4 cách nói chuyện của đàn ông chứng tỏ không còn hứng thú với bạn

Phụ nữ yêu 08/10/2020 05:10

Đàn ông khi còn yêu thì có lên rừng xuống biển vì bạn cũng không nề hà. Nhưng khi đàn ông cạn tình, không còn hứng thú thì một lời ngọt ngào cũng chẳng nói được.

Đây là 4 cách nói chuyện của đàn ông cạn tình chứng tỏ đã không còn hứng thú với bạn

Luôn là người cúp máy trước khi gọi điện

Khi đàn ông còn yêu, họ sẵn sàng nói chuyện điện thoại bao lâu cũng không chán. Anh ấy thường chúc bạn ngủ ngon, hỏi han qua từng tin nhắn, khi gọi luôn là người đợi bạn tắt máy trước. Nhưng khi đàn ông chán yêu thì chẳng muốn nhiều lời với bạn, là người cúp máy trước.

dan ong can tinh 1
Nhưng kỳ thực chỉ có một lý do cho việc này, chính là anh ta không còn yêu bạn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, khi bạn gọi anh ta cũng không còn muốn nghe. Anh ta lấy nhiều lý do rằng bận rộn, hết pin, điện thoại tắt chuông… Nhưng kỳ thực chỉ có một lý do cho việc này, chính là anh ta không còn yêu bạn mà thôi.

Tin nhắn ngắn gọn đến mức khó chịu

Khi còn yêu bạn, đàn ông sẽ nhắn những tin dài mỗi ngày, câu từ ngọt ngào đủ đầy. Nhưng khi đàn ông chán yêu thì tin nhắn dần không đầu không cuối, ngắn gọn đến khó chịu. Thậm chí, anh ta còn không thèm trả lời tin nhắn của bạn.

Đừng nghĩ đàn ông nói ngắn gọn như thế là vì bận rộn, hay tâm tình đang không tốt. Đàn ông yêu bạn thì từng câu từng lời đều chân thành, không để bạn suy nghĩ hay tổn thương. Đàn ông đã không còn yêu ai thì dù trong câu chữ cũng ít ỏi lạnh nhạt đi.

Không còn thích chia sẻ, trò chuyện

dan ong can tinh 2
Họ ít lời đi, bận rộn nhiều hơn là vì không còn hứng thú với bạn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy thường chia sẻ với bạn mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, dù buồn vui cũng không giấu giếm. Vì khi đàn ông còn yêu thì bạn là người đặc biệt quan trọng mà anh ấy thích trò chuyện, chia sẻ. Nhưng giờ thì ngoài việc thở than mỏi mệt, anh ấy ít lời đi, thậm chí là nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với bạn.

Đàn ông khi còn yêu không ai bận tới mức chẳng có thời gian trò chuyện, hỏi han bạn. Họ ít lời đi, bận rộn nhiều hơn là vì không còn hứng thú với bạn mà thôi.

Luôn muốn kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể

Khi cả hai có mâu thuẫn, cãi vã thì cần phải thẳng thắn giải quyết. Nhưng nếu đàn ông chỉ muốn bỏ đi thì chính là đã chán yêu, muốn chấm dứt. Anh ấy chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, không cần giải quyết gì.

dan ong can tinh 3
Còn yêu bạn thì họ sẽ tìm cách, đàn ông hết yêu bạn rồi thì họ sẽ tìm lý do - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông còn yêu sẽ luôn tìm cách giải quyết giúp bạn, cứu vãn mối quan hệ của cả hai. Họ luôn tìm lý do để ở lại, để giữ tình cảm của cả hai. Đàn ông trên đời này, yêu hay không yêu đều rõ ràng như thế. Còn yêu bạn thì họ sẽ tìm cách, đàn ông hết yêu bạn rồi thì sẽ tìm lý do.

Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động này khi về nhà

Đàn ông ngoại tình thường có 5 hành động này khi về nhà

Khi trở về nhà, đa số đàn ông ngoại tình đều có những hành động khác thường. Quan trọng là vợ có tinh ý nhận ra hay không.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông còn yêu đàn ông hết yêu đàn ông yêu

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này