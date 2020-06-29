Đàn ông dù 'sắt đá' đến mấy cũng phải PHÁT CUỒNG, cả đời MÊ MỆT người phụ nữ này!

Muốn trói chặt trái tim đàn ông, phụ nữ thông minh chỉ cần khắc cốt ghi tâm những tuyệt chiêu dưới đây là đủ.

Chẳng cần ngực nở mông cong, cũng không cần kỹ năng gối chăn điêu luyện, đây mới là cách để biến bạn trở thành người phụ nữ quyến rũ vạn người mê.

Vậy nên, phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ hào phóng với đàn ông. Họ biết cách lạnh lùng khi cần, ấm áp khi muốn và giữ khoảng cách an toàn để chàng luôn muốn được gần nhau hơn.

Là phụ nữ, dù thích đối phương đến mấy bạn cũng đừng quá chủ động trong việc bắt đầu mối quan hệ. Hãy nhớ, đàn ông vốn thích chinh phục, phụ nữ càng “phũ” sẽ càng khơi gợi quyết tâm có được tình yêu của bạn trong anh ấy.

Đừng quên, thứ gì càng dễ dàng có được đàn ông càng cả thèm chóng chán, không biết trân trọng những gì mình đang sở hữu.

Dù đi đâu, với ai, làm gì chàng luôn nhớ về sự ngọt ngào, quyến rũ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

2. Biết cách nhõng nhẽo

Là phụ nữ, trong công việc bạn có thể là người mạnh mẽ, quyết đoán nhưng trước người đàn ông mình yêu hãy biết cách yếu mềm, hãy học cách khiến đối phương muốn được bảo vệ, chở che. Hãy biết cách thể hiện sự yếu đuối, nhõng nhẽo để trong mắt anh ấy bạn luôn là con mèo ngoan đáng yêu vô kể.

Chính nhờ thế, dù đi đâu, với ai, làm gì chàng luôn nhớ về sự ngọt ngào, quyến rũ của bạn. Kẻ thứ ba dù dùng trăm phương nghìn kế cũng chẳng thể rù quến bởi trong tim chàng chỉ có mỗi bạn.

3. Chủ động nói lời xin lỗi

Phụ nữ thường cậy mình là phái yếu nên dù biết mình sai, dù làm điều có lỗi, khiến người đàn ông của mình buồn nhưng họ chẳng bao giờ chủ động nói lời xin lỗi. Ngược lại, đa phần chị em thường tìm mọi cách để lấp liếm mọi chuyện.

Thậm chí, nhiều phụ nữ còn cố chấp đến mức cố gân cổ lên cãi vã, gắt gỏng hòng lấn át đối phương để giành phần thắng về mình. Họ không biết rằng, sự vô lý ấy sẽ khiến đàn ông khó chịu vô cùng. Trong khi đấy, chỉ cần thẳng thắn nói lời xin lỗi, nỗ lực sửa sai thì bạn sẽ nhận được thiện cảm của đối phương.

Phụ nữ thông minh chẳng ngần ngại “xuống nước” bằng câu nói “em xin lỗi đã làm anh buồn, em biết em sai rồi, anh đừng giận em nữa nhé”. Nhờ thế mà một khi đã đem lòng yêu thương người phụ nữ tinh tế đàn ông dù sắt đá đến mấy cũng chẳng thể dứt ra được, ngày càng si mê.