11 điều phụ nữ phải khắc cốt ghi tâm để cả đời bình yên, không ai dám xem thường

Phụ nữ yêu 13/12/2020 04:50

Những lời dù thô nhưng thật của quy luật ‘quá tam ba bận’ là những bài học cuộc sống về đối nhân xử thế mà phụ nữ thông minh phải thuộc lòng.

 

Nếu là phụ nữ thông minh bạn đừng bỏ qua bài viết này. Bởi không chỉ giúp bạn bảo vệ chính mình trước tiểu nhân, mà những bài học xương máu này còn giúp phụ nữ khôn ngoan được trân trọng, không ai dám xem thường. 

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Nếu là phụ nữ thông minh, bạn cần có đủ sự tinh tế để nhìn thấu tâm can 1 người - Ảnh minh họa: Internet

1. Khi bạn hỏi ai đó một chuyện gì, quá 3 tin nhắn họ chưa trả lời tức là họ không muốn trả lời. Hãy tự tìm hiểu.

2. Một người nhờ bạn giúp không công 3 lần, lần thứ 4 trở đi đều được xếp là lợi dụng.

3. Khi bạn nhờ ai đó một việc, quá 3 tin nhắn họ chưa xác nhận sẽ giúp, hãy tự làm hoặc tìm người khác.

4. “Chúng ta không thuộc về nhau” là khi bạn phải chủ động bắt chuyện quá 3 lần/ngày. 

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Mỗi biến cố trong đời đều không nên có quá 3 người biết - Ảnh minh họa: Internet

5. Không nên nhận phần thiệt về mình quá 3 lần, khi bạn có chỗ đứng rồi thì nửa lần cũng không. 

6. Bạn có thể xuống nước 3 lần để níu kéo một mối quan hệ mà bạn thấy quan trọng. Đến lần thứ 4 làm ơn dẹp đi.

7. Mỗi biến cố trong đời đều không nên có quá 3 người biết. Mỗi thành tựu trong đời chỉ cần tối đa 3 người chúc mừng.

8. Chồng giàu, đẹp trai, tài giỏi đến mấy, vợ cũng không nên giả mù quá 3 lần. 

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Khi kể về người cũ, chọn 3 người tốt nhất mà kể - Ảnh minh họa: Internet

9. Việc gì trì hoãn quá 3 lần đều không tốt.

10. Hẹn hò bao nhiêu lần cũng được. Khi kể về người cũ, chọn 3 người tốt nhất mà kể.

11. Tích đủ 3 lần vắng mặt trong hoạn nạn, người yêu trở thành người dưng.

Muốn cả đời bình an, được trân trọng thương yêu phụ nữ hãy khắc cốt ghi tâm quy luật ‘quá tam ba bận’ này!

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Là phụ nữ, đừng quá tự phụ, cũng đừng quá ngông cuồng nếu không bạn sẽ tự biến mình thành người phụ nữ khổ tâm, cả đời bất hạnh.

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Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan bài học cuộc sống bài học đối nhân xử thế

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