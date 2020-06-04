4 đặc điểm của người chồng kém cỏi, đối tốt với cả thiên hạ chỉ tệ bạc với vợ mình

Phụ nữ thường nhầm lẫn giữa đàn ông thích thể hiện, tự cao tự đại và đàn ông nhiệt tình vì người khác. Người đàn ông chân thành, nhiệt tình luôn giúp đỡ người khác mà không cần lý do, mục đích. Nhưng người đàn ông thích thể hiện thì chỉ làm để khẳng định bản thân, làm đẹp thể diện của mình.

Đây là 4 đặc điểm của người đàn ông thiếu bản lĩnh , người chồng kém cỏi . Phụ nữ nên nhận biết sớm để cả đời không phải khổ vì bị tổn thương, ghẻ lạnh từ bạn đời.

Và cũng vì quá “nhiệt tình” với người ngoài nên những ông chồng này thường làm khổ vợ. Họ vì giúp người khác mà để vợ thiệt thòi. Chẳng hạn như, họ cho người khác vay tiền mà để gia đình lâm vào tình trạng thiếu thốn, cũng chỉ vì muốn thể hiện bản thân có tiền.

Đàn ông ưa thể hiện thích ra ngoài giúp người dưng để được ca ngợi, nhưng về nhà lại lười nhác. Họ không bao giờ giúp đỡ vợ, thậm chí sẽ nổi giận khi vợ nhờ vả, dùng lời lẽ khó nghe.

Nếu bạn lấy phải người chồng này thì cả đời đều nghe người dưng khen chồng tốt, còn bản thân thì chịu trăm đắng ngàn cay vì thói vô tâm, vô trách nhiệm của anh ta.

Dễ bị bên ngoài tác động

Những người đàn ông kém cỏi dễ bị bên ngoài tác động. Họ không có lòng tin vào bản thân hay gia đình, không có chính kiến riêng. Chỉ cần nghe người khác nói, họ có thể nổi nóng nghi ngờ vợ. Hoặc chỉ vài lời ngon ngọt của người khác, họ cũng vội tin ngay mà không nghĩ đến hậu quả.

Những người đàn ông kém cỏi dễ bị bên ngoài tác động - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này luôn gây tai họa cho phụ nữ. Vì họ không có khả năng bảo vệ vợ con, luôn bị người khác “dắt mũi” mà trở nên hồ đồ, thậm chí là vô tâm vô tình. Ở cùng người chồng thế này, phụ nữ không thấy an toàn, vì chẳng được thấu hiểu, chở che.

Chỉ thích nói chứ không thích làm

Phụ nữ là sinh vật yêu bằng tai, nên dễ bị đàn ông khéo nói quyến rũ. Dù vậy, đàn ông chỉ giỏi nói mà không giỏi làm lại là tai ương trong đời phụ nữ. Vì ngoài những câu nói dễ nghe, anh ta sẽ chẳng làm được gì cho bạn. Và hầu hết đàn ông “miệng ngọt” cũng có thói tán tỉnh phụ nữ, dù đã lấy vợ cũng khó yên phận. Anh ta xem việc chinh phục phụ nữ bằng nói năng là một tài năng, một thói quen khó bỏ. Lấy người chồng thế này, phụ nữ chỉ có thấp thỏm sợ bị phản bội.

Nhu nhược, không có chí cầu tiến

Đàn ông hiền lành hoàn toàn khác với đàn ông nhu nhược, không có chí cầu tiến. Đàn ông hiền lành sống có đạo lý, biết giữ gìn, kiềm chế và không làm chuyện có lỗi với bất kì ai. Ở bên người đàn ông này, phụ nữ luôn thấy an tâm.

Ngược lại, đàn ông nhu nhược chỉ thích dựa dẫm vào người khác và chống đối vợ mình - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông nhu nhược chỉ thích dựa dẫm vào người khác và chống đối vợ mình. Anh ta chỉ muốn bảo vệ bản thân, còn vợ con thì không quan tâm tới. Anh ta cũng không có ý chí cầu tiến trong công việc, thích hưởng thụ cho hiện tại hơn là nghĩ xa cho tương lai. Lấy phải người chồng thế này, phụ nữ cả đời nếm trải buồn phiền, thất vọng.

Phụ nữ lấy chồng thì hãy chọn người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm và chân tình để bảo vệ, là chỗ dựa cho mình cả đời. Bởi đàn ông không có bản lĩnh, thiếu chân thành chỉ là tai họa, gánh nặng khiến phụ nữ khóc hết nước mắt một đời.