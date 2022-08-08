3 thời điểm dù có giỏi nói dối thế nào thì chắc chắn đàn ông thường sẽ nói thật lòng

Phụ nữ yêu 08/08/2022 16:34

Khi đàn ông nói yêu bạn thì chưa chắc là thật, nhưng một khi họ nói hết yêu thì chính là sự thật.

Khi đàn ông nói lời chia tay

Khi đàn ông nói yêu bạn thì chưa chắc là thật, nhưng một khi họ nói hết yêu thì chính là sự thật. Đàn ông khi yêu sẵn sàng nói lời ngọt ngào, mật ngọt để lấy lòng, dụ dỗ đối phương. Họ thậm chí sẽ nói dối để làm bạn vui, xiêu lòng trong tình yêu lãng mạn.

Khi đàn ông hết yêu, chỉ có một lời nói thành thật nhất chính là muốn chia tay. Còn những lời giải thích như cả hai không hợp, bạn xứng đáng với người tốt hơn… thì đừng bao giờ tin. Đàn ông đến lúc chia tay vẫn có thể nói dối lý do để dù ra đi khiến bạn lưu luyến, giữ hình ảnh đẹp nhất trong lòng bạn. Thật ra, suy cho cùng cũng chỉ có một sự thật là anh ta đã hết yêu và muốn rời đi.

Khi say

Đàn ông thường nói thật khi say. Khi rượu vào thì lời ra, đàn ông sẽ không thể che đậy những suy nghĩ thật trong lòng. Lúc ấy, nếu được gợi mở đúng cách, anh ấy sẽ nói những lời thật lòng nhất. Thậm chí, anh ấy sẽ nói cả những lời chưa bao giờ dám nói với bạn. Vì thế, ngoài những lời khi tức giận lúc say, thì những câu thổ lộ, thể hiện tình cảm hay suy nghĩ của họ luôn là thật.

3 thời điểm dù có giỏi nói dối thế nào thì chắc chắn đàn ông thường sẽ nói thật lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tuyệt vọng

Đàn ông là phái mạnh, từ nhỏ đã được dạy là không được yếu đuối trước mắt người khác. Dù vậy, đàn ông cũng có những lúc yếu lòng, những khi tuyệt vọng. Khi gặp những chuyện khó khăn không có lối thoát, đàn ông sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Họ cần người chia sẻ, thấu hiểu nên sẽ nói những lời thật lòng nhất.

Khi ấy, nếu muốn đàn ông có thể giải bày dễ dàng thì bạn nên dành thời gian lắng nghe, tâm sự riêng tư với họ. Vì khi ấy, đàn ông sẽ thành thật nói hết cho bạn nghe, không dối lừa, cũng không che đậy bất cứ điều gì. Và nếu trong lúc khó khăn đó, bạn luôn ở bên họ thì khi mọi chuyện qua đi, bạn sẽ là người họ cực kì quý trọng.

Khi mất mát

Người ta nói, phụ nữ trưởng thành khi tổn thương, đàn ông trưởng thành khi mất mát. Có thể trước khi đánh mất điều gì đó, đàn ông có thể mặc sức nói dối, không sợ hậu quả. Nhưng một khi đàn ông đã nếm trải mất mát, họ sẽ không dám dối lừa lần nào nữa.

Nhiều người đàn ông khi biết bản thân sai, muốn sửa đổi luôn thành thật với bạn. Dù cũng có người nói dối quá tài tình nên dù hối lỗi vẫn chừa lại chút gì giấu giếm với bạn. Tuy nhiên, những lời của người hối hận, biết sai và tình nguyện sửa sai đa số vẫn đáng để bạn tin.

Dù sao thì với những lời đàn ông nói, phụ nữ có tin cũng chỉ nên tin một thời, đừng ghi nhớ một đời. Lời nói cũng như lòng người, hôm nay thế này, chưa chắc ngày sau không đổi. Phụ nữ nghe để vui thì cứ nghe, đừng nghe để nhớ cả đời không quên.

9 dấu hiệu phụ nữ ngoại tình mà chồng hoặc người xung quanh có thể nhìn thấy qua sinh hoạt hằng ngày

9 dấu hiệu phụ nữ ngoại tình mà chồng hoặc người xung quanh có thể nhìn thấy qua sinh hoạt hằng ngày

So với tỷ lệ đàn ông ngoại tình thì tỷ lệ phụ nữ ngoại tình đang có xu hướng tăng nhanh hơn. Một người vợ ngoại tình sẽ để lại những dấu vết thay đổi thông qua đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàn ông thật lòng đàn ông yêu đàn ông nói dối

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 57 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 27 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này