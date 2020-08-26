Một mối quan hệ dễ khiến cả hai ngột ngạt, bí bách nhất chính là khi một trong hai không bao giờ nhường nhịn, thỏa hiệp. Một người muốn mọi thứ theo ý mình, người kia lại muốn điều ngược lại. Trong tình cảm phải có sự khác biệt để thu hút lẫn nhau, nhưng thực tế hôn nhân thì lại không như thế.

Có những cặp vợ chồng nhìn qua thì cứ ngỡ như họ chẳng thể sống thiếu nhau, ấy vậy mà vẫn phải chia tay. Chung quy cũng là vì sự bền bỉ trong tình yêu của họ không đủ lớn, vậy đâu là dấu hiệu cho điều này?

Một dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ không thể lâu bền là khi cãi vã cả hai chẳng ai nhường ai. Khi có mâu thuẫn, bạn và đối phương sẽ gay gắt tới khi một trong hai có người chịu thua, thậm chí là lên đến đỉnh điểm tổn thương nhau.

Muốn giữ tình yêu , bạn cũng cần giữ kiêu hãnh và tự tôn của mình. Nhưng không có nghĩa là thiếu sự cảm thông, nhường nhịn khi cần thiết. Nếu không đặt mình vào vị trí của đối phương, tôn trọng họ thì tình cảm dẫu có từng sâu đậm cũng nhanh chóng lụi tàn.

Cãi vã có một ưu điểm duy nhất là để thấu hiểu lẫn nhau, nhưng có rất nhiều nhược điểm, là tổn thương, xúc phạm và làm giảm tình cảm nếu không biết tiết chế và tranh luận đúng cách. Những cặp đôi chia tay thường có những cuộc cãi vã không hồi kết và để lại tổn thương sâu sắc khó quên.

Cả hai nên đặt ra quy ước cho sự thỏa hiệp, ranh giới nguy hiểm khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, nếu bạn muốn giữ tình yêu lâu bền, hãy thống nhất với đối phương về cách tranh luận khi có mâu thuẫn. Cả hai nên đặt ra quy ước cho sự thỏa hiệp, ranh giới nguy hiểm khi cãi nhau.

Có xu hướng ghen tuông với mọi thứ

Ghen tuông là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng những đôi dễ chia tay thường có sự ghen tuông với mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như, họ không chỉ ghen khi đối phương thân thiết với người khác giới, mà còn với các mối quan hệ khác, như gia đình, bạn bè, công việc, sở thích cá nhân… Đây là dấu hiệu ghen tuông quá đà, mất kiểm soát, thậm chí là mù quáng.

Khi một trong hai có dấu hiệu ghen tuông thế này thì người còn lại sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Họ cảm thấy bị ràng buộc, không được tự do, từ đó tình yêu cũng sẽ giảm dần theo thời gian.

Luôn tìm cách trả đũa khi đối phương mắc lỗi

Tha thứ là chuyện không dễ dàng, quên đi lại càng khó hơn. Sự tổn thương một khi bị khắc sâu sẽ dễ khiến người ta không kiểm soát được mình.

Nếu trong một mối quan hệ xuất hiện thương tổn, có một người làm sai thì cả hai phải cùng chữa lành, hàn gắn. Càng cùng nhau hoàn thiện thì cả hai sẽ càng thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Ngược lại, nếu chỉ vì nỗi đau do đối phương gây ra mà bạn tìm cách “trả thù” họ để thấy dễ chịu hơn thì tình cảm càng dễ đổ vỡ.

Trong tình yêu, trao đi thứ gì sẽ nhận lại thứ đó, nếu bạn muốn tình yêu, hãy trao đi cảm thông và chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, trao đi thứ gì sẽ nhận lại thứ đó, nếu bạn muốn tình yêu, hãy trao đi cảm thông và chia sẻ.

Quá phụ thuộc

Khi cả hai luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi không có nghĩa là duy nhất của nhau và bền lâu không thể tách rời. Mỗi cặp đôi đều là hai cá thể riêng biệt, sinh ra để đi cùng nhau, nhưng không nên quá phụ thuộc vào nhau. Cả hai chỉ là một phần trong cuộc sống của nhau, tình yêu sẽ thúc đẩy cả hai sống tốt và hoàn thiện hơn. Nếu tình yêu này quá phụ thuộc, làm khuyết đi phần nào đó trong cuộc sống riêng của từng người thì càng không thể bền lâu.

Chìa khóa vàng cho những cặp vợ chồng hạnh phúc là họ luôn tôn trọng cá tính, cuộc sống riêng của nhau. Một mối quan hệ bền chặt luôn có 2 cuộc sống song hành, bổ trợ, liên kết với nhau vì thế mà không thể nào tách rời.