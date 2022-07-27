5 điểm chung của các cặp vợ chồng dù yêu thương đến mấy nhưng vẫn phải chia tay

Phụ nữ yêu 27/07/2022 06:12

Có những cặp vợ chồng nhìn qua thì cứ ngỡ như họ chẳng thể sống thiếu nhau, ấy vậy mà vẫn phải chia tay. Chung quy cũng là vì sự bền bỉ trong tình yêu của họ không đủ lớn, vậy đâu là dấu hiệu cho điều này?

Luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình

Một mối quan hệ dễ khiến cả hai ngột ngạt, bí bách nhất chính là khi một trong hai không bao giờ nhường nhịn, thỏa hiệp. Một người muốn mọi thứ theo ý mình, người kia lại muốn điều ngược lại. Trong tình cảm phải có sự khác biệt để thu hút lẫn nhau, nhưng thực tế hôn nhân thì lại không như thế.

Muốn giữ tình yêu, bạn cũng cần giữ kiêu hãnh và tự tôn của mình. Nhưng không có nghĩa là thiếu sự cảm thông, nhường nhịn khi cần thiết. Nếu không đặt mình vào vị trí của đối phương, tôn trọng họ thì tình cảm dẫu có từng sâu đậm cũng nhanh chóng lụi tàn.

Luôn tranh cãi gay gắt

Một dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ không thể lâu bền là khi cãi vã cả hai chẳng ai nhường ai. Khi có mâu thuẫn, bạn và đối phương sẽ gay gắt tới khi một trong hai có người chịu thua, thậm chí là lên đến đỉnh điểm tổn thương nhau.

Cãi vã có một ưu điểm duy nhất là để thấu hiểu lẫn nhau, nhưng có rất nhiều nhược điểm, là tổn thương, xúc phạm và làm giảm tình cảm nếu không biết tiết chế và tranh luận đúng cách. Những cặp đôi chia tay thường có những cuộc cãi vã không hồi kết và để lại tổn thương sâu sắc khó quên.

Vì thế, nếu bạn muốn giữ tình yêu lâu bền, hãy thống nhất với đối phương về cách tranh luận khi có mâu thuẫn. Cả hai nên đặt ra quy ước cho sự thỏa hiệp, ranh giới nguy hiểm khi cãi nhau.

5 điểm chung của các cặp vợ chồng dù yêu thương đến mấy nhưng vẫn phải chia tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có xu hướng ghen tuông với mọi thứ

Ghen tuông là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng những đôi dễ chia tay thường có sự ghen tuông với mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như, họ không chỉ ghen khi đối phương thân thiết với người khác giới, mà còn với các mối quan hệ khác, như gia đình, bạn bè, công việc, sở thích cá nhân… Đây là dấu hiệu ghen tuông quá đà, mất kiểm soát, thậm chí là mù quáng.

Khi một trong hai có dấu hiệu ghen tuông thế này thì người còn lại sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Họ cảm thấy bị ràng buộc, không được tự do, từ đó tình yêu cũng sẽ giảm dần theo thời gian.

Luôn tìm cách trả đũa khi đối phương mắc lỗi

Tha thứ là chuyện không dễ dàng, quên đi lại càng khó hơn. Sự tổn thương một khi bị khắc sâu sẽ dễ khiến người ta không kiểm soát được mình.

Nếu trong một mối quan hệ xuất hiện thương tổn, có một người làm sai thì cả hai phải cùng chữa lành, hàn gắn. Càng cùng nhau hoàn thiện thì cả hai sẽ càng thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Ngược lại, nếu chỉ vì nỗi đau do đối phương gây ra mà bạn tìm cách “trả thù” họ để thấy dễ chịu hơn thì tình cảm càng dễ đổ vỡ.Trong tình yêu, trao đi thứ gì sẽ nhận lại thứ đó, nếu bạn muốn tình yêu, hãy trao đi cảm thông và chia sẻ.

Quá phụ thuộc

Khi cả hai luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi không có nghĩa là duy nhất của nhau và bền lâu không thể tách rời. Mỗi cặp đôi đều là hai cá thể riêng biệt, sinh ra để đi cùng nhau, nhưng không nên quá phụ thuộc vào nhau. Cả hai chỉ là một phần trong cuộc sống của nhau, tình yêu sẽ thúc đẩy cả hai sống tốt và hoàn thiện hơn. Nếu tình yêu này quá phụ thuộc, làm khuyết đi phần nào đó trong cuộc sống riêng của từng người thì càng không thể bền lâu.

Chìa khóa vàng cho những cặp vợ chồng hạnh phúc là họ luôn tôn trọng cá tính, cuộc sống riêng của nhau. Một mối quan hệ bền chặt luôn có 2 cuộc sống song hành, bổ trợ, liên kết với nhau vì thế mà không thể nào tách rời.

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ không bao giờ để vợ động tay vào những “nơi” đặc biệt này

Khi đàn ông yêu thật lòng, họ sẽ không bao giờ để vợ động tay vào những “nơi” đặc biệt này

Cuộc đời phụ nữ yêu người giàu thì may mắn, lấy người nghèo cũng chưa chắc là xui xẻo. Quan trọng là lấy được người thật lòng yêu mình, không bao giờ để mình phải “động tay” vào những điều trên.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu gia đình phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 28 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này