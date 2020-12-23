4 dấu hiệu vợ chồng đã đến mức ‘hết duyên cạn nợ’, ở bên nhau chỉ vì con cái

Nếu có những dấu hiệu này vợ chồng đã hết duyên cạn nợ, chỉ ở bên nhau vì con cái chứ chẳng còn tình cảm gì, hôn nhân đổ vỡ là chuyện sớm muộn.
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Dưới đây là những biểu hiện rõ mồn một cho việc hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng hết tình cạn nghĩa với nhau nhưng vẫn không ly hôn được chỉ vì vướng nợ con cái.
Mất lòng tin vào nhau
Đây là dấu hiệu cho thấy vợ chồng đã không còn nghĩa tình gì với nhau. Trong hôn nhân niềm tin và sự tôn trọng là yếu tố vô cùng quan trọng, một khi đã đánh mất thì khó lòng ở bên nhau được lâu dài. Vợ chồng khi đã đặt sự hoài nghi ở nhau thì sớm muộn gì cuộc hôn nhân cũng đường ai nấy đi.
Lòng tin giống như cục tẩy, qua thời gian sẽ dần bị bào mòn và không thể tồn tại lâu. Nếu đã gây ra quá nhiều điều có lỗi với đối phương, cả hai sẽ chẳng còn đặt niềm tin ở nơi nhau nữa. Điều này dẫn đến việc giữa vợ chồng có một bức tường ngăn cản, không thể nào đến gần nhau thêm được.
Quan niệm sống quá khác nhau
Trong hôn nhân, điều quan trọng thứ hai đó là sự đồng điệu trong tâm hồn lẫn tính cách. Nếu ở bên nhau mà tính cách quá trái ngược sẽ dễ dẫn đến nhiều mâu thuẫn, không giải quyết được. Dần dần điều này giống như con dao giết chết cuộc hôn nhân của bạn lúc nào không hay. Hãy biết điều này để cùng nhau thay đổi trước khi quá muộn.
Không còn cảm xúc trong chuyện chăn gối
Tình dục là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân. Có câu “vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường”, mâu thuẫn lớn đến mấy cũng sẽ giải quyết được ngay khi thân mật với nhau.
Nếu không còn cảm xúc trong chuyện chăn gối, chứng tỏ vợ chồng hết yêu, đã cạn tình dứt nghĩa. Cả hai không còn muốn cùng nhau xây dựng cuộc hôn nhân này. Không còn muốn cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.
Xảy ra mâu thuẫn gay gắt giữa mẹ chồng
Đây là yếu tố tưởng chừng không liên quan nhưng thực tế lại tác động vô cùng lớn đến cuộc sống vợ chồng. Vì khi đứng giữa cuộc chiến của mẹ và vợ, đàn ông vô cùng khó chịu. Họ không muốn bản thân phải giải quyết những việc nặng đầu nặng óc như thế này.
Người vợ khôn ngoan nên biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mình. Đừng vì sự bướng bỉnh của bản thân mà phá nát một cuộc hôn nhân.