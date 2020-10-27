3 ‘thói hư tật xấu’ khiến phụ nữ nhận lấy không ít ác cảm, sự chán ghét của người đời

Phụ nữ yêu 27/10/2020 17:31

Dưới đây chính là những thói xấu khiến phụ nữ nông cạn trở nên đáng ghét, nhận lấy không ít ác cảm từ người khác, chị em hãy tự nhắc nhở bản thân.

Nếu phụ nữ nông cạn không bỏ ngay những thói hư tật xấu này đừng trách vì sao ai cũng khinh thường, chán ghét, chẳng muốn kết giao với bạn. 

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Dù có dư tiền để bao nuôi bạn, dù chẳng cần tiền bạn kiếm được nhưng yêu hay cưới mẫu phụ nữ ăn bám sẽ khiến đàn ông nhanh chán - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ phụ nữ nông cạn mới làm những điều khiến ai cũng ghét bỏ này, phụ nữ thông minh hãy đọc thật kỹ.

1. Thích dựa dẫm

Phụ nữ vốn yếu mềm, mong manh và luôn cần một người đàn ông bảo vệ, chở che cho mình. Tất nhiên, đây là mong muốn hoàn toàn thỏa đáng bởi dù mạnh mẽ, cá tính và tài giỏi đến mấy thì phái yếu vẫn cần có cây tùng cây bách để tựa nương, để không cần phải gồng mình tỏ ra can trường.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ khờ dại cho phép bản thân sống kiếp tầm gửi, lệ thuộc cả vật chất lẫn tinh thần vào đàn ông đồng nghĩa với việc bạn đang tước đi tất cả những gì mình đang có. Một khi đã sống bám, không có công việc, không kiếm ra tiền thì bạn ắt bị đàn ông khinh thường, chán ghét.

Dù có dư tiền để bao nuôi bạn, dù chẳng cần tiền bạn kiếm được nhưng yêu hay cưới mẫu phụ nữ ăn bám sẽ khiến đàn ông nhanh chán mà tìm đến người phụ nữ tự tin, hấp dẫn khác. 

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Đàn ông nào cũng chán ghét người phụ nữ không hiểu chuyện, chẳng thể chia sẻ việc gì với chồng mà chỉ đòi hỏi hưởng thụ phù phiếm xa hoa - Ảnh minh họa: Internet

2. Tham lam

Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, thứ không phải của mình dù cưỡng cầu cũng chẳng có được. Phụ nữ có thể có tham vọng, khát khao vươn lên và không ngừng học hỏi, nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, cũng không ai cấm bạn được mơ mộng về một tương lai tốt đẹp.

Ngoài việc mơ mộng, bạn còn phải hành động, phải chăm chỉ làm việc để có được những thứ mình muốn. Nếu cứ lười nhác, chờ chồng nuôi nhưng lại đòi ăn sung mặc sướng, sắm hàng hiệu, đi xe sang và mang chồng ra so sánh với đàn ông khác thì dù yêu đến mấy bạn đời cũng sẽ thương tổn.

Chàng mệt mỏi với thói tham lam, thích hơn thua và so đo tính toán của vợ. Họ càng chán ghét hơn người phụ nữ không hiểu chuyện, chẳng thể chia sẻ việc gì với chồng mà chỉ đòi hỏi hưởng thụ phù phiếm xa hoa. 

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Sống tạm bợ qua ngày, an phận với những thiếu thốn hiện tại thì bạn sẽ tự làm khổ chính mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Quá an phận

Tất nhiên, việc biết hài lòng với những gì mình đang có chính là cách để phụ nữ không bị áp lực, hơn thua với vật chất xa hoa, cũng không thèm khát những thứ người khác sở hữu. Biết đủ, chính là nguyên tắc để bạn hạnh phúc với cuộc sống của mình, không bị lòng tham làm cho mờ mắt.

Thế nhưng, giữa biết hài lòng với những gì mình đang có khác với quá an phận. Việc phấn đấu miệt mài, làm việc chăm chỉ sẽ giúp cuộc sống, sự nghiệp của bạn có những bước tiến vượt bậc. Đấy là việc làm chính đáng, là cách để bạn khẳng định năng lực, tài năng của mình.

Nếu chưa làm được điều gì cho bản thân, sống tạm bợ qua ngày nhưng lại chấp nhận cuộc sống khốn khó, an phận với những thiếu thốn hiện tại thì bạn sẽ tự làm khổ chính mình.

Là phụ nữ, nếu là phụ nữ thông minh bạn hãy tránh xa những sai lầm tai hại trên để có thể ngẩng cao đầu nhìn đời, không sợ ai đánh giá, xem thường hay khinh rẻ bởi bạn luôn đắt giá trong mắt người khác.

3 điều vợ phải nghiêm khắc thực hiện thì chồng mới kiêng nể, cả đời không dám phản bội

3 điều vợ phải nghiêm khắc thực hiện thì chồng mới kiêng nể, cả đời không dám phản bội

Phụ nữ thời nay ở ngoài xã hội có thể là sếp của hàng trăm nhân viên nhưng khi về nhà nhất định phải trở thành người vợ nhỏ bé đáng yêu, biết dựa dẫm vào chồng. Một người vợ thông minh phải biết nghiêm khắc thực hiện 3 điều này thì chồng mới kiêng nể, cả đời không dám phản bội.

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