5 bí quyết giữ chồng của đàn bà khôn: Điều thứ 3 tưởng không liên quan nhưng là 'mấu chốt' của hôn nhân hạnh phúc

Phụ nữ yêu 05/05/2021 15:40

Đàn ông có bản chất thích chinh phục sự mới mẻ. Cuộc sống hôn nhân dù hạnh phúc cơ nào cũng có lúc khiến họ nhàm chán. Vậy phụ nữ phải làm gì để giữ lửa hạnh phúc trong hôn nhân?

Giữ chồng bằng chuyện giường chiếu

Bạn đừng bao giờ coi thường chuyện giường chiếu. Các chuyên gia chỉ ra rằng, chuyện giường chiếu quyết định hơn 70% đến hạnh phúc hôn nhân đấy. Bạn chẳng cần quá xinh đẹp, quá khéo khéo léo mà chỉ cần là một người phụ nữ quyến rũ trên giường cũng khiến chàng không bao giờ muốn rời xa vợ nửa bước. Chả thế mà có rất nhiều ông chồng cặp bồ xấu hơn vợ, kém hơn vợ, thậm chí già hơn vợ. Một nguyên nhân phổ biến đó là ả ta giỏi làm tình nên đã mê hoặc chồng bạn đấy.

5 bí quyết giữ chồng của đàn bà khôn: Điều thứ 3 tưởng không liên quan nhưng là 'mấu chốt' của hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 1
 Đừng ngại học hỏi những tuyệt chiêu phòng the - Ảnh: Internet

Đừng ngại học hỏi những tuyệt chiêu phòng the. Nếu có thể hãy học một khóa huấn luyện chuyện chăn gối. Bạn sẽ thấy tác dụng thần kỳ của nó trong hôn nhân mạnh đến cỡ nào.

Luôn luôn xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh

Đừng bao giờ nghĩ rằng đã là vợ chồng rồi thì xấu đẹp chẳng còn quan trọng nữa. Bạn hãy nghĩ mà xem, với một bà vợ quần áo lôi thôi, đầu bù tóc rối, người lúc nào cũng hôi rình mùi dầu mỡ, thức ăn, bỉm sữa… thì ngay chính bản thân bạn còn ớn chứ đừng nói gì đến đàn ông. Có thể họ không nói ra đâu nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng, đàn ông yêu bằng mắt. Hãy ăn mặc gọn gàng, tươm tất nhất có thể. Dù có bận rộn thế nào cũng không được để mình bê bối trong mắt chồng.

Giữ chồng bằng con đường “dạ dày”

5 bí quyết giữ chồng của đàn bà khôn: Điều thứ 3 tưởng không liên quan nhưng là 'mấu chốt' của hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 2
Với một bà vợ khéo léo, lúc nào cũng sẵn sàng cơm ngon canh ngọt thì đố ông chồng nào dám 'mèo mỡ'. Ảnh minh họa: Internet

Con đường ngắn nhất đi tới trái tim người đàn ông chính là dạ dày. Câu nói này không sai đâu. Với một bà vợ khéo léo, lúc nào cũng sẵn sàng cơm ngon canh ngọt thì đố ông chồng nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món ăn ngon. Anh ta sẽ tự giác cắp cặp đi về sau giờ làm mà không cần bạn phải nhắc nhở.

Có sự nghiệp và những mối quan hệ riêng

Dù chồng bạn có giàu cỡ nào cũng không nên lệ thuộc vào chồng. Đừng bao giờ nghe anh ta nói “em chỉ cần ở nhà anh nuôi là được”. Anh ta sẽ chán bạn thậm chí coi thường nếu bạn trở thành kẻ ăn bám anh ta đấy. Hãy xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng, đồng thời giữ những mối quan hệ bạn bè. Đấy là những giá trị tạo nên sự hấp dẫn riêng của bản thân bạn. Đừng bao giờ có suy nghĩ phụ nữ đã lấy chồng rồi thì chỉ biết nhà chồng thôi bạn nhé.

Thỉnh thoảng tâng bốc anh ta lên mây

Thỉnh thoảng tâng bốc anh ta lên mây
Khen chồng không bao giờ thừa - Ảnh: Internet

Những lời khen chưa bao giờ là thừa đối với bất kì một mối quan hệ. Nhất là trong hôn nhân. Thỉnh thoảng bạn cũng nên thì thầm khen chồng giỏi cái này, khá cái kia. Kể cả trong “chuyện ấy”. Có những chuyện bạn biết, bạn làm được nhưng hãy giả vờ nhờ vả chồng rồi khen ngợi anh ta. Chắc chắn anh ta sẽ sướng điên lên cho mà xem. Đàn ông vốn là một đứa trẻ to xác mà. Lúc nào cũng muốn được khen dù ngoài miệng thì nói “không có gì”.

Bạn dù là người phụ nữ đẹp đến cỡ nào, chồng bạn dù có yêu bạn ra sao thì cũng không được chủ quan bạn nhé. Ngoài kia có biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập, có thể “cướp” chồng bạn bất cứ lúc nào, thậm chí ngay cả thời khắc mà bạn không ngờ tới đấy.

Muốn giữ chồng, đàn bà hãy sửa ngay 4 THÓI XẤU kinh điển, thói xấu đầu tiên là 'bệnh' của mọi phụ nữ

Muốn giữ chồng, đàn bà hãy sửa ngay 4 THÓI XẤU kinh điển, thói xấu đầu tiên là 'bệnh' của mọi phụ nữ

Đàn ông không phải vô duyên vô cớ lại bực bội, hết giờ tan ca chỉ muốn trốn đi đâu đó thay vì về nhà. Trước khi buồn phiền, giận dỗi chồng, phụ nữ nên xem lại mình hay có những thái độ sau để chồng phải “trốn chạy” như vậy hay không.

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