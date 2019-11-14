3 tình huống lột trần đàn ông có thật lòng với bạn không

Tình yêu và tiền bạc là hai đầu thái cực, mâu thuẫn nhau để làm rõ nhau nhất trong một mối quan hệ. Muốn biết đàn ông yêu nhiều hay ít, thật lòng hay giả dối, bạn chỉ cần đặt anh ấy vào tình huống liên quan đến tiền bạc.

Muốn biết đàn ông yêu thật lòng hay không, bạn chỉ cần thử đặt anh ấy vào 3 tình huống này sẽ rõ ngay!

Thật ra, dùng tiền để thử tình cảm không hẳn là một cách hay. Nhưng nhìn cách đàn ông sử dụng tiền, hay vị trí tiền bạc và bạn trong lòng anh ấy thế nào sẽ biết anh ấy yêu bạn nhiều hay ít. Nếu thật sự yêu thương bạn, đàn ông sẽ luôn ưu tiên bạn hơn tiền bạc.

Với đàn ông, tình cảm họ đặt ở đâu, họ sẽ trút tiền vào đó. Nếu họ yêu bạn chân thành, họ sẽ không tiếc tiền để cho bạn thứ tốt nhất. Ngược lại, nếu đàn ông không yêu bạn đủ nhiều và thật lòng, tiền bạc sẽ là vấn đề họ không muốn chia sẻ với bạn. Hoặc bạn có thể thử đặt tình huống khi tài chính của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau thì liệu bạn có thấy được sự thật lòng của anh ấy?

Lúc bạn than vãn, chán nản

Cuộc sống luôn có những lúc mệt mỏi, chán chường, không như mong muốn của ta. Và vào những lúc đó, phụ nữ thường than vãn với người đàn ông mình tin tưởng, yêu thương. Đây chỉ là một cách giải tỏa để họ thấy thoải mái hơn.

Khi phụ nữ cạn năng lượng như thế, đàn ông tử tế sẽ tìm cách để an ủi, động viên. Họ sẵn sàng nghe hết những thở than, tỉ tê của bạn. Vì họ hiểu đó là cách tốt nhất để bạn thấy dễ chịu hơn. Và họ không bao giờ muốn bạn cô đơn khi tâm trạng đang tệ.

Đàn ông yêu thật lòng luôn sẵn sàng lắng nghe bạn than thở - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông vô tâm sẽ thấy bạn rất phiền vào những lúc đó. Vì không yêu thương bạn nhiều nên họ sẽ cho rằng bạn lắm lời và không quan tâm bạn cảm thấy thế nào, đã gặp phải chuyện gì.

Sau những lần cãi nhau

Các cặp đôi yêu nhau bền vững không bao giờ thiếu những trận cãi vã. Họ càng cãi nhau nhiều thì chỉ càng thấu hiểu nhau hơn. Và muốn biết một người đàn ông có thật lòng với bạn không, cứ quan sát anh ấy sau những lần lời qua tiếng lại. Người đàn ông yêu chân thành sẽ luôn nhường nhịn dù bạn sai rành rành, hay kiên nhẫn với bạn trong lúc bạn mất kiểm soát nhất.

Người đàn ông tốt thường lao vào công việc hay các mối quan hệ bạn bè sau những lúc cãi nhau căng thẳng. Họ muốn cho cả hai thời gian suy nghĩ, bình tâm lại để tìm hướng giải quyết. Nhưng đàn ông không thật lòng sẽ nhân cơ hội đó để ra ngoài tìm những mối tình “dự bị”. Hoặc khi cả hai cãi nhau, anh ta sẽ không bao giờ nhường bạn, luôn khăng khăng mình đúng và chỉ đợi bạn “xuống nước” trước để dỗ dành anh ta.

Đàn ông yêu thật lòng thì dù trong trường hợp, tình huống nào bạn vẫn sẽ thấy sự dịu dàng trong tình yêu của họ dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu thật lòng thì dù trong trường hợp, tình huống nào bạn vẫn sẽ thấy sự dịu dàng trong tình yêu của họ dành cho bạn. Ngược lại, đàn ông không thật lòng hay yêu bạn nhiều thì chỉ cần đặt vào vài tình huống nhạy cảm, chắc chắn bạn sẽ thấy rõ trái tim anh ta.