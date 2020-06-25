3 việc làm ‘tối kỵ’ khiến phụ nữ ‘rớt giá không phanh’ trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 25/06/2020 04:56

Có những người phụ nữ dại khờ, bị cho là "thấp giá" trong mắt đàn ông vì phạm phải những việc làm “tối kỵ”. Bạn liệu có đang làm những việc này không?

Đây là 3 việc phụ nữ dại thường xuyên làm, lại không ngờ khiến bản thân “rớt giá không phanh” trong mắt đàn ông.

Quá dễ dãi

Đàn ông sẽ gắn cái mác “quá dễ dãi” cho những người phụ nữ mà trong tính cách có 3 chữ “dễ”: dễ yêu, dễ hy sinh và dễ bi lụy. Trước khi yêu, phụ nữ đừng cho đàn ông thấy bạn yêu họ nhiều. Khi đã yêu rồi, đừng để họ biết họ là quan trọng nhất trong lòng bạn. Và dù trong trường hợp nào cũng không cho đi quá nhiều, hy sinh nhiều hơn được nhận lại. Với đàn ông thì bạn khó đúng chỗ, dễ đúng lúc thì mới giữ được sức tò mò và tình yêu thích khám phá ở họ.

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Đàn ông sẽ gắn cái mác “quá dễ dãi” cho những người phụ nữ mà trong tính cách có 3 chữ “dễ”: dễ yêu, dễ hy sinh và dễ bi lụy - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ không chần chừ cho đàn ông hết trái tim, thể xác cùng thế giới của bản thân thì còn gì mà hấp dẫn với họ? Ngược lại, phụ nữ biết giữ lại chút bí ẩn, không gian riêng, độc lập và có nguyên tắc trong tình cảm để bảo vệ giá trị của bản thân mới là khôn ngoan. Bởi đàn ông có tôn trọng bạn trước thì mới yêu say đắm, có cho rằng bạn giá trị cao thì mới sợ mất bạn.

Phụ nữ dù mang trái tim đơn thuần trong tình yêu cũng đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân. Phụ nữ bị xem thường, tổn thương là vì yêu sai cách. Tình yêu chân thành đồng nghĩa với việc được nhận lại chân tình. Nếu bạn chỉ nhận lại dối lừa, tổn thương thì có nghĩa là bạn đã yêu theo cách “thấp giá” trong mắt đàn ông.

Có quá nhiều “bộ mặt”

Đây là kiểu phụ nữ giả tạo trong mắt đàn ông. Phụ nữ bí ẩn hoàn toàn khác phụ nữ giả tạo. Đàn ông thích sự ẩn ý tinh tế của phụ nữ nhưng lại ghét phụ nữ thực dụng giả tạo. Sự giả tạo khiến phụ nữ trở nên kém sức hấp dẫn trong mắt đàn ông.

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Đàn ông luôn thích sự chân thành của phụ nữ, đó mới là vẻ đẹp rực rỡ nhất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn thích sự chân thành của phụ nữ, đó mới là vẻ đẹp rực rỡ nhất của phụ nữ. Phụ nữ thực dụng, giả tạo thường đánh mất đi bản chất thật của mình. Họ sống bám sát thực tế tới mức biến đổi bản thân thành nhiều “phiên bản” khác nhau trước nhiều người, trong nhiều hoàn cảnh. Vì thế, họ khó tìm được một người đàn ông rung động trước sự chân thật bản năng của họ. Chỉ có chân tình mới tìm tới chân tình, mọi mặt nạ đều chỉ là vỏ bọc giả tạo.

Phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ được cá tính riêng, không bị thời cuộc biến chất, đổi thay. Sống một cuộc đời là chính mình thì mới tìm được một nửa thật sự thuộc về mình. Còn phụ nữ sống giả tạo, nhiều bộ mặt thì chỉ có lợi ích ít ỏi, còn lại thì thường bị đàn ông xem thường, né tránh.

Không biết chăm sóc bản thân

Người phụ nữ dại khờ thường không biết quý trọng, chăm sóc bản thân. Mỗi khi họ xuất hiện trước mặt đàn ông đều trong bộ dạng luộm thuộm, không có sức sống. Với đàn ông, đây là kiểu phụ nữ không có trách nhiệm với chính mình. Đàn ông cho rằng kiểu phụ nữ này không đáng được yêu thương.

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Đàn ông đánh giá phụ nữ không phải qua nhan sắc trời ban, mà qua sự chăm chút đối với bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đánh giá phụ nữ không phải qua nhan sắc trời ban, mà qua sự chăm chút đối với bản thân. Không cần phải có dung mạo nổi bật, tính cách mạnh mẽ mới làm đàn ông mê mẩn, đàn bà có khí chất và ngoại hình được chăm sóc mới là “cao thủ” làm trái tim đàn ông nghiêng ngả.

Thực tế, có nhiều phụ nữ không đẹp nhưng vẫn có cách cư xử làm lòng người thán phục, có thần thái riêng biệt. Tất cả những điều đó đều là do họ biết cách yêu quý, chăm chút bản thân từ ngoại hình đến tâm hồn. Trong mắt đàn ông, chỉ có hai kiểu phụ nữ, một là vì bỏ bê bản thân mà “thấp giá”, hai là vì quý trọng mình mà trở nên “đắt giá”. Và đương nhiên những gì “đắt giá” mới khiến đàn ông lo giữ không thôi.

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