4 cách nói chuyện của đàn ông chứng tỏ không còn hứng thú với bạn

Khi đàn ông còn yêu , họ sẵn sàng nói chuyện điện thoại bao lâu cũng không chán. Anh ấy thường chúc bạn ngủ ngon, hỏi han qua từng tin nhắn, khi gọi luôn là người đợi bạn tắt máy trước. Nhưng khi đàn ông chán yêu thì chẳng muốn nhiều lời với bạn, là người cúp máy trước.

Đây là 4 cách nói chuyện của đàn ông cạn tình chứng tỏ đã không còn hứng thú với bạn

Khi còn yêu bạn, đàn ông sẽ nhắn những tin dài mỗi ngày, câu từ ngọt ngào đủ đầy. Nhưng khi đàn ông chán yêu thì tin nhắn dần không đầu không cuối, ngắn gọn đến khó chịu. Thậm chí, anh ta còn không thèm trả lời tin nhắn của bạn.

Thậm chí, khi bạn gọi anh ta cũng không còn muốn nghe. Anh ta lấy nhiều lý do rằng bận rộn, hết pin, điện thoại tắt chuông… Nhưng kỳ thực chỉ có một lý do cho việc này, chính là anh ta không còn yêu bạn mà thôi.

Đừng nghĩ đàn ông nói ngắn gọn như thế là vì bận rộn, hay tâm tình đang không tốt. Đàn ông yêu bạn thì từng câu từng lời đều chân thành, không để bạn suy nghĩ hay tổn thương. Đàn ông đã không còn yêu ai thì dù trong câu chữ cũng ít ỏi lạnh nhạt đi.

Không còn thích chia sẻ, trò chuyện

Họ ít lời đi, bận rộn nhiều hơn là vì không còn hứng thú với bạn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy thường chia sẻ với bạn mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, dù buồn vui cũng không giấu giếm. Vì khi đàn ông còn yêu thì bạn là người đặc biệt quan trọng mà anh ấy thích trò chuyện, chia sẻ. Nhưng giờ thì ngoài việc thở than mỏi mệt, anh ấy ít lời đi, thậm chí là nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với bạn.

Đàn ông khi còn yêu không ai bận tới mức chẳng có thời gian trò chuyện, hỏi han bạn. Họ ít lời đi, bận rộn nhiều hơn là vì không còn hứng thú với bạn mà thôi.

Luôn muốn kết thúc mọi chuyện nhanh nhất có thể

Khi cả hai có mâu thuẫn, cãi vã thì cần phải thẳng thắn giải quyết. Nhưng nếu đàn ông chỉ muốn bỏ đi thì chính là đã chán yêu, muốn chấm dứt. Anh ấy chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, không cần giải quyết gì.

Còn yêu bạn thì họ sẽ tìm cách, đàn ông hết yêu bạn rồi thì họ sẽ tìm lý do - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông còn yêu sẽ luôn tìm cách giải quyết giúp bạn, cứu vãn mối quan hệ của cả hai. Họ luôn tìm lý do để ở lại, để giữ tình cảm của cả hai. Đàn ông trên đời này, yêu hay không yêu đều rõ ràng như thế. Còn yêu bạn thì họ sẽ tìm cách, đàn ông hết yêu bạn rồi thì sẽ tìm lý do.