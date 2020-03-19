3 thời điểm phụ nữ càng MỀM đàn ông càng mê mệt, vợ muốn gì cũng chiều tới bến

Phụ nữ yêu 19/03/2020 15:33

Đây là những thời điểm phụ nữ khôn ngoan nên biết mềm mỏng để được chồng yêu thương, say mê, muốn gì chồng cũng chiều.

Người phụ nữ khôn ngoan đừng chăm chăm cãi tay đôi hoặc hơn thua với chồng. Trời ban cho bạn sự dịu dàng và xinh đẹp, vì vậy hãy biết sử dụng thứ vũ khí đó trong những thời điểm quan trọng này.

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan nên biết những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng đi nhậu với bạn bè

Đây là thời điểm đàn bà khôn ngoan nên mềm mỏng, cư xử đúng mực để chồng không cảm thấy khó chịu. Đàn ông thích tụ tập với bạn bè để giải tỏa hết những áp lực thường ngày. Phụ nữ đừng quá lo lắng hay cằn nhằn chồng suốt ngày về chuyện này, đặc biệt khi anh ấy đang ngồi cùng bạn bè.

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ đừng nên quản thúc chồng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, bạn hãy dùng sự mềm mỏng, dịu dàng của mình để khuyên bảo chồng. Hãy nói “bụng anh ngày càng bự mất đi vẻ đẹp trai phong độ rồi đó” thay vì nói “đừng có uống bia nữa, sao anh không nghe lời em”. 

Khi chồng giận dữ, bực tức

Khi chồng đang nóng giận, nếu bạn không biết kiềm chế rất dễ khiến vợ chồng cãi nhau to. Thời điểm này, vợ nên nhường nhịn để xoa dịu cơn giận trong lòng chồng. Sau đó, hãy dò hỏi chồng đã trải qua chuyện gì, công việc của anh ấy có ổn không hay xảy ra chuyện gì bất trắc. 

phu nu khon ngoan 3
Khi đàn ông giận dữ, phụ nữ nên nhường nhịn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, vợ phải san sẻ gánh nặng với chồng. Bạn đừng thờ ơ, không quan tâm đến những gì người bạn đời đang đối mặt. Khi cảm nhận được sự mềm mỏng, quan tâm của vợ, anh ấy sẽ càng yêu thương bạn hơn.

Khi làm “chuyện ấy”

Trong những “cuộc yêu”, đàn bà nên tận dụng thứ "vũ khí tối thượng" là sự dịu dàng của mình. Đặc biệt đừng giả vờ lên đỉnh hoặc không tập trung. Vì đây là những hành động khiến đàn ông ghét vợ nhất. Họ không thích bị vợ xem thường bản lĩnh đàn ông của mình.

phu nu khon ngoan 4
Chuyện chăn gối vợ chồng vô cùng quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Sau những "cuộc yêu" nồng thắm, phụ nữ hãy dịu dàng thủ thỉ vào tai chồng những lời ngọt ngào. Ví dụ như khen ngợi khả năng của anh ấy hoặc cho anh ấy biết bạn hài lòng như thế nào. 

5 cái lợi bất ngờ khi quyết định không tha thứ cho kẻ phản bội

5 cái lợi bất ngờ khi quyết định không tha thứ cho kẻ phản bội

Người đàn bà dại cố gắng giữ gia đình cho con, còn đàn bà khôn sẽ không bao giờ có tư tưởng đó. Họ sẽ rời đi một cách nhẹ nhàng khi bị phản bội.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan vợ khôn ngoan hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này