chỉ mới yêu không lâu đã liên tục đòi hỏi “chuyện ấy” thì hãy coi chừng. Anh ta có thể thuộc kiểu “cả thèm chóng chán”, luôn muốn nhanh chóng có được thứ mình muốn một cách nhanh nhất. Trong mắt anh ta, những ý muốn của anh ta mới là quan trọng. Anh ta không bao giờ suy nghĩ cho bạn đâu.

Nếu anh chàng của bạn chỉ mới yêu không lâu đã liên tục đòi hỏi “chuyện ấy” thì hãy coi chừng
Nếu anh chàng của bạn chỉ mới yêu không lâu đã liên tục đòi hỏi 'chuyện ấy' thì hãy coi chừng - Ảnh: Internet 

Dễ mất kiên nhẫn, hay nổi nóng

Anh ta không những mất kiên nhẫn, không kiềm chế được cảm xúc với bạn mà ngay cả trong công việc cũng thế. Những người như thế này thường chỉ quan tâm đến kết quả mà không để ý đến chặng đường phải trải qua như thế nào.

Không có những kế hoạch cụ thể trong tương lai

Anh ta yêu bạn? Nếu vậy bạn thử hỏi anh ta xem kế hoạch tương lai của hai bạn như thế nào. Nếu một người yêu bạn thật lòng thì ắt hẳn sẽ mơ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ, sẽ có những kế hoạch tỉ mỉ trong tương lai của hai người. Còn nếu anh ta vẫn mơ hồ chẳng có kế hoạch hay dự định gì thì bạn chỉ là một trong những “trạm ga” nhỏ dọc đường của anh ta mà thôi. Đừng trông mong gì vào những người đàn ông như thế bạn nhé.

Dành cho bạn những lời khen có cánh, đặc biệt là về nhan sắc

5 điểm 'tố cáo' gã đàn ông tồi tệ, 'cả thèm chóng chán', giàu có đẹp trai đến mấy đàn bà cũng nên tránh xa - Ảnh 2
 Người ta nói những người khéo mồm khéo miệng thì ít khi thật lòng - Ảnh: Internet

Người ta nói những người khéo mồm khéo miệng thì ít khi thật lòng. Không ít những cô gái chết về những lời đường mật của đàn ông nên sập bẫy. Đặc biệt những anh chàng cả thèm chóng chán thì lại càng hay có tài năng này. Anh ta chỉ chú tâm vào những thứ mà bạn có. Đặc biệt là nhan sắc của phụ nữ. Nếu anh ta chỉ chăm suốt ngày khen “em đẹp quá!”, “ Em làm anh si mê không thể chịu được nữa rồi”, “Không ai có thể sánh bằng em”… thì “dở” rồi. Hãy lật ngược lại giả sử như một ngày nào đó bạn không còn đẹp nữa thì anh ta chẳng phải sẽ không còn yêu bạn nữa hay sao? Người ta nói tình yêu không có lý do là vì lẽ đó.

Khi đã được thỏa mãn, anh ta sẽ dần thờ ơ với bạn

Anh ta sẽ tỏ ra lạnh nhạt, xa cách với bạn một khi đã đạt được mục đích của mình
 Anh ta sẽ tỏ ra lạnh nhạt, xa cách với bạn một khi đã đạt được mục đích của mình - Ảnh: Internet

Đàn ông có bản tính thích chinh phục. Vì thế họ luôn háo hức với cái mới nhưng khi đạt được rồi sẽ không còn háo hức nữa. Nhưng nếu một anh chàng yêu bạn thật lòng, một khi có “chuyện đó” xảy ra rồi, anh ta sẽ có trách nhiệm với bạn hơn. Còn ngược lại, đối với một gã đàn ông có tính cả thèm chóng chán thì rất dễ nhận thấy. Anh ta sẽ tỏ ra lạnh nhạt, xa cách với bạn một khi đã đạt được mục đích của mình. Không chóng thì chầy, bạn cũng sẽ bị bỏ lại trong cuộc hành trình chinh phục các cuộc tình của anh ta.

Nhận diện một chàng trai cả thèm chóng chán không khó. Điều quan trọng là bạn có đủ mạnh mẽ để dứt bỏ khỏi anh ta hay không mà thôi.

Chồng ngoại tình, nếu anh ta có những đặc điểm này thì chị em tuyệt đối không nên tha thứ

Chồng ngoại tình, nếu anh ta có những đặc điểm này thì chị em tuyệt đối không nên tha thứ

Bao dung là tốt nhưng nếu bao dung không đúng chỗ sẽ là dung túng cho cái xấu. Nếu một khi chồng bạn ngoại tình, lại còn phạm phải những điều sau đây thì đừng dại mà để cuộc đời mình chìm đắm trong hố đen bạn nhé.

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