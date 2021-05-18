5 dấu hiệu 'giết chết' hôn nhân mỗi ngày, ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi

Phụ nữ yêu 18/05/2021 11:49

Các cặp vợ chồng trước khi ly hôn đều có những dấu hiệu báo trước. Sau đây là 5 dấu hiệu chung mà những cặp vợ chồng ly hôn đều vướng phải.

Có những cặp vợ chồng nhìn qua thì cứ ngỡ như họ chẳng thể sống thiếu nhau, ấy vậy mà vẫn phải chia tay. Chung quy cũng là vì sự bền bỉ trong tình yêu của họ không đủ lớn, vậy đâu là dấu hiệu cho điều này?

Luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình

Một mối quan hệ dễ khiến cả hai ngột ngạt, bí bách nhất chính là khi một trong hai không bao giờ nhường nhịn, thỏa hiệp. Một người muốn mọi thứ theo ý mình, người kia lại muốn điều ngược lại. Trong tình cảm phải có sự khác biệt để thu hút lẫn nhau, nhưng thực tế hôn nhân thì lại không như thế.

cap vo chong 1
Nếu không đặt mình vào vị trí của đối phương, tôn trọng họ thì tình cảm dẫu có từng sâu đậm cũng nhanh chóng lụi tàn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn giữ tình yêu, bạn cũng cần giữ kiêu hãnh và tự tôn của mình. Nhưng không có nghĩa là thiếu sự cảm thông, nhường nhịn khi cần thiết. Nếu không đặt mình vào vị trí của đối phương, tôn trọng họ thì tình cảm dẫu có từng sâu đậm cũng nhanh chóng lụi tàn.

Luôn tranh cãi gay gắt

Một dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ không thể lâu bền là khi cãi vã cả hai chẳng ai nhường ai. Khi có mâu thuẫn, bạn và đối phương sẽ gay gắt tới khi một trong hai có người chịu thua, thậm chí là lên đến đỉnh điểm tổn thương nhau.

Cãi vã có một ưu điểm duy nhất là để thấu hiểu lẫn nhau, nhưng có rất nhiều nhược điểm, là tổn thương, xúc phạm và làm giảm tình cảm nếu không biết tiết chế và tranh luận đúng cách. Những cặp đôi chia tay thường có những cuộc cãi vã không hồi kết và để lại tổn thương sâu sắc khó quên.

cap vo chong 2
Cả hai nên đặt ra quy ước cho sự thỏa hiệp, ranh giới nguy hiểm khi cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, nếu bạn muốn giữ tình yêu lâu bền, hãy thống nhất với đối phương về cách tranh luận khi có mâu thuẫn. Cả hai nên đặt ra quy ước cho sự thỏa hiệp, ranh giới nguy hiểm khi cãi nhau.

Có xu hướng ghen tuông với mọi thứ

Ghen tuông là gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng những đôi dễ chia tay thường có sự ghen tuông với mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như, họ không chỉ ghen khi đối phương thân thiết với người khác giới, mà còn với các mối quan hệ khác, như gia đình, bạn bè, công việc, sở thích cá nhân… Đây là dấu hiệu ghen tuông quá đà, mất kiểm soát, thậm chí là mù quáng.

Khi một trong hai có dấu hiệu ghen tuông thế này thì người còn lại sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Họ cảm thấy bị ràng buộc, không được tự do, từ đó tình yêu cũng sẽ giảm dần theo thời gian.

Luôn tìm cách trả đũa khi đối phương mắc lỗi

Tha thứ là chuyện không dễ dàng, quên đi lại càng khó hơn. Sự tổn thương một khi bị khắc sâu sẽ dễ khiến người ta không kiểm soát được mình.

Nếu trong một mối quan hệ xuất hiện thương tổn, có một người làm sai thì cả hai phải cùng chữa lành, hàn gắn. Càng cùng nhau hoàn thiện thì cả hai sẽ càng thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Ngược lại, nếu chỉ vì nỗi đau do đối phương gây ra mà bạn tìm cách “trả thù” họ để thấy dễ chịu hơn thì tình cảm càng dễ đổ vỡ.

cap vo chong 3

Trong tình yêu, trao đi thứ gì sẽ nhận lại thứ đó, nếu bạn muốn tình yêu, hãy trao đi cảm thông và chia sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, trao đi thứ gì sẽ nhận lại thứ đó, nếu bạn muốn tình yêu, hãy trao đi cảm thông và chia sẻ.

Quá phụ thuộc

Khi cả hai luôn ở bên nhau mọi lúc mọi nơi không có nghĩa là duy nhất của nhau và bền lâu không thể tách rời. Mỗi cặp đôi đều là hai cá thể riêng biệt, sinh ra để đi cùng nhau, nhưng không nên quá phụ thuộc vào nhau. Cả hai chỉ là một phần trong cuộc sống của nhau, tình yêu sẽ thúc đẩy cả hai sống tốt và hoàn thiện hơn. Nếu tình yêu này quá phụ thuộc, làm khuyết đi phần nào đó trong cuộc sống riêng của từng người thì càng không thể bền lâu.

Chìa khóa vàng cho những cặp vợ chồng hạnh phúc là họ luôn tôn trọng cá tính, cuộc sống riêng của nhau. Một mối quan hệ bền chặt luôn có 2 cuộc sống song hành, bổ trợ, liên kết với nhau vì thế mà không thể nào tách rời.

5 điểm mấu chốt giúp phụ nữ ‘nắm thóp’ đàn ông, dễ bề ‘xoay chàng như chong chóng’

5 điểm mấu chốt giúp phụ nữ ‘nắm thóp’ đàn ông, dễ bề ‘xoay chàng như chong chóng’

Để "điều khiển" đàn ông, muốn chàng luôn nghe lời mình thì phụ nữ phải có "chiêu". Sau đây là 5 tuyệt chiêu mà vợ thông minh luôn nhớ trong đầu để "trị" anh xã nhà mình.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu ly hôn vợ phụ thuộc chồng vợ chồng tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này