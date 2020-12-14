3 tử huyệt của đàn ông, nhân tình nhắm trúng nên vợ khó lòng kéo chồng về với gia đình

Nếu thắc mắc vì sao đàn ông ngoại tình, cuộc tình vụng trộm có gì hấp dẫn mà đàn ông một khi vướng vào sẽ khó lòng dứt bỏ thì đây chính là đáp án dành cho bạn.

Chính vì 3 điều này nên đàn ông ngoại tình sẵn sàng cắm sừng vợ, làm tổn thương con cái mà chạy theo nhân tình, bất chấp tất cả cũng không hối hận. Họ sẵn sàng cắm sừng vợ, khiến con cái tổn thương chỉ để đổi lấy một đêm ái ân với kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet Ham muốn chinh phục Đàn ông vốn hiếu thắng, thứ gì càng khó có được họ càng nỗ lực chinh phục. Đây là lý do vì sao thuở xưa cưa cẩm, tán tỉnh vợ đàn ông đã chẳng ngần ngại dùng mọi chiêu trò để chiếm được cảm tình của đối phương, để biến người yêu thành vợ mình.

Thế nhưng, khi vợ đã là của mình đàn ông trăng hoa sẽ không còn hứng thú chinh phục. Ngược lại, trước người phụ nữ hấp dẫn, cuốn hút đàn ông sẽ càng khát khao có được. Họ sẵn sàng cắm sừng vợ, khiến con cái tổn thương chỉ để đổi lấy một đêm ái ân với kẻ thứ ba chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình. Người thứ ba hiểu rõ tâm lý đàn ông, biết rằng mình chỉ cần hết lời tâng bốc, khen ngợi thì đàn ông có vợ sẽ dâng hết tài sản - Ảnh minh họa: Internet Thích sự ngọt ngào, dịu dàng Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến phụ nữ dần mất đi sự nhẫn nại, dịu dàng vốn có. Chính vì chồng lòi ra vô số thói xấu, trách nhiệm chăm sóc gia đình, quán xuyến nhà cửa đè nặng trên vai nên phụ nữ bận rộn, áp lực đến mức chẳng còn hơi sức để cố gắng ngọt ngào với chồng.

Trong khi đó, người thứ ba hiểu rõ tâm lý đàn ông, biết rằng mình chỉ cần hết lời tâng bốc, khen ngợi thì đàn ông có vợ sẽ dâng hết tài sản. Khi đang chìm trong biển tình gã chồng bội bạc nào suy tính với nhân tình, đến khi túi cạn tiền, nhân tình rời đi mới sáng mắt. Chỉ cần đồng ý lên giường, cho đàn ông có được thứ anh ta muốn thì thân xác ả tự khắc trở thành bùa mê thuốc lú - Ảnh minh họa: Internet Cảm giác mới lạ trong chuyện ấy Người ta có câu “một cái lạ bằng tạ cái quen”, dù phụ nữ có lắm chiêu nhiều trò khi lên giường đến mấy thì lâu dần đàn ông ham của lạ cũng sẽ chán. Họ muốn được thử cảm giác lên giường với đàn bà khác sau lưng vợ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Hiểu được điều ấy nên nhân tình chẳng cần nỗ lực thể hiện tình cảm, càng không cần chứng minh sự chân thành. Chỉ cần đồng ý lên giường, cho đàn ông có được thứ anh ta muốn thì thân xác ả tự khắc trở thành bùa mê thuốc lú khiến chồng người quên lối về.

3 ‘ĐẶC QUYỀN TỐI CAO’ đàn ông chỉ trao cho người phụ nữ mình yêu thật lòng, yêu hơn cả bản thân Nếu đàn ông yêu thật lòng họ sẽ chẳng ngần ngại làm 3 điều này cho bạn khi lên giường, nếu chàng có đủ chị em hãy mừng thầm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-tu-huyet-cua-dan-ong-nhan-tinh-nham-trung-nen-vo-kho-long-keo-chong-ve-voi-gia-dinh-390146.html