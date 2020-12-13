3 ‘ĐẶC QUYỀN TỐI CAO’ đàn ông chỉ trao cho người phụ nữ mình yêu thật lòng, yêu hơn cả bản thân

Nếu đàn ông yêu thật lòng họ sẽ chẳng ngần ngại làm 3 điều này cho bạn khi lên giường, nếu chàng có đủ chị em hãy mừng thầm.
- Kể cả nghèo phụ nữ cũng đừng ngại "dốc ví" đầu tư cho 3 thứ này bởi nó chính là "bùa yêu" khiến chồng cả đời nâng niu trân trọng
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Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ không câu nệ bất cứ điều gì, càng không sợ mà bất chấp nuông chiều bạn vô điều kiện.
1. Dạo đầu ngọt ngào
Những gã đàn ông vô tâm thường chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Họ chỉ để tâm đến việc bản thân của thỏa mãn hay không, làm sao để nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh lý của mình mà chẳng thèm để ý đến cảm xúc của đối phương khi lên giường.
Ngược lại, đàn ông yêu chân thành luôn có đủ sự kiên nhẫn với màn dạo đầu ngọt ngào, nóng bỏng và rất đỗi dịu dàng. Chàng không ngần ngại chuẩn bị phòng ngủ thơm tho, nâng niu từng cm trên cơ thể và dành cho bạn những nụ hôn nóng bỏng.
Chàng làm tất cả mọi điều có thể, nuông chiều cưng yêu để bạn hiểu rằng, làm bạn hạnh phúc mới là đích đến cuối cùng trong cuộc yêu.
2. Luôn quan sát khuôn mặt bạn khi ái ân
Khi đàn ông yêu thật lòng, họ luôn muốn biết cảm xúc của người phụ nữ mình yêu lúc cả hai ái ân. Dẫu biết rằng đàn ông nào cũng thích những điều mới lạ, cũng muốn thử những thứ táo bạo nhưng điều đàn ông chung thủy không bao giờ thay đổi chính là thích được ngắm khuôn mặt của bạn tình khi làm chuyện ấy.
Chàng muốn biết cảm xúc của bạn đang như thế nào, muốn nhìn thấy từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên nét mặt bạn để có thể đoán biết bạn có đang hạnh phúc khi ân ái hay không.
3. Luôn nói “Anh yêu em” sau mỗi cuộc yêu
Tình dục không chỉ là sợi dây gắn kết, giúp các cặp đôi thêm quyến luyến không rời mà còn giúp cả hai thêm yêu nhau nhiều hơn mỗi ngày. Sự hòa hợp trong đời sống gối chăn sẽ giúp đàn ông thêm ghiền bạn không rời, chết mê chết mệt cả đời.
Khi đàn ông đã quá yêu, quá thương và quyết dành hết phần đời còn lại cho bạn anh ấy sẽ không quên nói “Anh yêu em” sau mỗi cuộc yêu. Chàng như thầm cảm ơn bạn vì đã cho anh ấy những phút giây hạnh phúc, đã dành cho chàng tình yêu của bạn.
Nếu chàng làm đủ 3 điều này khi lên giường phụ nữ hãy mừng thầm vì dám chắc, chàng đã quá si mê, nguyện chung thủy với bạn cả đời.