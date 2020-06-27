5 bí mật hôn nhân dù có ‘CẠY MIỆNG’ đàn bà khôn cũng tuyệt đối không hé lộ nửa lời!

5 điều tuyệt mật, sống để dạ chết mang theo, phụ nữ khôn ngoan chớ dại chia sẻ với ai.

Dưới đây là những bí mật đàn bà khôn ngoan luôn giữ kín, dù có cạy miệng cũng không nói nửa lời, dù là bạn thân hay người nhà cũng giấu kín như bưng.

Hãy nhớ, bạn mới là người trong cuộc, mới biết làm thế nào thì đúng đắn nhất cho mối quan hệ của cả hai, đúng như câu nói “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Vợ chồng chung sống, dù hạnh phúc, thuận hòa đến mấy cũng khó tránh khỏi những xung đột, bất hòa. Những khi cãi nhau, tốt nhất vợ chồng nên tự giải quyết vấn đề, đừng hỏi ý kiến bất cứ ai, cũng đừng mang chuyện gia đình đi “mách lẻo” với người ngoài.

2. Rắc rối tiền bạc

Tiền bạc là vấn đề rất nhạy cảm, nếu đang gặp khó khăn, làm ăn không thuận lợi hay vướng cảnh nợ nần thì phụ nữ thông minh sẽ chẳng dại hé răng với người ngoài. Cô ấy hiểu rằng, nếu để người khác biết được thì chồng sẽ rất mất mặt.

Những lúc như thế, phụ nữ khôn ngoan sẽ ngồi lại với chồng để tìm phương hướng giải quyết. Nếu quá cấp bách mới nhờ đến sự hỗ trợ của bố mẹ hai bên.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ tìm cách dung hòa thay vì đi kể xấu mẹ chồng khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

3. Kể xấu mẹ chồng

Sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng, thậm chí đấy còn là thách thức với những cô dâu mới. Tuy nhiên, chỉ cần thật tâm đối đãi, hiếu thuận và lễ phép thì bạn ắt sẽ được mẹ chồng quý mến, thương yêu.

Trước những khác biệt, mâu thuẫn phụ nữ khôn ngoan sẽ tìm cách dung hòa thay vì đi kể xấu mẹ chồng khắp nơi.

4. Chuyện gối chăn

Đời sống gối chăn là những điều rất riêng tư, nếu là phụ nữ tinh tế, khéo léo bạn chớ dại chia sẻ với bất cứ ai, kể cả bạn thân. Nếu chất lượng đời sống tình dục không được như bạn mong muốn, hãy thẳng thắn chia sẻ với chồng để cả hai cùng cải thiện, khắc phục.

Việc kể với người thứ ba chẳng thể giải quyết được gì. Đáng lo hơn cả, người nghe được câu chuyện của bạn còn đi kể lại khắp nơi, nếu chồng bạn biết được anh ấy sẽ rất xấu hổ.

Với những tình cảm ngoài luồng, bạn hãy nhanh chóng chấm dứt - Ảnh minh họa: Internet

5. Tình cảm ngoài luồng

Nếu đang “cảm nắng” đàn ông khác, lừa dối chồng để “thả thính” thì bạn nên biết việc mình đang làm là sai trái. Ngoại tình tư tưởng hay ngoại tình xác thân đều đáng sợ như nhau.

Với những tình cảm ngoài luồng, bạn hãy nhanh chóng chấm dứt. Đừng để mang danh đàn bà ngoại tình, cắm sừng chồng kẻo cả đời cũng không tẩy sạch nỗi ô nhục.