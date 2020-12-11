3 kiểu phụ nữ mới nhìn cứ tưởng khí chất ngời ngời, hóa ra lại vô phúc, cả đời trầm luân

Là phụ nữ, đừng quá tự phụ, cũng đừng quá ngông cuồng nếu không bạn sẽ tự biến mình thành người phụ nữ khổ tâm, cả đời bất hạnh.

Phụ nữ khổ tâm thường có 3 nét tính cách xấu này, chị em hãy thay đổi ngay nếu không muốn tự mình hại mình, rước họa vào người. Khi không biết tiếp nhận lời khuyên can của người khác, cho rằng bản thân luôn đúng - Ảnh minh họa: Internet 1. Quá tự tin Tự tin khác với quá tự tin. Bởi tự tin sẽ giúp bạn luôn vững vàng trước sóng gió, dám dấn thân và không sợ gian truân. Người phụ nữ tự tin ắt sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống, tìm được người đàn ông khiến mình hạnh phúc cả đời.

Ngược lại, quá tự tin ắt sẽ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, ngông cuồng. Khi không biết tiếp nhận lời khuyên can của người khác, cho rằng bản thân luôn đúng, cả thế giới đều sai thì dám chắc bạn sẽ trở nên đáng ghét trong mắt người đối diện. Thế nhưng, nếu quá tham vọng, nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì bạn sẽ đánh mất những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet 2. Quá tham vọng Là phụ nữ, dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn bạn cũng phải không ngừng cống hiến, nỗ lực trong công việc. Càng dám dấn thân, có chí tiến thủ phụ nữ càng có chỗ đứng chốn công sở, gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Phụ nữ tự kiếm ra tiền sẽ có đủ bản lĩnh để làm chủ đời mình mà chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông. Thế nhưng, nếu quá tham vọng, nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì bạn sẽ đánh mất những gì mình đang có, tự làm khó bản thân. Hoang phí lòng tốt, sự bao dung với kẻ không xứng đáng sẽ khiến phụ nữ khốn khó cả đời - Ảnh minh họa: Internet 3. Quá thiện lương Ông bà ta có câu “hiền lương sinh phú quý”, người càng hiền lành, lương thiện, biết tu tâm tích đức sẽ càng tích được nhiều công đức, đời may mắn an yên. Tuy nhiên, phụ nữ đừng lương thiện đến mức nhu nhược kẻo bị người khác lợi dụng, xem thường. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, với người tử tế bạn hãy đối xử đàng hoàng, với phường tiểu nhân hãy tránh xa trăm dặm. Hoang phí lòng tốt, sự bao dung với kẻ không xứng đáng sẽ khiến phụ nữ khốn khó cả đời, không có lấy một ngày yên ổn.

3 lý do khiến phụ nữ một khi ngoại tình thì dù tan cửa nát nhà cũng không hối hận! Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ ngoại tình, vậy nhưng nếu phản bội chồng vì điều này chứng tỏ cô ấy đã cạn tình cạn nghĩa, sống chết cũng không quay đầu, càng không hối tiếc.

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