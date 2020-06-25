3 thứ vợ chồng đừng dại mang vào phòng ngủ kẻo hôn nhân ‘chết yểu’, cãi nhau triền miên

Phụ nữ yêu 25/06/2020 05:41

Đây chính là những điều vợ chồng chớ dại mang vào phòng ngủ chẳng cần kẻo chẳng cần thứ ba chen chân thì hôn nhân tan vỡ, tan đàn xẻ nghé là điều hiển nhiên.

Vợ chồng chớ dại mang 3 thứ này vào phòng ngủ kẻo tự khiến hôn nhân tan vỡ, yêu thương nhau đến mấy cũng đặt bút ký vào đơn ly hôn. 

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Việc ôm điện thoại lướt Facebook, chơi game hay nói chuyện phiếm với bạn bè trong phòng ngủ sẽ là hành động vô tình bóp nghẹt hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

“Ôm” điện thoại di động

Điện thoại gần như là vật bất ly thân với nhiều người, dù đi đâu ta cũng mang theo chiếc điện bên mình. Thế nhưng, sau một ngày dài, khi hai vợ chồng bước vào phòng ngủ, đặt lưng xuống giường bạn đừng dại sử dụng điện thoại.

Việc ôm điện thoại lướt Facebook, chơi game hay nói chuyện phiếm với bạn bè sẽ là hành động vô tình bóp nghẹt hôn nhân.

Chính vì không biết dành thời gian cho nhau, không hỏi han về một ngày của đối phương, không san sẻ với bạn đời những buồn vui sướng khổ nên một nửa sẽ cô đơn cùng cực.

Thế nên, ngay hôm nay, bạn hãy bỏ điện thoại xuống khi lên giường. Đừng ôm điện thoại, mà hãy ôm lấy một nửa của đời mình.

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Chồng/ vợ sẽ cảm thấy hờn giận, tủi thân và khó chịu vì bị mang ra so sánh, thấy mình kém cỏi so với người cũ của bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Kể về người yêu cũ

Chuyện cũ là những gì đã qua, người yêu cũ là mối tình của quá khứ. Khi đã kết hôn, đã nguyện thề hứa sẽ bên đối phương cả đời, cùng yêu thương, chăm sóc nhau cả khi giàu có lẫn nghèo khó thì hà cớ gì bạn lại đi kể về người yêu cũ.

Cũng thế, việc hỏi chồng/ vợ mình về người yêu cũ hay khen người cũ trước mặt bạn đời chính là sai lầm tai hại khiến hôn nhân tan vỡ. Chồng/ vợ sẽ cảm thấy hờn giận, tủi thân và khó chịu vì bị mang ra so sánh, thấy mình kém cỏi hơn người cũ của bạn đời.

Từ đấy, những rạn nứt, ngờ hoặc sẽ khiến hôn nhân lạnh nhạt. Vợ chồng dù yêu thương nhau đến mấy cũng xuất hiện vết hằn vô hình.

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Hãy tận dụng từng phút giây để vun đắp tình cảm vợ chồng, để ôm lấy nhau không rời và đi ngủ cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Làm việc trong phòng ngủ

Sau một ngày làm việc vất vả, sau 8 tiếng xa cách nhau ai cũng mong được trở về nhà để được thư giãn nghỉ ngơi, được nhìn thấy người bạn đời của mình.

Thế nên, nếu chồng đi làm về thay vì được đón bằng mâm cơm ấm cúng thì lại phải nhìn vợ dán mắt vào màn hình máy tính anh ấy sẽ hụt hẫng vô cùng. Cũng thế, nếu buổi tối đi ngủ vợ nằm trơ trọi trên giường nhưng chồng lại chăm chú tập trung làm việc thì cô ấy ắt sẽ tủi thân.

Bạn không nên lạm dụng thời gian trong phòng ngủ cho công việc. Hãy tận dụng từng phút giây để vun đắp tình cảm vợ chồng, để ôm lấy nhau không rời và đi ngủ cùng nhau.

Nếu không, bạn đừng trách vì sao vợ chồng liên tục cãi nhau vô cớ, chưa kịp làm lành lại giận dỗi liên miên.

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