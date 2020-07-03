Nhiều người cho rằng đã là người thân trong nhà thì không cần quá sòng phẳng chuyện tiền bạc, nợ nần cũng không sao. Nhưng kỳ thực, càng là người thân thì càng phải tiền bạc rõ ràng thì mới giữ được tình cảm lâu bền.

Đây là những món nợ đã có thì nhất định phải trả, phụ nữ khôn ngoan phải nhớ.

Giữa bạn bè thì đặc biệt không nên có món nợ ân tình, với người thân thì càng không nên. Nhiều người cho rằng đã là người thân cận thì thế nào cũng phải có nợ ân tình. Vì lẽ thường khi khó khăn ai cũng cần người bên cạnh giúp đỡ. Nhưng khi mình được nhận giúp đỡ không nên nghĩ đó là chuyện đương nhiên.

Vì dù là ai thì cũng cần tiền, có tiền thì không bao giờ là thừa. Tiền có thể sinh ra tiền, cho người khác mượn chính là tiền “chết” trong một khoản thời gian dài. Mượn tiền bạc anh em người thân, thậm chí là cha mẹ thì càng phải cố gắng hoàn trả. Đó không chỉ là cách sống giữ chữ tín, mà còn có trách nhiệm với bản thân, không phụ thuộc vào người khác.

Nếu bạn nhận được một thì nhất định phải trả gấp đôi. Bạn được đối đãi chân tình thì cũng phải trả lại chân tình. Lúc mình cần họ nhất, họ không ngại xuất hiện, thì lúc họ cần mình nhất mình cũng phải nhất định có mặt. Nợ ân tình là món nợ không khó trả, chỉ là bạn phải bỏ ra tình cảm thật sự, thì mới có thể giữ được người từng có ơn với mình.

Nợ ân tình là món nợ không khó trả, chỉ là bạn phải bỏ ra tình cảm thật sự, thì mới có thể giữ được người từng có ơn với mình - Ảnh minh họa: Internet

Và đặc biệt có một loại ân tình trả mãi không hết nhưng nhất định phải trả, đó là ơn dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ còn sống ngày nào thì ngày đó ta càng phải báo đáp ơn nghĩa, tình yêu thương và quan tâm.

Nợ trách nhiệm

Cuộc đời này, chẳng có hạnh phúc nào mà không đi kèm với trách nhiệm. Hạnh phúc càng lớn thì trách nhiệm càng nặng.

Mỗi người sinh ra trong đời này sẽ đảm nhận một trách nhiệm riêng. Có người có trách nhiệm với gia đình, người thân. Có người lại có trách nhiệm với nước nhà, xã hội. Đã gọi là trách nhiệm thì không được chối từ, đã là món nợ trách nhiệm thì có khổ cực vất vả mấy cũng phải trả.

Người đàn bà thông minh sẽ hiểu không có món nợ nào là nhẹ nhàng, nợ trách nhiệm lại càng nặng nề. Có trách nhiệm với gia đình thì càng phải cố gắng nỗ lực, không ngừng chăm sóc, quý trọng người thân. Nếu là với vợ chồng thì phải chung thủy, tôn trọng lẫn nhau, sống không dối lừa phản bội.

Nợ thời gian

Người phụ nữ khôn ngoan dù có nghèo khó, cực khổ thế nào cũng nhất định trả bằng được những món nợ trên - Ảnh minh họa: Internet

Người thân bên cạnh không bao giờ đòi hỏi bạn phải tiền bạc hơn người, tiếng tăm lẫy lừng. Họ chỉ cần thời gian của bạn. Con cái nợ cha mẹ thời gian tuổi già cần người chăm sóc, quan tâm. Chồng nợ vợ thời gian ở bên thấu hiểu, sẻ chia. Bạn bè nợ nhau thời gian đồng hành, giúp đỡ khi khó khăn, vất vả. Đó chính là món nợ thời gian mà mỗi chúng ta đều có thể đang mang. Nghĩ thì đơn giản nhưng không phải ai cũng trả được. Càng không thể trả thì chính là càng đánh mất những mối quan hệ đặc biệt quý giá trong đời.

Người phụ nữ khôn ngoan dù có nghèo khó, cực khổ thế nào cũng nhất định trả bằng được những món nợ trên. Đời bình yên, thong dong không “nợ nần” thì mới dễ sống hạnh phúc viên mãn.