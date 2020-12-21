4 nguyên nhân khiến công sở trở thành môi trường dễ ngoại tình nhất, phụ nữ nên biết để đối phó kịp thời

Phụ nữ yêu 21/12/2020 15:02

Dưới đây là 4 nguyên nhân khiến tỷ lệ đàn ông ngoại tình nơi công sở cao ngất ngưỡng. Đàn bà thông minh nên biết để kịp thời ngăn chặn.

Dưới đây là 4 nguyên nhân chính khiến đàn ông dễ ngoại tình nơi công sở

Nguyên nhân đầu tiên: Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy

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Tiếp xúc lâu ngày dễ nảy sinh tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Trong xã hội hiện nay, chúng ta dành nhiều thời gian cho đồng nghiệp hơn hẳn người nhà. Khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, vây xung quanh đàn ông chỉ có công việc và những cô đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp.

Buổi sáng chào nhau, buổi trưa cùng ăn cơm, chiều tối lại tham gia liên hoan công ty, có quá nhiều cơ hội để đàn ông nảy sinh tình cảm với người phụ nữ khác ngoài vợ.  

Nguyên nhân thứ 2: Giải quyết ham muốn

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Đàn ông ngoại tình vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế mà nói, nhu cầu sinh lý của đàn ông cao hơn phụ nữ rất nhiều. Nếu như chuyện vợ chồng "ân ái" không được mặn nồng, đàn ông rất dễ ra ngoài tìm người phụ nữ khác để thỏa mãn ham muốn. 

Trong lúc này, đối tượng các ông chồng nhắm đến đầu tiên đương nhiên chính là những cô đồng nghiệp trẻ trung ngồi bên cạnh. 

Nguyên nhân thứ 3: Dễ gặp người hợp ý

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Đàn ông dễ nảy sinh cảm tình với người phụ nữ có cùng quan điểm sống - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, nhân viên trong một công ty sẽ có chuyên môn khá tương đồng. Khi gặp được một người có trình độ học vấn ngang nhau, đồng thời còn có những quan điểm giống nhau trong công việc, đàn ông sẽ có xu hướng mở lòng hơn. 

Một khi đôi bên đã có đề tài để nói chuyện, việc tiến xa hơn chỉ là vấn đề thời gian.

Đặc điểm thứ 4: Tìm cảm giác lạ

Rất hiếm có người đàn ông nào cả đời chỉ yêu một người phụ nữ, đặc biệt là sau khi kết hôn đã lâu. Cuộc sống hôn nhân lặp đi lặp lại mỗi ngày dễ khiến các ông chồng sinh ra cảm giác nhàm chán. 

Tuy nhiên, có nhiều người chồng ngoại tình không phải vì hết yêu mà là vì cảm giác kích thích do nó mang lại. Đương nhiên, một mối tình vụng trộm luôn khiến người ta dễ mê đắm hơn.

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