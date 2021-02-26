4 câu nói như ‘liều thuốc chữa lành’ cứu vãn hôn nhân trước bờ vực thẳm

Phụ nữ yêu 26/02/2021 06:00

Muốn hôn nhân hạnh phúc, bền lâu, vợ chồng hãy nói với nhau những câu này, đừng thờ ơ mà đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

Dưới đây là những câu nói cứu vãn hôn nhân ngay lập tức, vợ chồng muốn hôn nhân hạnh phúc hãy rót vào tai nhau mỗi ngày.

“Em tin anh”

Muốn vợ chồng hạnh phúc, tình cảm ngày càng gắn bó hãy nói với nhau những lời ngọt ngào để làm động lực cố gắng mỗi ngày. Nên nhớ hôn nhân giống như một cái cây, bạn phải chăm sóc, vun trồng mỗi ngày mới mong đơm hoa, kết trái.

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Hôn nhân hạnh phúc khi vợ chồng tin tưởng lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, bạn phải thêm vào một chút yêu thương, quan tâm và sự tin tưởng để tình cảm ngày một bền chặt hơn. Vợ chồng muốn hạnh phúc phải tôn trọng giá trị và tin tưởng những gì đối phương đã, đang và sắp làm.

“Mình phải cùng nhau cố gắng”

Có câu “vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn”, chỉ cần cả hai cùng nhau cố gắng, khó khăn mấy cũng vượt qua được. Trong hôn nhân, vợ hãy cùng chồng kiếm tiền, chồng hãy cùng vợ làm việc nhà. Chỉ cần dung hòa hai công việc này thật tốt, vợ chồng bạn sẽ ngày càng yêu thương và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

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Vợ chồng muốn hạnh phúc phải biết cùng nhau cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

Đã là vợ chồng rồi thì đừng hơn thua hay tỏ ra “cao cơ” hơn người kia. Đặc biệt đàn ông đừng bao giờ đùn đẩy trách nhiệm làm việc nhà, nuôi dạy con cho phụ nữ. Vì đây là việc của chung, không của riêng người vợ. Chồng hãy cùng vợ chia sẻ gánh nặng này để bạn đời của mình đỡ vất vả hơn.

“Để anh giúp em”

Phụ nữ vốn không cần gì quá cao sang, họ chỉ mong muốn chồng yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của mình. Họ không cần chồng mua cho mình những bộ quần áo hàng hiệu đắt đỏ, chỉ khao khát được chồng đỡ đần công việc nhà. Với họ, hạnh phúc là khi được nghe câu nói “anh giúp em”, chỉ cần một lời như vậy cũng đủ khiến phụ nữ ấm lòng và không ngừng hy sinh vì cuộc hôn nhân này.

“Vợ/chồng có mệt không?”

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Vợ chồng nên chia sẻ nỗi buồn, niềm vui để hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, ai cũng có những nỗi lo, sự vất vả riêng. Vợ thì mệt mỏi với việc nhà, chăm con, việc bên ngoài. Chồng cũng nặng gánh cơm áo gạo tiền và trách nhiệm với gia đình. Ai cũng có những gánh nặng riêng không thể nói hết được với nhau.

Vì vậy, vợ chồng hãy tập thói quen hỏi han nhau mỗi ngày, cùng chia sẻ những buồn vui mà đối phương đang gặp phải. Chỉ có như vậy mới giữ lửa hôn nhân, vợ chồng sống với nhau đến răng long đầu bạc.

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