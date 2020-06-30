Chỉ khi yêu hơn cả sinh mệnh đàn ông mới dám 'CỞI BỎ' những thứ này trước mặt bạn

Tài chính là điều vô cùng tế nhị trong chuyện tình cảm, đây là lý do vì sao chẳng ai lại đi hỏi về lương bổng của đối phương khi hẹn hò. Tuy nhiên, khi đã đủ thân thiết, đủ quan trọng trong đời nhau đàn ông yêu chân thành sẽ chủ động tiết lộ với bạn thu nhập của anh ấy.

Nếu đàn ông Sở Khanh luôn lấp liếm, che đậy và cấm tiệt bạn chạm vào những điểm nhạy cảm này của anh ấy thì đàn ông yêu thật lòng sẽ chủ động "phơi bày". Muốn biết đàn ông yêu chân thành hay dối trá, nguyện bên nhau cả đời hay chỉ vui chơi qua đường chị em chỉ cần kiểm chứng sẽ rõ.

Đàn ông vốn sĩ diện, chàng sẽ chẳng bao giờ muốn thừa nhận rằng mình đã từng bị người yêu cũ “đá phăng”, đã từng bị cắm sừng trong quá khứ. Thậm chí, vì sợ bạn ghen tuông nên chàng không bao giờ nhắc đến những mối tình đã đi qua đời mình.

Chàng cũng chẳng ngần ngại cho bạn xem ví tiền, số dư trong tài khoản ngân hàng, càng không sợ bạn thấy ảnh chứng minh nhân dân thời “ngồ tàu” của mình.

Tuy nhiên, đứng trước người phụ nữ mình yêu chân thành chàng sẽ chủ động chia sẻ về những thương tổn trong quá khứ. Chàng muốn cả hai thêm trân trọng những gì đang có, đừng đánh mất tình yêu đẹp bấy lâu gầy dựng.

Khi đàn ông yêu chân thành anh ấy sẽ chẳng ngần ngại công khai với bạn những yếu điểm, thói xấu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thói xấu của chàng

Khi yêu, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều cố gắng thể hiện những đặc điểm tốt đẹp nơi tính cách của mình để ghi điểm với đối phương. Ông bà ta có câu “tốt khoe xấu che”, nên những thói hư tật xấu đều được giấu nhẹm, chẳng bao giờ công khai với bất cứ ai.

Tuy nhiên, khi đàn ông yêu chân thành anh ấy sẽ chẳng ngần ngại công khai với bạn những yếu điểm, thói xấu của mình. Chàng làm thế vì muốn sống thật với bạn, vì hoàn toàn tin tưởng rằng cả hai có thể cảm thông, thấu hiểu cho nhau.

Bạn bè thân thiết của anh ấy

Một khi đã nghiêm túc trong mối quan hệ, đã xem bạn như một nửa của đời mình đàn ông mới đưa bạn đi gặp gỡ bạn bè thân thiết của anh ấy. Đây không chỉ là dấu mốc thể hiện rằng chàng yêu bạn rất nhiều, mà còn là lời tuyên bố với bạn bè thân thiết rằng “đây chính là người phụ nữ tôi yêu”.

Chàng cũng ngầm khẳng định rằng, ngoài bạn ra anh ấy chẳng hề có mối quan hệ mờ ám nào. Nếu chàng có điều gì khuất tất, bạn bè của anh ấy sẽ ra tay giúp bạn ngay.

Đàn ông chỉ chia sẻ những dự định tương lai với người phụ nữ mình muốn lấy làm vợ - Ảnh minh họa: Internet

Những dự định tương lai

Với đàn ông, những dự định trong tương lai, những kế hoạch ấp ủ là điều cơ mật. Họ chỉ chịu tiết lộ với người mình thật sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối.

Thế nên, nếu chàng thủ thỉ với bạn rằng “anh tiết kiệm được 500 triệu rồi, cuối năm nay anh định mua đất” hay “anh tính nghỉ việc, có cơ hội khác tốt hơn đang chờ anh”… thì dám chắc, bạn chính người phụ nữ chàng muốn lấy làm vợ.