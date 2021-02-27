3 thứ bị coi là ‘xấu xí’ ở phụ nữ nhưng lại khiến đàn ông chết mê chết mệt, chị em chớ dại thay đổi

Phụ nữ yêu 27/02/2021 06:20

Đây chính là những thói xấu của phụ nữ nhưng lại khiến cuộc sống của chị em hạnh phúc bội phần, đàn ông một khi đã yêu sẽ bám lấy không buông.

Không ngờ những thói xấu của phụ nữ này lại khiến chủ nhân trở thành mỹ nữ vạn người mê, chồng nghiện vợ không rời, cả đời trân trọng.  

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Càng tiếp xúc với mẫu phụ nữ hấp dẫn này đàn ông càng si mê đến phát cuồng - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách thất thường, bốc đồng

Nếu nghĩ phụ nữ phải dịu dàng ôn nhu, điềm đạm trong từng lời ăn tiếng nói hay cử chỉ mới có người yêu thì bạn đã nhầm to. Nhiều đàn ông thừa nhận rằng phụ nữ càng quy tắc, khuôn mẫu càng dễ khiến họ chán, dù yêu đến mấy cũng nhanh quên.

Thế nhưng, những người phụ nữ đặc biệt với sự bốc đồng, thất thường và dám thể hiện cảm xúc của mình một cách thẳng thắn lại khiến đàn ông say đứ đừ.

Họ bị hấp dẫn bởi sự thú vị, khác biệt và cả sự biến đổi linh hoạt trong biểu cảm, hành xử và cả cách cô ấy trò chuyện. Thế nên, càng tiếp xúc với mẫu phụ nữ quyến rũ này đàn ông càng si mê đến phát cuồng, sẽ dùng đủ trăm phương nghìn kế để chinh phục. 

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Phụ nữ càng biết chăm chút cho bản thân sẽ càng khiến đàn ông tự hào khi đưa bạn đi gặp gỡ bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Không tiếc tiền cho bản thân

Đàn ông đã quá chán ngán với những người phụ nữ thích hy sinh quá đà rồi quay sang trách cứ họ, đòi hỏi họ phải hàm ơn cả đời. Hãy nhớ, chẳng ai bắt bạn phải làm như thế, nếu đã tự nguyện thì đừng than vãn. Dù yêu hay cưới mẫu phụ nữ thích đóng vai nạn nhân này đàn ông cũng cái ngại, nhanh chán.

Trong khi đó, một người phụ nữ có khí chất sẽ luôn biết cách yêu thương bản thân, không tiếc tiền cho chính mình. Làm ra tiền, tiêu tiền mình làm ra để khiến bản thân hạnh phúc, vui vẻ chính là mục tiêu của cô ấy.

Hơn cả, phụ nữ càng biết chăm chút cho bản thân sẽ càng khiến đàn ông tự hào khi đưa bạn đi gặp gỡ bạn bè. Chàng hãnh diện vì bạn luôn thơm tho, tươi mới, thanh lịch với những bộ trang phục thời thượng, mùi nước hoa tinh tế và khuôn mặt được trang điểm cẩn thận.

Nếu chị em cứ tiết kiệm, dè xẻn, không dám tiêu đồng nào để rồi khi bản thân trở nên xấu xí, xuống cấp thì đừng trách vì sao chồng ngoại tình, tìm đến phụ nữ khác bên ngoài. 

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Cô ấy luôn có hấp lực khó cưỡng khiến đối phương đắm say cả đời, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

Không an phận

Người ta thường nhắc đến hai từ “ổn định” sau khi kết hôn. Một công việc ổn định, thu nhập ổn định, cuộc sống ổn định chính là mục tiêu của nhiều người. Thế nhưng, phụ nữ bản lĩnh không như thế.

Cô ấy không ngừng làm mới bản thân, không ngừng thay đổi và không có nguyên tắc nhất định. Nàng nhạy bén trước thời cuộc, dám thay đổi, dám bỏ việc để có thể tìm thấy cơ hội tốt hơn cho sự nghiệp của mình.

Nhờ thế, cô ấy luôn là ngôi sao trong mắt người đàn ông của mình, luôn có hấp lực khó cưỡng khiến đối phương đắm say cả đời, nửa bước không rời.

3 tật xấu ‘TO ĐÙNG’ phụ nữ nào cũng có, thay vì chê chồng chị em hãy tự xem lại bản thân!

3 tật xấu ‘TO ĐÙNG’ phụ nữ nào cũng có, thay vì chê chồng chị em hãy tự xem lại bản thân!

Phụ nữ lấy chồng thường mắc các tật xấu kinh điển dưới đây nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận lại để thay đổi trước khi quá muộn.

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