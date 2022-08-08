Khi đàn ông nói yêu bạn thì chưa chắc là thật, nhưng một khi họ nói hết yêu thì chính là sự thật.

Khi đàn ông nói lời chia tay Khi đàn ông nói yêu bạn thì chưa chắc là thật, nhưng một khi họ nói hết yêu thì chính là sự thật. Đàn ông khi yêu sẵn sàng nói lời ngọt ngào, mật ngọt để lấy lòng, dụ dỗ đối phương. Họ thậm chí sẽ nói dối để làm bạn vui, xiêu lòng trong tình yêu lãng mạn. Khi đàn ông hết yêu, chỉ có một lời nói thành thật nhất chính là muốn chia tay. Còn những lời giải thích như cả hai không hợp, bạn xứng đáng với người tốt hơn… thì đừng bao giờ tin. Đàn ông đến lúc chia tay vẫn có thể nói dối lý do để dù ra đi khiến bạn lưu luyến, giữ hình ảnh đẹp nhất trong lòng bạn. Thật ra, suy cho cùng cũng chỉ có một sự thật là anh ta đã hết yêu và muốn rời đi.

Khi say Đàn ông thường nói thật khi say. Khi rượu vào thì lời ra, đàn ông sẽ không thể che đậy những suy nghĩ thật trong lòng. Lúc ấy, nếu được gợi mở đúng cách, anh ấy sẽ nói những lời thật lòng nhất. Thậm chí, anh ấy sẽ nói cả những lời chưa bao giờ dám nói với bạn. Vì thế, ngoài những lời khi tức giận lúc say, thì những câu thổ lộ, thể hiện tình cảm hay suy nghĩ của họ luôn là thật. Ảnh minh họa: Internet Khi tuyệt vọng Đàn ông là phái mạnh, từ nhỏ đã được dạy là không được yếu đuối trước mắt người khác. Dù vậy, đàn ông cũng có những lúc yếu lòng, những khi tuyệt vọng. Khi gặp những chuyện khó khăn không có lối thoát, đàn ông sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Họ cần người chia sẻ, thấu hiểu nên sẽ nói những lời thật lòng nhất.

Khi ấy, nếu muốn đàn ông có thể giải bày dễ dàng thì bạn nên dành thời gian lắng nghe, tâm sự riêng tư với họ. Vì khi ấy, đàn ông sẽ thành thật nói hết cho bạn nghe, không dối lừa, cũng không che đậy bất cứ điều gì. Và nếu trong lúc khó khăn đó, bạn luôn ở bên họ thì khi mọi chuyện qua đi, bạn sẽ là người họ cực kì quý trọng. Khi mất mát Người ta nói, phụ nữ trưởng thành khi tổn thương, đàn ông trưởng thành khi mất mát. Có thể trước khi đánh mất điều gì đó, đàn ông có thể mặc sức nói dối, không sợ hậu quả. Nhưng một khi đàn ông đã nếm trải mất mát, họ sẽ không dám dối lừa lần nào nữa. Nhiều người đàn ông khi biết bản thân sai, muốn sửa đổi luôn thành thật với bạn. Dù cũng có người nói dối quá tài tình nên dù hối lỗi vẫn chừa lại chút gì giấu giếm với bạn. Tuy nhiên, những lời của người hối hận, biết sai và tình nguyện sửa sai đa số vẫn đáng để bạn tin. Dù sao thì với những lời đàn ông nói, phụ nữ có tin cũng chỉ nên tin một thời, đừng ghi nhớ một đời. Lời nói cũng như lòng người, hôm nay thế này, chưa chắc ngày sau không đổi. Phụ nữ nghe để vui thì cứ nghe, đừng nghe để nhớ cả đời không quên.

9 dấu hiệu phụ nữ ngoại tình mà chồng hoặc người xung quanh có thể nhìn thấy qua sinh hoạt hằng ngày So với tỷ lệ đàn ông ngoại tình thì tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đang có xu hướng tăng nhanh hơn. Một người vợ ngoại tình sẽ để lại những dấu vết thay đổi thông qua đời sống sinh hoạt hằng ngày.

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