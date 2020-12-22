10 câu nói đàn ông khao khát nghe từ vợ, phụ nữ nên biết để chồng toại nguyện

Phụ nữ yêu 22/12/2020 06:30

Đàn ông thích được nghe những câu này, phụ nữ khôn ngoan nên biết để cho chồng toại nguyện, không phải ra ngoài nghe từ người khác.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên biết nói với chồng để giữ hôn nhân hạnh phúc, giữ được trái tim lẫn thể xác của người đàn ông bên cạnh.

Cảm ơn anh

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan nên biết nói điều này - Ảnh minh họa: Internet

Lời cảm ơn trong hôn nhân hay một mối quan hệ nào đó không đơn thuần chỉ là lời khách sáo. Mà câu nói này còn thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Dù là vợ chồng, bạn cũng phải nói cảm ơn khi nhận được điều gì đó từ đối phương. Có vậy mối quan hệ mới bền vững.

Không có anh, em không biết làm sao nữa

Đây là câu nói khiến đàn ông xúc động và cảm thấy được tôn trọng nhiều nhất. Họ hiểu được giá trị của bản thân trong lòng vợ và có trách nhiệm hơn với gia đình của mình. Thế nên phụ nữ hãy nói với chồng câu này để được chồng yêu thương, tôn trọng.

Anh thật tốt bụng

phu nu khon ngoan 2
Đàn ông thích nghe điều này từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng giúp đỡ làm việc gì đó, vợ khôn ngoan nên khen ngợi anh ấy tốt bụng. Đây là câu nói thể hiện sự biết ơn cùng sự tôn trọng của bạn đối với người chồng của mình. Thế nên đừng ngại ngùng khi dành cho nhau những câu nói này. 

Đúng là chỉ có anh mới làm được

Câu nói này thể hiện sự khen ngợi, đồng thời cũng cho đàn ông hiểu được giá trị của mình. Người đàn bà khôn ngoan đừng nghĩ khen chồng là điều gì đó vô cùng xấu hổ. Bạn hãy hiểu một điều, đàn ông rất cần nghe những câu này từ vợ để có thêm động lực làm việc, hoàn thành trách nhiệm với gia đình.

Theo anh, em nên làm gì

phu nu khon ngoan 3
Khi nghe được câu này, đàn ông sẽ yêu đến phát cuồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có khó khăn gì đó, hãy hỏi chồng. Khi hỏi anh ấy, bạn sẽ biết được bản thân nên làm gì. Đồng thời cũng cho chồng biết được trong lòng bạn, anh ấy vô cùng quan trọng. Mọi sự việc trong cuộc đời của bạn đều cần có ý kiến của anh ấy.

Bố mẹ em rất tự hào về anh

Nếu nói cho chồng nghe điều này, chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Anh ấy sẽ có thêm nhiều động lực làm việc để làm rạng danh gia đình, cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Thế nên đừng tiếc với chồng những câu động viên như thế này.

Em nhớ anh

Lâu lâu vợ chồng phải giữ lửa hôn nhân bằng những câu nói nhớ nhung. Đừng nghĩ lời ngọt ngào này chỉ dành cho cặp đôi mới yêu, còn vợ chồng cưới lâu rồi không nhất thiết phải làm vậy. Bạn nên hiểu một điều tình yêu lâu ngày sẽ nguội. Thế nên hãy rót vào tai nhau những lời yêu thương để giữ hôn nhân bền lâu.

Em xin lỗi

phu nu khon ngoan 4
Phụ nữ nên biết nhận lỗi khi sai - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm việc gì sai, hãy mạnh dạn xin lỗi, đừng đùn đẩy trách nhiệm cho bất cứ ai. Người vợ khôn ngoan đừng nghĩ chồng sẽ nhường nhịn, luôn đứng ra nhận lỗi để bảo vệ vợ. Bạn nên nhớ một điều chẳng ai nuông chiều bạn vô điều kiện ngoài cha mẹ. Chồng bạn không có nghĩa vụ bao che mãi cho những sai lầm của bạn.

Em sẽ luôn ở bên cạnh anh

Đây là lời nói tiếp thêm cho anh ấy động lực trong cuộc sống. Nó như một lời thông báo bạn sẽ cùng anh đi đến cuối con đường, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không buông tay. Lời nói này sẽ giúp vợ chồng giữ lửa hôn nhân, tình cảm ngày càng bền vững hơn.

Anh đi chơi với bạn bè vui nhé

Khi nghe được câu nói này từ vợ, đàn ông sẽ vô cùng hạnh phúc. Vì không phải người vợ nào cũng đủ tâm lý để ủng hộ những cuộc vui của chồng. Không phải ai cũng đủ tinh tế để nói được câu này. Thế nên bạn hãy là người vợ tâm lý đó để chồng mê mệt cả đời.

Những vấn đề thường gặp trong hôn nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ

Những vấn đề thường gặp trong hôn nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ

Qua giai đoạn yêu, bước vào một giai đoạn dài hơi hơn đó là hôn nhân đa số các cặp đôi sẽ gặp phải những vấn đề ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vậy nên, hãy giải quyết những vấn đề dưới đây càng sớm càng tốt để giữ gìn hạnh phúc gia đình nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   giữ lửa hôn nhân giữ hôn nhân hạnh phúc đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này