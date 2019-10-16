5 'chỗ hiểm' đàn bà khôn cấm tiệt đàn ông chạm vào

Phụ nữ yêu 16/10/2019 05:12

Phụ nữ hơn nhau ở sức mạnh của tâm hồn và nghị lực, bản lĩnh. Với đàn bà khôn, họ có những “lãnh thổ” cấm tiệt đàn ông chạm vào để không bao giờ "mất giá"!

Đàn bà khôn luôn có những bí mật riêng, những điều cần được người khác tôn trọng. Dù là dưng lạ, người thân, hay thậm chí bạn đời, họ cũng không để ai một bước tiến vào những “vùng hiểm” này.

Con cái

Con cái là tài sản quý giá nhất của đàn bà. Bởi với đàn bà, thứ gì cũng có thể trở thành của người khác, riêng con cái thì cả đời là của họ. Đàn bà có thể ly hôn, mất chồng nhưng vẫn luôn có điều sở hữu duy nhất cả đời không đổi là con cái.

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Đàn bà khôn không để bất kì ai tổn thương con mình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, với phụ nữ khôn ngoan, họ không bao giờ để ai đụng chạm đến con cái của mình. Bởi con là tự trọng, là mạng sống, là kiêu hãnh của họ. Đã là một người mẹ mà để mất con, để người khác tổn thương con chính là tự hạ giá trị của chính mình.

Cha mẹ

Với phụ nữ, điều nhạy cảm nhất là con cái, sau đó là cha mẹ. Người đụng chạm đến cha mẹ của bạn không chỉ là người thiếu tôn trọng bạn mà còn thiếu nhân cách.

Một người phụ nữ thông minh sẽ không để đàn ông động chạm đến cha mẹ họ. Thà bỏ một kẻ không có đạo lý, không tôn trọng người khác, họ cũng không chấp nhận để bản thân và cha mẹ bị tổn thương.

Cuộc sống riêng tư

Nhiều phụ nữ an tâm tin rằng cứ giao phó cuộc sống vào tay đàn ông thì sẽ không phải lo lắng gì nữa. Nhưng tiếc thay, khi đánh mất quyền quyết định cuộc đời mình, phụ nữ cũng không thể hạnh phúc. Vì họ không làm chủ cuộc sống của mình, cũng theo đó mà đánh mất bản thân. Đến một lúc, nếu đàn ông bỏ họ đi, thì họ còn được gì?

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Đàn bà khôn ngoan không bao giờ cho đàn ông chạm quá sâu vào cuộc sống riêng tư của họ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan không bao giờ cho đàn ông chạm quá sâu vào cuộc sống riêng tư của họ. Họ giữ khoảng cách vừa đủ để đàn ông có tham vọng khám phá và chiếm giữ lấy họ. Họ cho đàn ông tình yêu, nhưng không cho đàn ông giữ cả cuộc sống. Họ cho đàn ông tôn trọng, cũng đòi hỏi tôn trọng từ đàn ông. Họ hạnh phúc bên đàn ông, nhưng cũng có hạnh phúc của riêng mình.

Một người phụ nữ độc lập và tự chủ như thế luôn khiến đàn ông say mê khó rời.

Lòng tự trọng và kiêu hãnh trong tình yêu

Phụ nữ có kiêu hãnh luôn là phụ nữ có giá trị. Và đàn ông say mê đàn bà thông minh cũng vì những giá trị đặc biệt đó.

Đàn bà càng khôn ngoan sẽ càng biết giá trị riêng khi yêu. Ngay cả khi họ yêu sâu sắc thế nào cũng không quên bảo vệ những giá trị đắt giá của bản thân. Trong tình yêu, người yêu nhiều hơn luôn là người yếu thế hơn. Ngược lại, người biết quý trọng bản thân hơn lại là người thắng thế hơn.

Nhan sắc

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Đàn bà khôn thì dù bao nhiêu tuổi cũng đừng vì bất cứ chuyện gì, người nào mà bỏ bê bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết mình đẹp và làm đẹp chính là thiệt thòi. Bởi phụ nữ đẹp luôn có quà, phụ nữ biết làm đẹp và tự tin với nhan sắc của mình luôn có nhiều lợi thế hơn.

Đàn bà khôn thì dù bao nhiêu tuổi cũng đừng vì bất cứ chuyện gì, người nào mà bỏ bê bản thân. Không vì tổn thương mà héo mòn, không vì khó khăn mà quên bản thân. Ngược lại, càng gặp trở ngại càng tập trung vào chính mình mới là phụ nữ khôn ngoan.

7 cách sống của đàn bà khôn giữ chân đàn ông cả đời

7 cách sống của đàn bà khôn giữ chân đàn ông cả đời

Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng, mà là ở cách sống của mình. Đàn bà khôn có những cách sống khiến đàn ông càng tôn trọng và yêu thương theo thời gian.

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