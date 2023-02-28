4 dấu hiệu của sự đổ vỡ, 10 cặp vợ chồng thì chỉ có vài cặp kịp thời nhận ra

Phụ nữ yêu 28/02/2023 07:01

Có những dấu hiệu đổ vỡ dễ nhận thấy nhưng có những rạn nứt xuất phát từ bên trong, ngay cả người trong cuộc cũng khó lòng phát hiện ra.

Có những dấu hiệu đổ vỡ dễ nhận thấy nhưng có những rạn nứt xuất phát từ bên trong, ngay cả người trong cuộc cũng khó lòng phát hiện ra. Vì vậy vợ chồng hãy để ý những dấu hiệu này để tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình trước bờ vực tan vỡ.

Cả hai không còn tâm sự nhiều như trước

Ngày trước chuyện gì bạn cũng nói với nhau. Nhưng bây giờ thời gian dành cho nhau bắt đầu thưa dần, chẳng còn những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Đây là dấu hiệu tình cảm đôi bên đã bắt đầu nhạt. Hoặc là đối phương không còn đủ tin tưởng để giãi bày cùng bạn.

4 dấu hiệu của sự đổ vỡ, 10 cặp vợ chồng thì chỉ có vài cặp kịp thời nhận ra - Ảnh 1
Vợ chồng không còn tâm sự cùng nhau là dấu hiệu của sự rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc là bạn không còn thiết tha gì những câu chuyện mà đối phương kể. Cả hai bắt đầu chán khi ở gần nhau. Điều này vô cùng nguy hiểm và báo hiệu sự đổ vỡ ngầm từ bên trong.

Im lặng

Im lặng là phương án hay trong nhiều cuộc cãi vã, nhưng chưa bao giờ là cách tốt nhất. Đối với đàn bà, họ chọn im lặng vì quá mệt mỏi, chẳng muốn nói nữa. Còn đàn ông chọn cách này là vì không còn xem trọng người vợ của mình. Tuy ngoài mặt trời yên biển lặng nhưng bên trong là những đợt sóng ngầm dữ dội.

Thế nên vợ chồng cần biết những gì đã xảy ra với gia đình của mình. Hãy nói chuyện thẳng thắn để biết nguyên nhân vì đâu mà cả hai chọn im lặng. Im lặng để hiểu nhau hay là im lặng để mất nhau.

Lơ là chuyện gia đình

Một trong hai lơ là chuyện gia đình, mối quan hệ của bạn đang có vấn đề. Chỉ khi mệt mỏi và chán cuộc sống hôn nhân, phụ nữ mới chọn thờ ơ với mọi thứ. Về phần mình, chỉ khi có những thú vui khác, đàn ông mới bỏ rơi chuyện nhà không quan tâm. Khi cả hai đã không còn cùng nhau nhìn về một hướng thì mọi chuyện sẽ nhanh đổ vỡ.

4 dấu hiệu của sự đổ vỡ, 10 cặp vợ chồng thì chỉ có vài cặp kịp thời nhận ra - Ảnh 2
Lơ là việc gia đình đồng nghĩa với việc chẳng còn trách nhiệm với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khi một trong hai không còn quan tâm đến những lo lắng của bạn đời, đồng nghĩa họ đã không còn xem trọng cuộc hôn nhân này. Đàn bà sẽ vì tổn thương, vì mệt mỏi mà buông bỏ. Đàn ông sẽ vì những bóng hồng xung quanh mà phản bội lại nghĩa phu thê.

Chán nhìn mặt nhau

Nếu một ngày cảm thấy chán nhìn mặt bạn đời của mình, đó là vì tình cảm của bạn dành cho đối phương đã có vấn đề. Đây là dấu hiệu ngầm dẫn đến một cuộc hôn nhân không như ý. Nếu phát hiện kịp thời hãy dành thời gian thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Đừng cứ mãi im lặng rồi tự tay giết chết cuộc hôn nhân của chính mình. Đã là vợ chồng, có chuyện gì hãy ngồi xuống giãi bày cùng nhau. Đừng cứ mãi ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của mình mà làm tổn thương đối phương.

Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

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