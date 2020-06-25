3 'vùng cấm địa' của phụ nữ, đàn ông chớ dại chạm vào kẻo phá hỏng hạnh phúc

Dù vợ có làm điều gì quá quắt, có gây nên tội lỗi tày trời thì đàn ông cũng đừng bao giờ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, để trút giận. Hãy nhớ, cô ấy chính là người phụ nữ hết lòng hết dạ vì bạn, nguyện cùng bạn gầy dựng mái ấm, vun đắp cho gia đình.

Muốn có hôn nhân hạnh phúc , được vợ hết lòng thương yêu, dốc lòng chăm sóc, đàn ông chớ dại chạm vào 3 vùng cấm địa này.

Vậy nên, nếu là một người đàn ông yêu chân thành , tử tế bạn đừng bao giờ dùng bạo lực với vợ kẻo hôn nhân tan vỡ, muốn cũng chẳng thể níu kéo.

Hơn cả, một khi bị chồng thượng cẳng tay hạ cẳng chân phụ nữ thông minh sẽ chẳng bao giờ thứ tha. Cô ấy không cho phép gã đàn ông vũ phu cơ hội được tiếp tục chung chăn chung gối với mình, cũng không bao giờ muốn mình trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình thêm lần nào nữa.

Người cũ đã là quá khứ, thay vì chì chiết, tự mang bản thân ra so sánh bạn hãy để quá khứ ngủ yên - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ của bạn đời

Tất nhiên, trước khi bước vào hôn nhân cả đàn ông lẫn phụ nữ đã có khoảng thời gian tìm hiểu đủ để thấy cần nhau, không thể sống thiếu nhau. Cả hai hạnh phúc với tình yêu đang có, với một nửa của mình.

Vậy thì, hà cớ gì bạn phải tra hỏi về quá khứ của bạn đời, về những người yêu cũ đã đi qua đời họ. Hãy nhớ, người cũ đã là quá khứ, thay vì chì chiết, tự mang bản thân ra so sánh bạn hãy để quá khứ ngủ yên.

Hãy để những ký ức kia vẹn nguyên trong lòng bạn đời, thay vì khai quật nó và khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng.

Chung sống với người đàn ông tệ bạc như thế phụ nữ khôn ngoan ắt sẽ chẳng thể có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thiếu tôn trọng

Đây chính là giọt nước tràn ly, khiến phụ nữ dù mềm yếu, hiền lành đến mấy cũng chẳng thể chấp nhận được. Trong hôn nhân, cả vợ lẫn chồng đều bình quyền, đều có vai trò ngang nhau trước mọi quyết định liên quan đến gia đình.

Nếu đàn ông cứ cậy mình là “trụ cột” mà tự quyết hết tất cả mọi thứ, không hề hỏi ý kiến hay bàn bạc với vợ thì bạn đích thị là người chồng gia trưởng, bảo thủ. Chung sống với người đàn ông tệ bạc như thế phụ nữ khôn ngoan ắt sẽ chẳng thể có được hạnh phúc, càng không “an phận” chịu thiệt cả đời.

Muốn hôn nhân bền chặt, cả hai cần học cách tôn trọng, sẻ chia và cảm thông cho nhau. Đàn ông hãy tránh xa 3 vùng cấm địa này kẻo hối hận cả đời.