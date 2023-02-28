Câu trả lời có lẽ nhiều người vợ vẫn chưa biết hết…

Nhân tình lãng mạn và biết điều Nhân tình luôn tận dụng khiếm khuyết của một người vợ để xuất hiện bên cạnh đàn ông. Khiếm khuyết lớn nhất của nhiều người vợ là thiếu sự lãng mạn và biết điều trước mắt chồng. Bởi cuộc sống hôn nhân dễ khiến đàn bà vô tình trở nên khô khan và không còn nồng nàn lãng mạn như lúc đầu. Ngược lại, những cô nhân tình luôn biết cách lấy lòng đàn ông bằng sự dịu ngọt, nhẹ nhàng. Và đương nhiên, đàn ông sẽ nghĩ một người ngọt ngào, nghe lời họ vẫn hơn là một người chỉ trách móc chì chiết họ. Được chinh phục Đàn ông là sinh vật sinh ra đã hiếu thắng. Họ luôn tìm kiếm sự chinh phục trong đời sống vợ chồng và tình dục. Và nếu vợ không cho họ cảm giác thành tựu, được chinh phục thì ắt sẽ có ngày họ tìm đến người phụ nữ khác. Đối với đàn ông, cảm giác chiến thắng như một sự vuốt ve tự tôn và lòng kiêu hãnh, dù là trong sự nghiệp hay đời sống tình dục, vợ chồng.



Đối với đàn ông, cảm giác chiến thắng như một sự vuốt ve tự tôn và lòng kiêu hãnh, dù là trong sự nghiệp hay đời sống tình dục, vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet Thích cảm giác mới lạ Đa phần những cuộc ngoại tình của đàn ông đều bắt nguồn từ ham muốn cảm giác mới lạ. Bởi thế không ít ông chồng dù có vợ đẹp con ngoan vẫn ngoại tình với một ả lẳng lơ nào đó chẳng bằng vợ. Đàn ông ngoại tình vì một người phụ nữ có những điều mới mẻ mà vợ không có. Họ không thích sự nhàm chán, họ ghét sự tẻ nhạt mà hôn nhân dễ có. Nhưng nếu đến với ngoại tình vì cảm giác mới lạ thì ít đàn ông dám bỏ “cái quen” – là vợ. Có nghĩa là, họ muốn có cả hai, lạ để làm mới cuộc sống tình dục, tình yêu nhàm chán, còn quen là để giữ một chốn về an toàn. Đáp ứng bản chất lăng nhăng

Có một sự thật là đàn ông lăng nhăng không bao giờ thay đổi khi họ đã lấy vợ - Ảnh minh họa: Internet Có một sự thật là đàn ông lăng nhăng không bao giờ thay đổi khi họ đã lấy vợ. Bản chất này có khi mờ nhạt đi nhưng chắc chắn vẫn còn và khiến đàn ông phải tìm cơ hội để tự đáp ứng. Kiểu đàn ông này thường dễ say nắng với nhiều phụ nữ, nhất là phụ nữ dễ dãi, gợi cảm. Hơn hết, người đàn ông này có nhu cầu cao trong đời sống tình dục. Họ có thể một lúc quen nhiều người phụ nữ, như tìm kiếm sự mới lạ khác nhau trong chuyện tình dục. Và sẽ không có nỗi khổ tâm nào lớn hơn với phụ nữ khi lấy phải người đàn ông lăng nhăng.

Thiếu quan tâm, thấu hiểu từ vợ Đàn ông luôn có nhu cầu quan tâm và thấu hiểu từ vợ. Trong hôn nhân, vợ nhất định không được quên một từ “cần”. Đàn ông cần gì, nhu cầu lắng nghe, nhu cầu tình dục, nhu cầu thấu hiểu, nhu cầu thể hiện... Thật sự thì đàn ông cần vợ để tâm nhiều như vợ cần chồng chú ý đến mình. Vì phụ nữ khi gặp chồng vô tâm, có thể chỉ hướng đến cách làm sao để chồng quan tâm mình hơn. Nhưng đàn ông gặp một người vợ vô tâm thì rất dễ ngoại tình, khi nhu cầu của họ thôi thúc ngày một nhiều.

Đàn ông gặp một người vợ vô tâm thì rất dễ ngoại tình, khi nhu cầu của họ thôi thúc ngày một nhiều - Ảnh minh họa: Internet Lén lút cho đàn ông cảm giác phấn khích Cảm giác khi lén lút qua lại với một người phụ nữ khác sau lưng vợ cho đàn ông thử thách đầy phấn khích. Dù là họ làm điều sai nhưng vì cảm giác được thỏa mãn nhu cầu tình dục trong vui vẻ, hào hứng luôn khiến đàn ông không thể rời bỏ.

Phụ nữ muốn biết đàn ông có bản lĩnh hay không, chỉ cần nhìn vào 3 điểm "mấu chốt" này Đối với phụ nữ, khi có người đàn ông bản lĩnh sánh bước, đồng hành cùng sẽ giúp phụ nữ tự tin và có cuộc sống hoàn hảo hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-ong-ngoai-tinh-thich-nhat-ieu-gi-e-ho-san-sang-bo-roi-vo-con-anh-mat-tu-trong-tham-chi-la-bat-chap-lao-theo-nhan-tinh-560326.html