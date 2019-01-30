5 dấu hiệu đàn ông xem thường vợ, chồng có đến 3 thì đã chẳng xem vợ ra gì!

Phụ nữ khi lấy chồng thường chịu nhiều thiệt thòi, vất vả. Nhưng đắng cay hơn hết chính là lấy phải một người chồng xem thường vợ khiến vợ tủi hổ khôn nguôi. Nếu vợ thấy chồng có 3 trong 5 dấu hiệu sau thì nên nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho mình!

Không nghe cũng chẳng hỏi, luôn tỏ ra lạnh nhạt Một người đàn ông nếu trong lòng có bạn thì anh ấy sẽ luôn để tâm đến cảm xúc và cuộc sống của bạn. Nhưng một khi anh ấy chẳng thèm để tâm, bạn làm gì nghĩ gì cũng không muốn biết thì đây là biểu hiện của sự chán ghét. Tệ hơn chính là anh ấy xem nhẹ những cảm xúc, lời nói của bạn. Nói chẳng nghe, thấy cũng không hỏi thì chính là xem thường vợ và gia đình. Nói chẳng nghe, thấy cũng không hỏi thì chính là xem thường vợ và gia đình - Ảnh minh họa: Internet Luôn than thở rằng bạn nói quá nhiều Phụ nữ khi có chồng thường hay nói nhiều, vì nhắc nhở và phàn nàn. Nhưng một người đàn ông yêu thương vợ sẽ sẵn sàng nghe vợ nói, để vợ thấy thoải mái hơn, hay để cố gắng hoàn thiện mình hơn.

Nhưng nếu vợ vừa mở lời chồng đã tìm cách gạt đi, còn cảm thấy phiền khi vợ góp ý thì chính là đã không còn yêu vợ. Ngay cả trong cách nói chuyện điện thoại cũng không muốn kéo dài, thậm chí là cúp máy khi vợ còn chưa nói hết câu. Vì anh ấy thấy phiền trước sự quan tâm của vợ, cũng có nghĩa là vợ chẳng là gì quan trọng với anh ấy. Không muốn đi cùng vợ Đàn ông khi yêu thường có tính sở hữu rất cao, họ luôn muốn để mọi người thấy đó là người phụ nữ của mình. Nhưng một khi tình cảm đã hết, đàn ông đi đến đâu cũng chẳng muốn đi cùng vợ.

Rõ ràng, không phải là chồng bận, mà là vợ chẳng đủ quan trọng để chồng dành thời gian - Ảnh minh họa: Internet Và nếu vợ có rủ đi cùng, chồng cũng sẽ lấy lý do bận rộn để từ chối, hay thậm chí là tỏ ra chán ghét, khó chịu. Nhưng anh ấy vẫn sẽ có thời gian để đi chơi hay tụ tập bạn bè. Rõ ràng, không phải là chồng bận, mà là vợ chẳng đủ quan trọng để chồng dành thời gian. Hay cãi nhau lớn Khi chồng còn yêu vợ, anh ấy sẵn sàng nhường nhịn vì vợ. Thậm chí, một người chồng tốt sẽ biết nhận sai trước để cãi vã bớt gay gắt hơn. Nhưng đàn ông chán vợ rồi sẽ chẳng màng gì nữa, cãi càng lớn càng muốn bản thân thắng. Vì đã không quan tâm đến vợ, nên chỉ nghĩ cách để thỏa mãn cơn giận của mình. Lúc này, anh ấy còn có thể đập phá đồ đạc, hay có những lời nói, hành động làm vợ tổn thương sâu sắc. Không chi tiền vì vợ Đàn ông còn yêu hay không, yêu nhiều hay ít, cứ nhìn vào cách anh ta chi tiên vì vợ - Ảnh minh họa: Internet Khi còn mặn nồng, đàn ông có 10 đồng có thể sẵn sàng cho vợ 9 đồng, chỉ để mua món đồ vợ thích, giúp vợ vui vẻ. Nhưng khi đã cạn tình thì dù có là 1 đồng đàn ông cũng sẽ không muốn cho vợ. Đàn ông còn yêu hay không, yêu nhiều hay ít, cứ nhìn vào cách anh ta chi tiên vì vợ. Đàn ông xem vợ là nhất thì chi bao nhiêu tiền cũng không tiếc để có được nụ cười của vợ. Còn đàn ông đã xem thường vợ, không xem vợ là quan trọng thì thấy tiền còn đáng giá hơn hạnh phúc của vợ. Nếu người đàn ông của bạn có 3 trong 5 điều trên, hãy xem xét lại cuộc hôn nhân của mình trước khi có đổ vỡ xuất hiện!

Đàn ông thầm lặng chứng minh tình yêu của họ dành cho bạn theo cách nào? Họ có thể không nói yêu bạn từng phút mỗi ngày nhưng những hành động của họ luôn thể hiện là họ bảo vệ bạn và tình yêu giữa hai người.

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