3 thói quen trong phòng ngủ khiến phụ nữ trở nên ‘RẺ TIỀN’ trước đàn ông

Phụ nữ yêu 07/03/2021 09:46

Sau cánh cửa phòng ngủ, nếu phụ nữ khờ dại làm điều này trước mặt đàn ông thì đừng trách vì sao bị xem thường, đối phương ngày càng khinh rẻ bạn.

Phụ nữ khờ dại thường xuyên làm điều này trong phòng ngủ chẳng khác nào tự “lấy đá đập chân mình”, khiến đàn ông chán ghét, xem thường mà chẳng hề hay biết. 

phu nu kho dai 1
Hãy luôn cư xử chừng mực, hành xử tế nhị và đừng dại khoe cơ thể quá nhiều trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thay quần áo trước mặt chồng

Phụ nữ lấy chồng, đừng vì đã chung sống với nhau mà đánh mất sức hấp dẫn của mình với bạn đời. Đừng dại dột nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần phải ý tự, giữ gìn. Bởi một khi thường xuyên thay quần áo trước mặt chồng bạn sẽ khiến đối phương chẳng còn thiết tha khám phá hay tò mò về cơ thể bạn.

Nếu là phụ nữ khôn ngoan, bạn nhất định phải ghi lòng tạc dạ câu “tương kính như tân”. Hãy luôn cư xử chừng mực, hành xử tế nhị và đừng dại khoe cơ thể quá nhiều trước mặt chồng để anh ấy luôn háo hức khi ngắm nhìn bạn đời. Đây chính là cách giữ chồng nhàn hạ, hiệu quả nhất. 

phu nu kho dai 2
Thay vì than vãn, phụ nữ hãy lắng nghe nỗi lòng của bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Trách chồng vô tâm

Ai cũng biết phụ nữ lấy chồng phải gánh chịu rất nhiều thiệt thòi. Ngoài công việc công sở, chị em còn phải đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Khi quá mệt mỏi, áp lực những người vợ sẽ quay sang trách cứ chồng, sẽ chì chiết chồng quá vô tâm để họ phải cực khổ.

Thế nhưng, phụ nữ quên mất rằng chồng mình không hề ngồi chơi chờ vợ phục vụ. Anh ấy vẫn cố gắng đỡ đần bạn việc nhà, chơi với con để bạn có thể tập trung nấu ăn, rửa chén sau bữa cơm và nỗ lực gấp bội để kiếm tiền.

Thay vì than vãn, phụ nữ hãy lắng nghe nỗi lòng của bạn đời, hãy cùng nhau chia sẻ những áp lực, khó khăn trong công việc để hôn nhân hạnh phúc, gia đạo ấm êm. 

phu nu kho dai 3
Phụ nữ thông minh đừng bao giờ lôi chuyện tiền bạc lên giường nói - Ảnh minh họa: Internet

Than vãn chuyện tiền bạc

Áp lực tài chính đè nặng trên vai khiến các cặp vợ chồng vô cùng căng thẳng, nhất là đàn ông. Dù là người quản lý thu chi nhưng nếu phụ nữ phải lo lắng làm thế nào để có thể chi tiêu vừa đủ trong khoản tiền hai vợ chồng có, thì đàn ông sẽ càng áp lực hơn khi phải làm việc cật lực để vợ con không chịu khổ.

Phụ nữ thông minh đừng bao giờ lôi chuyện tiền bạc lên giường nói. Sau những mệt mỏi, căng thẳng của một ngày dài, sau cánh cửa phòng ngủ là lúc để nghỉ ngơi, thư giãn chứ không phải để gây thêm sức ép lên bạn đời. 

Một khi phụ nữ đã tiết lộ 3 bí mật này, đàn ông hãy luôn trân trọng, đừng phụ bạc cô ấy

Một khi phụ nữ đã tiết lộ 3 bí mật này, đàn ông hãy luôn trân trọng, đừng phụ bạc cô ấy

Dù là những bí mật sống để dạ chết mang theo nhưng khi phụ nữ yêu thật lòng cô ấy sẽ tình nguyện chia sẻ với bạn, không giấu bất cứ điều gì.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ nông cạn phụ nữ khôn ngoan phụ nữ thông minh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 39 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 8 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này