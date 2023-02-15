Với đàn bà, hôn nhân thất bại nhất chính là khi họ lấy nhầm người chồng phạm đủ những tội lỗi tày trời này. Đàn ông hãy đọc thật kỹ để hiểu vợ hơn.

Để vợ chăm con một mình Đàn ông nào lấy vợ cũng muốn có con, cũng muốn có một mái ấm với vợ con đề huề. Vậy nhưng, dù vợ đã mang nặng đẻ đau, đã chịu không ít thua thiệt, hy sinh rất nhiều để chào đón con chào đời thì đàn ông vẫn vô tư nghĩ rằng chăm con là việc của đàn bà. Họ đi làm về chỉ việc tắm rửa nghỉ ngơi, lăn lên giường ngủ một giấc đến sáng. Trong khi đấy, vợ phải tất tả chăm con, thức khuya dậy sớm, giấc ngủ chập chờn. Thậm chí, nhiều người đàn ông cứ mặc định đấy là trách nhiệm của vợ nên chẳng hề nhúng tay.

Nếu không sớm thay đổi thói xấu này, nếu không biết cách chia sẻ những khó khăn, mệt mỏi với vợ thì lâu dần, trái tim người phụ nữ sẽ dần nguội lạnh, ly hôn là điều khó tránh khỏi.

Sự thờ ơ, dửng dưng ấy không chỉ giết chết những cảm xúc yêu đương mà còn bóp nghẹt cuộc sống hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Quá vô tâm Một câu hỏi “hôm nay của em thế nào, có gì vui không, kể anh nghe nào” hay “có chuyện gì khiến em buồn à, anh có giúp được gì em không” chính là cách một người đàn ông thương vợ quan tâm đến bạn đời.

Ngược lại, một người chồng vô tâm, ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân sẽ chẳng đoái hoài đến vợ. Dù vợ có thay đổi kiểu tóc, dù vợ có diện chiếc đầm mới hay xịt mùi nước hoa khác thì anh ấy cũng chẳng hề hay biết. Sự thờ ơ, dửng dưng ấy không chỉ giết chết những cảm xúc yêu đương mà còn bóp nghẹt cuộc sống hôn nhân của cả hai vợ chồng.

Chính những tủi hờn, u uất ấy sẽ khiến phụ nữ dần cạn tâm, chẳng còn thiết tha hay muốn níu kéo - Ảnh minh họa: Internet Không xem vợ là ưu tiên hàng đầu Người xưa có câu “giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”, bạn bè và vợ chính là hai mối quan hệ mật thiết trong cuộc đời của mỗi người đàn ông. Dù rằng chồng có thân thiết, chân tình với bạn bè đến mấy cũng đừng quên vợ con mới là ưu tiên hàng đầu. Việc xếp vợ con, gia đình sau lưng bạn bè là việc làm khiến phụ nữ tổn thương vô cùng. Bởi lẽ, dù là người đầu ấp tay gối, sẵn sàng bên chồng khi khốn khó cơ hàn, cùng nhau vượt qua giông bão nhưng cô ấy vẫn không được xem trọng. Chính những tủi hờn, u uất ấy sẽ khiến phụ nữ dần cạn tâm, chẳng còn thiết tha hay muốn níu kéo.

Khi nỗi đau vượt ngưỡng chịu đựng, khi đã không thể tiếp tục phung phí lòng bao dung thì việc đàn bà rời đi là điều tất yếu - Ảnh minh họa: Internet Không cho vợ cảm giác an toàn Phụ nữ lấy chồng, sợ nhất chính là lấy phải người đàn ông không chung thủy, luôn khiến mình phải canh cánh lo âu. Nếu thật lòng thương vợ, đàn ông thừa biết cách từ chối những mời mọc rù quến, sẽ thẳng thắn tuyên bố “tôi đã có vợ” để không gây ra những hiểu lầm không đáng có. Việc cứ phải tìm đủ cách giữ chồng, tìm mọi chiêu trò để giữ bố cho con khiến người vợ mệt mỏi đến chán chường. Họ chẳng còn đủ sức để đi đánh ghen, cũng chẳng thể đếm hết số đàn bà mà chồng mình đã lang chạ. Khi nỗi đau vượt ngưỡng chịu đựng, khi đã không thể tiếp tục phung phí lòng bao dung thì việc đàn bà rời đi là điều tất yếu.

Phụ nữ ở nhà nội trợ "không phải gánh vác kinh tế" có thật sự thảnh thơi và sung sướng như đàn ông nghĩ? Không ít những ông chồng, những bậc cha mẹ chồng mỗi khi nhắc về vợ, về con dâu lại dùng những từ chẳng mấy hay ho như “ăn bám”, “ở nhà và chẳng làm gì cả…”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-toi-loi-tay-inh-khong-the-thu-tha-chong-pham-phai-ung-trach-vi-sao-vo-mot-muc-oi-ly-hon-cham-dut-cuoc-hon-nhan-that-bai-556038.html