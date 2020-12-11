3 kiểu phụ nữ mới nhìn cứ tưởng khí chất ngời ngời, hóa ra lại vô phúc, cả đời trầm luân

Phụ nữ yêu 11/12/2020 18:06

Là phụ nữ, đừng quá tự phụ, cũng đừng quá ngông cuồng nếu không bạn sẽ tự biến mình thành người phụ nữ khổ tâm, cả đời bất hạnh.

Phụ nữ khổ tâm thường có 3 nét tính cách xấu này, chị em hãy thay đổi ngay nếu không muốn tự mình hại mình, rước họa vào người. 

phu nu kho tam 1
Khi không biết tiếp nhận lời khuyên can của người khác, cho rằng bản thân luôn đúng - Ảnh minh họa: Internet

1. Quá tự tin

Tự tin khác với quá tự tin. Bởi tự tin sẽ giúp bạn luôn vững vàng trước sóng gió, dám dấn thân và không sợ gian truân. Người phụ nữ tự tin ắt sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống, tìm được người đàn ông khiến mình hạnh phúc cả đời.

Ngược lại, quá tự tin ắt sẽ khiến bạn trở nên kiêu ngạo, ngông cuồng. Khi không biết tiếp nhận lời khuyên can của người khác, cho rằng bản thân luôn đúng, cả thế giới đều sai thì dám chắc bạn sẽ trở nên đáng ghét trong mắt người đối diện. 

phu nu kho tam 2
Thế nhưng, nếu quá tham vọng, nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì bạn sẽ đánh mất những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

2. Quá tham vọng

Là phụ nữ, dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn bạn cũng phải không ngừng cống hiến, nỗ lực trong công việc. Càng dám dấn thân, có chí tiến thủ phụ nữ càng có chỗ đứng chốn công sở, gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Phụ nữ tự kiếm ra tiền sẽ có đủ bản lĩnh để làm chủ đời mình mà chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông. Thế nhưng, nếu quá tham vọng, nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì bạn sẽ đánh mất những gì mình đang có, tự làm khó bản thân.

phu nu kho tam 3
Hoang phí lòng tốt, sự bao dung với kẻ không xứng đáng sẽ khiến phụ nữ khốn khó cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá thiện lương

Ông bà ta có câu “hiền lương sinh phú quý”, người càng hiền lành, lương thiện, biết tu tâm tích đức sẽ càng tích được nhiều công đức, đời may mắn an yên.

Tuy nhiên, phụ nữ đừng lương thiện đến mức nhu nhược kẻo bị người khác lợi dụng, xem thường. “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, với người tử tế bạn hãy đối xử đàng hoàng, với phường tiểu nhân hãy tránh xa trăm dặm.

Hoang phí lòng tốt, sự bao dung với kẻ không xứng đáng sẽ khiến phụ nữ khốn khó cả đời, không có lấy một ngày yên ổn.

3 lý do khiến phụ nữ một khi ngoại tình thì dù tan cửa nát nhà cũng không hối hận!

3 lý do khiến phụ nữ một khi ngoại tình thì dù tan cửa nát nhà cũng không hối hận!

Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ ngoại tình, vậy nhưng nếu phản bội chồng vì điều này chứng tỏ cô ấy đã cạn tình cạn nghĩa, sống chết cũng không quay đầu, càng không hối tiếc.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thông minh phụ nữ bất hạnh phụ nữ khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này