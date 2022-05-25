4 câu đàn ông thương vợ thật lòng thường hay nói, đàn ông giả tạo "cạy miệng" cũng chẳng hé môi

Phụ nữ yêu 25/05/2022 11:21

Nếu bạn đã tìm được người đàn ông thường xuyên nói những câu này thì bạn đã may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người.

“Để anh mua cho em”

Muốn biết đàn ông yêu bạn nhiều hay ít, chỉ cần nhìn cách anh ấy chi tiền vì bạn. Tình yêu của đàn ông chân thành rất thực tế, họ muốn chi tiền cho bạn, muốn cho bạn những thứ tốt nhất.

Nói thế cũng không có nghĩa là đàn ông chỉ cần đưa một chút tiền thì liền hiểu rằng anh ấy thật lòng với bạn. Tiền bạc kèm theo tâm ý mới là thật lòng đối đãi nhất. Anh ấy sẽ thường hỏi bạn muốn mua gì không, anh ấy sẽ nhớ bạn thích hay cần gì. Nếu chỉ đưa bạn tiền mà không biết bạn muốn gì, cần gì, thì bạn chỉ có tiền của đàn ông, còn tâm ý của anh ta lại không đặt ở bạn.

Đời phụ nữ, không cần lấy người giàu nhất, chỉ cần chọn người thật tâm nhất với mình. Đàn ông đã thật lòng với bạn thì cả ví tiền cũng nguyện giao bạn giữ. Đàn ông không thật lòng với bạn thì đến một đồng cũng keo kiệt với bạn.

“Em vui là được”

Với người đàn ông thương yêu thật lòng, niềm vui của đối phương là điều anh ấy quan tâm nhất. Không cần biết phải bỏ ra những gì, cố gắng thế nào, anh ấy chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ thoải mái, vui vẻ của bạn. Với những người yêu nhau, nhìn thấy nhau vui vẻ cũng là cảm giác thấy chính mình hài lòng, thỏa mãn nhất.

Ngược lại, một người đàn ông chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh ta sẽ không thể cho bạn hạnh phúc. Người đàn ông ích kỷ không thể đem đến niềm vui cho bạn. Người đàn ông yêu bạn chưa đủ nhiều cũng không quan tâm đến trạng thái hạnh phúc nhất của bạn. Và chỉ khi ở bên người luôn muốn làm bạn an tâm, vui vẻ, bạn mới không bị tổn thương.

4 câu đàn ông thương vợ thật lòng thường hay nói, đàn ông giả tạo 'cạy miệng' cũng chẳng hé môi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Không sao hết, em còn có anh”

Điều cảm động nhất trong tình yêu chính là cảm giác luôn có một người tìm mọi lý do để ở lại bên bạn. Dù bạn có phải trải qua chuyện khó khăn thế nào, anh ấy cũng không để bạn một mình. Dù bạn đánh mất nhiều thứ thế nào, bạn vẫn biết còn anh ấy ở bên. Kỳ thực, từ bỏ là chuyện thông thường và dễ dàng với bất kì ai. Nhưng chỉ có người đàn ông bản lĩnh và yêu bạn thật nhiều mới có thể kiên trì ở bên bạn lâu dài nhất

Cuộc đời của phụ nữ, viên mãn nhất chính là khi tìm được người dù vật đổi sao dời vẫn luôn muốn ở bên mình. Đó là sự cam kết cao nhất của tình yêu, chung thủy tuyệt đối, kiên nhẫn vô cùng và đồng hành bền bỉ.

“Để anh giúp em”

Một người đàn ông yêu bạn chân thành sẽ luôn muốn bạn nhờ vả anh ấy, cần anh ấy chở che và giúp đỡ. Vì đó là bản năng của một người đàn ông khi yêu, muốn làm tùng bách che chở cho người phụ nữ của mình.

Anh ấy sẽ luôn trong tâm thế muốn giúp đỡ bạn, từ công việc đến cuộc sống hằng ngày. Thậm chí, anh ấy sẽ đề nghị được giúp bạn, sau đó sẽ thấy thỏa mãn khi được bạn cảm ơn hay khen ngợi. Vì thế, muốn biết một người đàn ông yêu bạn đủ nhiều và chân thành không, hãy xem anh ấy có luôn muốn giữ đỡ bạn trong cuộc sống hay không.

4 bí mật càng giữ càng khổ, đàn bà khôn ngoan sẽ không giữ những gì bất lợi cho mình

4 bí mật càng giữ càng khổ, đàn bà khôn ngoan sẽ không giữ những gì bất lợi cho mình

Phụ nữ nên nhớ, 4 bí mật của phụ nữ này dễ tiềm tàng cướp đi hạnh phúc trong hôn nhân nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện gia đình hôn nhân đàn bà khôn

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 55 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 6 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này