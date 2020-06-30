5 cái ‘YẾU’ của đàn ông, phụ nữ ‘nắm thóp’ được chồng ắt cưng yêu cả đời

Nếu là phụ nữ thông minh , bạn hãy nắm chặt 5 cái ‘YẾU’ này của đàn ông để chàng mê mệt một đời, chẳng thể rời nửa bước.

Dưới đây chính là những bí mật sâu kín đàn ông chẳng bao giờ hé lộ nửa lời, phụ nữ khôn ngoan khám phá được sẽ giữ chặt trái tim của chàng.

Đàn ông sợ nhất là bị mang ra so sánh, sợ bị đánh giá thấp so với đàn ông khác. Lúc ấy, họ có cảm giác như mình là học sinh yếu kém, bị cô giá bêu riếu trước toàn trường.

Dù đối phương không phải là hình mẫu lý tưởng, cũng không đúng như những gì bạn tưởng tượng về người yêu hoàn hảo của đời mình. Thế nhưng, nếu đã yêu, đã thương phụ nữ hãy học cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo, khen ngợi những điểm tốt ở con người chàng.

Nếu là phụ nữ thông minh, bạn đừng tiếc lời khen ngợi, động viên người đàn ông của mình.

2. Đàn ông cũng mong manh, dễ bị thương tổn không kém phụ nữ

Dù mạnh mẽ, cứng rắn là thế nhưng đàn ông cũng có những giây phút yếu lòng, cũng có những lúc cô độc, lẻ loi cần được quan tâm, an ủi. Vậy nên, phụ nữ đừng quá vô tư, mặc kệ chồng tự gặm nhấm nỗi đau của mình.

Bởi lẽ, chỉ cần bạn mở lời hỏi “hôm nay của anh thế nào”, “anh có chuyện gì không vui à” chàng sẽ chủ động chia sẻ những tâm tư chồng chất. Chỉ cần im lặng lắng nghe anh ấy dốc hết ruột gan thì bạn đã khiến tâm trạng của đối phương tốt lên rất nhiều.

Dù kiệm lời, dù không giỏi nịnh nhưng đàn ông yêu thật lòng sẽ thể hiện tình cảm bằng hành động - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn ông không biết thể hiện tình cảm

Người ta vẫn nói đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Đã là phụ nữ, ai cũng thích được người đàn ông của mình khen ngợi bằng những câu nói như “em xinh đẹp quá, “anh thật may mắn khi có được em”, “chẳng ai quyến rũ bằng người em cả”…

Tuy nhiên, không phải đàn ông nào cũng “dẻo miệng” được như thế. Dù kiệm lời, dù không giỏi nịnh nọt nhưng đàn ông yêu thật lòng sẽ thể hiện tình cảm bằng hành động, cử chỉ. Anh ấy luôn ôm lấy bạn vào lòng, luồn tay vuốt mái tóc của bạn hay chăm sóc ân cần khi bạn bị ốm.

Chẳng giỏi dùng lời hoa mỹ nhưng bấy nhiêu quan tâm, thành ý ấy đã dư sức thể hiện tình yêu chàng dành cho bạn.

4. Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện

Sĩ diện với một người đàn ông sẽ quan trọng như chính sinh mệnh của anh ấy. Khi chỉ có hai người, anh ấy sẵn lòng chiều theo mọi “yêu sách” của bạn mà chẳng hề than phiền, thậm chí chàng còn hạnh phúc vô vàn khi được bạn sai khiến.

Tuy nhiên, trước mặt người ngoài, bạn bè hay gia đình chàng sẽ luôn muốn nhận được sự tôn trọng từ bạn. Những hành động quá khích, hống hách hay lớn tiếng cãi nhau sẽ khiến chàng mất mặt vô cùng.

Thế nên, phụ nữ khôn ngoan hãy biết cách mềm yếu, ngoan hiền khi bên cạnh anh ấy lúc ở ngoài đường. Dám chắc, lúc về nhà chàng sẽ trả lại bạn sự cưng chiều nâng niu hết mực.

Phụ nữ hãy thẳng thắn nói cho chàng biết điều bạn muốn, điều khiến bạn phật lòng để chàng có thể sửa đổi - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn ông chẳng hề giỏi trong việc đoán ý phụ nữ

Nếu muốn điều gì phụ nữ hãy nói thẳng, đừng bắt đàn ông phải đoán ý bởi anh ấy cực kém trong chuyện này. Chàng chẳng thể biết được bạn muốn được tặng thứ gì trong ngày sinh nhật, càng không thể biết được mình đã vô tình làm điều gì khiến bạn buồn.

Những lúc như thế, phụ nữ hãy thẳng thắn nói cho chàng biết điều bạn muốn, điều khiến bạn phật lòng để chàng có thể sửa đổi, thay vì chiến tranh lạnh với nhau.