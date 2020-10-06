90% đàn ông có 10 nỗi sợ thầm kín không bao giờ dám nói ra

Phụ nữ từ nhỏ đã có suy nghĩ mập ốm, phải giữ dáng, phải làm đẹp . Ngược lại, đàn ông không có định kiến về ngoại hình như thế. Nhưng cũng không có nghĩa là họ chẳng lo lắng về hình thể của bản thân, thậm chí còn so sánh cơ thể của mình với người đàn ông khác. Đó cũng là lý do đàn ông dành thời gian để tập thể hình. Thật sự, đàn ông có nỗi sợ bị gọi là có “bụng bia”.

10 nỗi sợ không dám nói với ai này là bí mật của đàn ông chôn giấu rất kỹ.

Hình mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt nhiều phụ nữ thường có chiều cao khá ổn. Dù không phải phụ nữ nào cũng chú ý nhiều đến chiều cao, thậm chí đàn ông khiêm tốn chiều cao vẫn được chú ý. Nhưng đàn ông vẫn lưu tâm điều này, họ muốn bản thân trở nên hoàn hảo hơn trong mắt đối phương.

Tiền luôn là nỗi lo của đàn ông , vì đây là phương tiện thể hiện bản lĩnh của họ trong cả công việc và cuộc sống. Đàn ông được nuôi dưỡng với suy nghĩ phải làm trụ cột tài chính trong gia đình. Dù đàn ông chưa có gia đình vẫn lo lắng về tình hình tài chính của bản thân. Họ cần có khả năng kiếm tiền vững chắc để tạo mối quan hệ quan trọng, để thể hiện bản thân.

Những người đàn ông khác là mối đe dọa

Đàn ông khi ghen tuông không rõ ràng như phụ nữ nhưng vẫn khiến đàn ông cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Họ có thể không tỏ vẻ nhiều khi nghe phụ nữ kể về một người đàn ông nào khác với thái độ hứng thú, khen ngợi. Nhưng thật sự họ lại lo lắng rất nhiều, thậm chí là tự so sánh mình với đối thủ. Với nỗi sợ này của đàn ông, phụ nữ nên tinh tế và giải thích khi có mâu thuẫn.

Không có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ

Đàn ông không thích mình trở nên thiếu từng trải, không có nhiều kinh nghiệm trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích mình trở nên thiếu từng trải, không có nhiều kinh nghiệm trong mắt người khác. Đúng hơn là họ sợ làm sai gì đó với người phụ nữ mình có cảm tình.

Lông và tóc

Đàn ông quan tâm nhiều đến lông và tóc trên cơ thể. Họ thường nghĩ nếu ít lông trên cơ thể thì liệu có trông kém nam tính đi không? Hoặc nếu có quá nhiều lông thì có trông đáng sợ với phụ nữ? Đặc biệt, đàn ông cực kì sợ bị hói đầu.

Ăn kiêng

Đàn ông thường xuyên phải nghe về vấn đề ăn kiêng của phụ nữ. Nhưng sẽ rất lạ nếu đàn ông đề cập đến việc ăn kiêng. Dù vậy, đàn ông cũng để ý đến chế độ ăn uống, cơ thể của bản thân. Họ đều muốn có vóc dáng đẹp và sức khỏe tốt.

Mối quan hệ với bạn gái

Đàn ông không thích nói nhiều về chuyện tình cảm, họ thấy đó là vấn đề bản thân có thể giải quyết và không muốn để người khác biết quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường là người thích chia sẻ về chuyện tình yêu, gia đình. Nhưng nếu thấy đàn ông bàn luận về vấn đề này, ai cũng cho là lạ. Đàn ông không thích nói nhiều về chuyện tình cảm, họ thấy đó là vấn đề bản thân có thể giải quyết và không muốn để người khác biết quá nhiều.

Thắc mắc một người phụ nữ có bao nhiêu bạn tình trước kia

Đàn ông cũng tò mò về người cũ của phụ nữ. Nếu phụ nữ từng có nhiều mối tình trước đó, đàn ông sẽ cảm thấy cạnh tranh. Họ sợ mình không có đủ kinh nghiệm, thậm chí là lo lắng sẽ không thể hiện tốt.

Bộc lộ cảm xúc

Đàn ông từ nhỏ đã được dạy dỗ không được rơi nước mắt. Họ luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ người bên cạnh. Họ sợ trông trở nên yếu đuối, không dám thể hiện cảm xúc thật.