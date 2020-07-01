4 'chiêu bài' đàn ông có vợ nào cũng dùng để ‘dụ dỗ’ gái tơ làm bồ nhí của mình, thành công 100%

Nếu đàn ông nông cạn vồ vập, tỏ ra săn đón quá mức người phụ nữ họ mê mệt thì những gã đàn ông thông minh cao tay hơn thế. Anh ta tiếp cận “con mồi” với tư cách bạn bè để đối phương không đề phòng, từ đấy xây dựng tình cảm và tạo sự tin tưởng giữa đôi bên.

Dưới đây là những chiêu thức đàn ông trăng hoa thường dùng để tấn công phụ nữ khác, lén lút ngoại tình sau lưng vợ.

Để khơi dậy lòng trắc ẩn nơi phụ nữ, đàn ông ngoại tình sẽ dùng khổ nhục kế để tấn công. Họ ra sức kể xấu vợ bằng những câu chuyện tự vẽ nên, rằng vợ mình vô tâm, tệ bạc như thế nào để nhận được sự đồng cảm của đối phương,

Khi đã đủ thân thiết, họ sẽ giả vờ vô tư chia sẻ những câu chuyện vụn vặt của gia đình mình và xin ý kiến từ đối phương. Chính những chia sẻ chân thành, những lần trà dư tửu hậu ấy sẽ vô tình khiến phụ nữ khờ dại sập bẫy lúc nào không hay.

Chính vì thấu hiểu, chính vì cùng ghét một người nên cả hai dần sẽ có sợi dây vô hình gắn kết. Đây là sai lầm khiến rất nhiều phụ nữ độc thân trở thành bồ nhí của đàn ông có vợ.

Đàn ông trăng hoa chỉ cần tỏ ra hào phóng, chẳng tiếc tiền mua quà cáp đã dư sức khiến lòng tham nơi phụ nữ trỗi dậy - Ảnh minh họa: Internet

3. Tỏ ra giàu có, hào phóng

Những người đàn ông có gia đình thường có sự nghiệp ổn định, tài chính vững vàng và những thành công nhất định. Hơn cả, được vợ chăm chút quần áo nên khi ra đường họ cực thu hút phái nữ.

Lúc này, đàn ông trăng hoa chỉ cần tỏ ra hào phóng, chẳng tiếc tiền mua quà cáp, mời đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng cũng đã dư sức khiến lòng tham nơi phụ nữ trỗi dậy. Họ cứ tưởng rằng mình sẽ cướp được người đàn ông này về cho riêng mình, nào ngờ lại tự biến mình thành thú vui của những gã đàn ông tệ bạc.

Phụ nữ thông minh hãy nhớ, đàn ông nếu yêu thật lòng sẽ không bao giờ biến bạn thành bồ nhí - Ảnh minh họa: Internet

4. Vợ chồng anh đang ly thân

Đây là lời nói dối có sức công phá mãnh liệt nhất, khiến phụ nữ dễ dàng trở thành miếng mồi ngon của đàn ông đa tình nhất. “Anh và vợ đang ly thân”, “anh chẳng hề động vào người cô ấy”, “anh và cô ấy giờ chỉ sống với nhau vì con” là những cái cớ khiến phụ nữ rất dễ mủi lòng mà ngã vào vòng tay, mà nguyện chữa lành những thương tổn nơi người đàn ông đáng thương.

Phụ nữ thông minh hãy nhớ, đàn ông nếu yêu thật lòng sẽ không bao giờ biến bạn thành bồ nhí, càng không bắt bạn phải chịu kiếp chung chồng. Đừng dấn thân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, cũng đừng cho phép bất cứ ai tổn hại đến lòng tự tôn của mình kẻo nửa đời còn lại phải hối hận.