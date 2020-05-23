4 kiểu người thứ ba thường gặp: Kiểu thứ 3 nguy hiểm nhất, kiểu thứ 4 'cao thủ' nhất

Phụ nữ yêu 23/05/2020 05:08

Phụ nữ làm người thứ ba có nhiều kiểu. Có người vừa đáng thương vừa đáng giận. Có người nguy hiểm nhưng dễ đối phó. Cũng có người im lìm nhưng khiến đàn ông khó dứt nhất.

Có 4 kiểu người thứ ba thường gặp nhất.

Phụ nữ có gia đình tìm đến ngoại tình để khuây khỏa

Có một kiểu người thứ ba cũng là kẻ phản bội như đàn ông ngoại tình, đó là phụ nữ đã có gia đình. Đàn ông và phụ nữ có gia đình ngoại tình với nhau thì thường không có ý định lấy nhau. Họ không muốn bỏ vợ hay chồng của mình để lấy người thứ ba. Vì họ tìm đến ngoại tình chỉ để khuây khỏa khi hôn nhân tù túng hay gặp trục trặc.

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Có một kiểu người thứ ba cũng là kẻ phản bội như đàn ông ngoại tình, đó là phụ nữ đã có gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ làm kẻ thứ ba này không quá nguy hiểm. Điểm yếu của họ là con cái, gia đình. Nếu vợ có chồng ngoại tình muốn trị kiểu phụ nữ này, thì cứ đánh vào điểm yếu của họ. Một người phụ nữ có chồng con sẽ không muốn bị gia đình phát hiện chuyện ngoại tình, càng hiếm có người muốn bỏ chồng con để theo nhân tình đã có vợ.

Phụ nữ ngây thơ bị đàn ông ngoại tình lừa gạt

Đây là kiểu nhân tình đáng thương nhất, dù họ cũng có lỗi khi qua lại với đàn ông có gia đình. Kiểu phụ nữ này khá ngây thơ, bị lừa gạt nên không hề biết bản thân đang yêu đàn ông có vợ. Đến khi phát hiện ra, có người vì tổn thương mà lập tức từ bỏ, cũng có người vì yêu một cách ngây thơ nên đau khổ chấp nhận làm kẻ thứ ba.

Nếu vợ muốn chấm dứt chuyện ngoại tình của chồng, hãy “ra tay” với chồng, thay vì với kiểu phụ nữ ngây thơ này. Vì với phụ nữ nói chung, và kiểu phụ nữ này nói riêng, cái gì càng khó có được lại càng khó bỏ. Huống hồ, đàn ông khi ngoại tình với phụ nữ ngây thơ thường rất ngon ngọt, khéo léo để họ tự nguyện làm kẻ thứ ba.

Phụ nữ dụ dỗ đàn ông có gia đình để trục lợi

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Họ không yêu đàn ông có vợ, nhưng họ muốn chiếm lấy để trục lợi, “moi” tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu phụ nữ làm kẻ thứ ba nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đến gia đình nhiều nhất. Họ không yêu đàn ông có vợ, nhưng họ muốn chiếm lấy để trục lợi, “moi” tiền. Mà tiền bạc của đàn ông có vợ là từ gia đình, sẽ làm vợ con phải khổ sở. Kiểu nhân tình này mưu mẹo, khôn ngoan và cực kì khéo léo trong việc giữ chân đàn ông. Họ có thể khiến đàn ông tình nguyện dâng tiền cho họ. Họ thậm chí có được nhiều thứ của cải to lớn từ đàn ông.

Với những người vợ, đây là tình địch nguy hiểm, nhưng cũng không quá khó đối phó. Vì họ chỉ cần tiền nên một khi đàn ông hết tiền, hay bị vợ quản chặt chuyện tiền bạc, họ sẽ tự khắc rời đi để tìm “con mồi” khác béo bở hơn.

Kiểu nhân tình có tình cảm thật sự với đàn ông

Kiểu người thứ ba cuối cùng "cao thủ" nhất, khiến đàn ông khó dứt nhất. Đây là người phụ nữ yêu và được đàn ông có gia đình yêu thật lòng. Tình cảm của đàn ông dành cho kiểu nhân tình này có thể mới mẻ hơn, hoặc khá giống với tình cảm vợ chồng. Những gì càng mới mẻ, càng có nhiều thêm, đàn ông càng khó dứt, đặc biệt là về tình cảm.

Kỳ thực, thứ khiến đàn ông ngoại tình khó quay về nhất chính là tình cảm chân thật khó dứt với nhân tình. Nếu chỉ là dục vọng, đến khi đủ đầy chán chê, đàn ông cũng sẽ bỏ. Nhưng khi đã có tình cảm thật, thì khó mà bỏ dễ dàng.

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Kỳ thực, thứ khiến đàn ông ngoại tình khó quay về nhất chính là tình cảm chân thật khó dứt với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Với kiểu nhân tình này của chồng, vợ nếu muốn giữ lấy chồng, hãy khéo léo và kiên trì hơn. Đây chẳng khác gì một cuộc chiến giữa hai tình địch, bạn yêu chồng hơn, cho chồng cảm giác ấm áp, cần và đủ hơn thì anh ấy chắc chắn sẽ chọn bạn.

Gửi người thứ ba: Đàn ông ngoại tình không hấp dẫn như em tưởng đâu!

Gửi người thứ ba: Đàn ông ngoại tình không hấp dẫn như em tưởng đâu!

Em nghĩ mình có được tình yêu từ chồng của người phụ nữ khác đã là chiến thắng vẻ vang? Em ơi, em cũng chỉ là người thứ ba mờ mắt bị dối lừa!

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