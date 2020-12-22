10 câu nói đàn ông khao khát nghe từ vợ, phụ nữ nên biết để chồng toại nguyện

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan nên biết nói với chồng để giữ hôn nhân hạnh phúc , giữ được trái tim lẫn thể xác của người đàn ông bên cạnh.

Không có anh, em không biết làm sao nữa

Lời cảm ơn trong hôn nhân hay một mối quan hệ nào đó không đơn thuần chỉ là lời khách sáo. Mà câu nói này còn thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Dù là vợ chồng, bạn cũng phải nói cảm ơn khi nhận được điều gì đó từ đối phương. Có vậy mối quan hệ mới bền vững.

Đây là câu nói khiến đàn ông xúc động và cảm thấy được tôn trọng nhiều nhất. Họ hiểu được giá trị của bản thân trong lòng vợ và có trách nhiệm hơn với gia đình của mình. Thế nên phụ nữ hãy nói với chồng câu này để được chồng yêu thương, tôn trọng.

Anh thật tốt bụng

Đàn ông thích nghe điều này từ vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng giúp đỡ làm việc gì đó, vợ khôn ngoan nên khen ngợi anh ấy tốt bụng. Đây là câu nói thể hiện sự biết ơn cùng sự tôn trọng của bạn đối với người chồng của mình. Thế nên đừng ngại ngùng khi dành cho nhau những câu nói này.

Đúng là chỉ có anh mới làm được

Câu nói này thể hiện sự khen ngợi, đồng thời cũng cho đàn ông hiểu được giá trị của mình. Người đàn bà khôn ngoan đừng nghĩ khen chồng là điều gì đó vô cùng xấu hổ. Bạn hãy hiểu một điều, đàn ông rất cần nghe những câu này từ vợ để có thêm động lực làm việc, hoàn thành trách nhiệm với gia đình.

Theo anh, em nên làm gì

Khi nghe được câu này, đàn ông sẽ yêu đến phát cuồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có khó khăn gì đó, hãy hỏi chồng. Khi hỏi anh ấy, bạn sẽ biết được bản thân nên làm gì. Đồng thời cũng cho chồng biết được trong lòng bạn, anh ấy vô cùng quan trọng. Mọi sự việc trong cuộc đời của bạn đều cần có ý kiến của anh ấy.

Bố mẹ em rất tự hào về anh

Nếu nói cho chồng nghe điều này, chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Anh ấy sẽ có thêm nhiều động lực làm việc để làm rạng danh gia đình, cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Thế nên đừng tiếc với chồng những câu động viên như thế này.

Em nhớ anh

Lâu lâu vợ chồng phải giữ lửa hôn nhân bằng những câu nói nhớ nhung. Đừng nghĩ lời ngọt ngào này chỉ dành cho cặp đôi mới yêu, còn vợ chồng cưới lâu rồi không nhất thiết phải làm vậy. Bạn nên hiểu một điều tình yêu lâu ngày sẽ nguội. Thế nên hãy rót vào tai nhau những lời yêu thương để giữ hôn nhân bền lâu.

Em xin lỗi

Phụ nữ nên biết nhận lỗi khi sai - Ảnh minh họa: Internet

Khi làm việc gì sai, hãy mạnh dạn xin lỗi, đừng đùn đẩy trách nhiệm cho bất cứ ai. Người vợ khôn ngoan đừng nghĩ chồng sẽ nhường nhịn, luôn đứng ra nhận lỗi để bảo vệ vợ. Bạn nên nhớ một điều chẳng ai nuông chiều bạn vô điều kiện ngoài cha mẹ. Chồng bạn không có nghĩa vụ bao che mãi cho những sai lầm của bạn.

Em sẽ luôn ở bên cạnh anh

Đây là lời nói tiếp thêm cho anh ấy động lực trong cuộc sống. Nó như một lời thông báo bạn sẽ cùng anh đi đến cuối con đường, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không buông tay. Lời nói này sẽ giúp vợ chồng giữ lửa hôn nhân, tình cảm ngày càng bền vững hơn.

Anh đi chơi với bạn bè vui nhé

Khi nghe được câu nói này từ vợ, đàn ông sẽ vô cùng hạnh phúc. Vì không phải người vợ nào cũng đủ tâm lý để ủng hộ những cuộc vui của chồng. Không phải ai cũng đủ tinh tế để nói được câu này. Thế nên bạn hãy là người vợ tâm lý đó để chồng mê mệt cả đời.