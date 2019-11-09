5 cách sống vàng tạo nên phẩm giá thanh cao của phụ nữ

Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng mà làm ta hài lòng. Bạn có thể được khen ngợi, mọi điều đều theo ý bạn muốn. Nhưng chắc chắn cũng có lúc bạn bị chê trách, mọi thứ đều khó khăn. Nhưng dù vui hay buồn thì bạn đừng để chuyện gì làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, tinh thần của bản thân.

Phụ nữ bản lĩnh không bao giờ viện lý do để né tránh khó khăn. Can đảm đối mặt khó khăn mới là phụ nữ trưởng thành. Không sợ vất vả, không cần thở than, chấp nhận số phận mới là bản lĩnh của phụ nữ khí chất.

Một người đàn bà khôn ngoan luôn cố gắng giữ sự cân bằng trong suy nghĩ và tinh thần. Như vị tướng đi qua chiến trận, thắng không kiêu mà bại cũng không nản. Chuyện gì đến đều có thể cho bạn một bài học, dù là niềm vui hay nỗi buồn cũng là để trưởng thành. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, chẳng có gì đáng sợ, cũng không có gì to tát. Đó mới là tâm thế bình thản tạo nên sức hút của phụ nữ.

Nếu không, vì thích an nhàn, vì sợ khó khăn, vì yếu hèn từ bỏ bản thân, bạn dù chịu đựng thế nào, vất vả ra sao cũng không bao giờ có thể thành công.

Nếu không lao động sẽ trở nên vô giá trị

Niềm vui và hạnh phúc nhất đời của phụ nữ không phải là cả đời được người khác nuôi, mà là không cần ai vẫn có thể mua được thứ mình thích, tự nuôi bản thân vui vẻ và thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Đã là phụ nữ thì nhất định không được phụ thuộc vào bất cứ ai. Càng sinh ra là phái yếu thì bạn càng phải hiểu một chân lý, cuộc đời sẽ không vì bạn là phái yếu mà thương hoa tiếc ngọc. Nếu bạn chỉ nghĩ mình là một cành hoa, ở yên trong tủ kính để người ta nuôi dưỡng thì sẽ có lúc hoa đẹp mấy cũng tàn, cô độc thê lương.

Hãy ra ngoài làm việc, lao động, và làm ra tiền, lúc ấy bạn mới có thể mạnh mẽ và không sợ tổn thương. Và đã làm việc hết mình, không ngừng cố gắng thì bạn cũng có quyền tận hưởng cuộc sống, dành thời gian để yêu quý bản thân. Niềm vui và hạnh phúc nhất đời của phụ nữ không phải là cả đời được người khác nuôi, mà là không cần ai vẫn có thể mua được thứ mình thích, tự nuôi bản thân vui vẻ và thoải mái.

Đánh mất thứ mình sợ mất nhất

Phàm là con người thì ai cũng có nỗi sợ. Phụ nữ càng yếu đuối sẽ càng có nhiều nỗi sợ. Nhưng nếu lúc nào cũng sợ mất những gì đang có, mất bạc tiền, mất đàn ông thì sẽ sống chẳng thể bình yên, cũng không thể kiên cường mạnh mẽ.

Bạn nên hiểu được mất ở đời vô thường như mây trời chóng tan, chỉ có lòng người nắm buông là khó nhọc. Con người chỉ trưởng thành, có phẩm giá nhất định khi hiểu rằng mọi được mất trên đời đều như gió thoảng mây bay. Được đó rồi mất đó, chuyện gì rồi cũng qua, cuộc đời vẫn không dừng lại. Và dám cầm dám buông, dám có dám mất mới là bản lĩnh của phụ nữ.

Tích tiểu thành đại, từ tốn mà kiên định

Một người phụ nữ thanh cao, khí chất thì không bao giờ vội vàng, hấp tấp - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ thanh cao, khí chất thì không bao giờ vội vàng, hấp tấp. Nét từ tốn của họ là từ những tính toán kiên định, tích tiểu thành đại, nhìn thì chậm mà chắc chắn khó ai bằng. Không ai dễ dàng thành công, chỉ có người kiên trì không bỏ cuộc. Không có hạnh phúc nào tự nhiên viên mãn, đều phải có tích góp, gìn giữ. Đừng xem thường vất vả khổ cực của bạn hôm nay, vì biết đâu đó sẽ là vàng bạc của ngày mai.